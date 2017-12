TECLAZOS

Guadalupe E. González

EUGENIO SE VA A EU Y LOS VALDEZ BALBOA Y GARZA?

TRAS ANUNCIARSE la solicitud de extradición a los Estados Unidos del ex gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, cuyo tema ya se encuentra en pleno proceso jurídico, esto por obviedad, ha causado enorme polémica, pero además “muy marcado temor y zozobra”, entre otros de los muchos socios de este ex mandatario tamaulipeco, el que, por tener el poder político en sus manos, amasó inmensa fortuna, fortuna que hoy lo tiene en la cárcel en el CEDES de ciudad Victoria y de aprobarse su extradición al vecino país, será internado en una prisión de la Unión Americana, donde Hernández Flores, tendrá que enfrentar a los presuntos delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

POR TAL MOTIVO, aducen que, “los socios de GEÑO, no están libres de pecado”, y por tanto, estos también en su momento tendrán que ser requeridos judicialmente y “ser sentados en el banquillo de los acusados” en los tribunales de Justicia de Tamaulipas, porque hay una estela de negocios que Hernández Flores, realizó con personajes de la política tamaulipeca como su consuegro ANTONIO CARLOS VALDEZ BALBOA Y PEDRO LUÍS VALDÉS GARZA, (Padre e hijo), los que, naturalmente, tendrán que explicar el motivo del porque son los beneficiados o favorecidos con el pago de los 410 millones de pesos anuales que los Gobiernos de EUGENIO y EGIDIO TORRE CANTÚ, estuvieron otorgándoles por concepto de renta del inmueble en el cual se encuentra instalando y operando “el Parque Bicentenario”. Y por consiguiente este tema, no habrá de quedar a la deriva.

ESTE 19 de diciembre será la fecha final en la que, el o los abogados de GEÑO, entre ellos Refugio Rodríguez Núñez, leguleyo famoso por llevar el caso de “El Chapo” Guzmán, es quien llevará la batuta del polémico juicio y por tanto, ese día, ellos como defensa del ex gobernador Hernández Flores, aceptarán o se opondrán a la extradición, pero de que, el ex gobernante tamaulipeco “se va, se va”, porque en los Estados Unidos, lo están reclamando por haber operado “una red de empresas fraudulentas-fantasmas” a través de las que, GEÑO, presuntamente lavó poco mas de 300 millones de dólares, recursos de los él, deberá probar su procedencia.

EUGENIO, como ya es del dominio público, fue detenido por la Policía Ministerial del Estado el pasado 6 de octubre, cuando se disponía a dirigirse a una convención de motociclistas al Estado de Zacatecas en su famoso caballo de acero Harley-davidson, pero ese día, para él fue sorpresivo, cuando le dijeron que estaba detenido” por haber en su contra una orden de aprehensión. Cuya cuestión GEÑO, pensó habría de librar sin contra tiempos, acostumbrado a tener poder y dinero para resolver cualquier cosa. Pero como los actos ilícitos, “no se pueden tapar con un dedo como el sol”, fue llevado al CEDES de Victoria, donde aún permanece.

Y HOY QUE Eugenio Hernández Flores, está al borde de la extradición a terreno americano, sabe que, allá “no le depara nada bueno” porque él sabe lo que hizo con los montos millonarios en dólares, de lo que seguramente su socia MONICA ROCA PÉREZ, detenida en Corpus, Christy, Texas, “ya ha de haber dado amplia cuenta”, detalle por el cual el ex gobernador de Tamaulipas, habrá de ser enjuiciado en una corte de Distrito de Corpus. Apuntándose que, ni la ex Presidenta del DIF Tamaulipas ADRIANA GONÁLEZ LOZANO, está exenta de los delitos imputados a su ex esposo Hernández Flores, por lo que, el tema seguirá cobrando importancia, por los actos de corrupción e impunidad en los que está implicado el hoy detenido ex mandatario tamaulipeco. Sin olvidar que su cuñado y socio OSCAR MANUEL GÓMEZ GUERRA, también está “en la mira” de las autoridades judiciales y seguramente “no tendrá escapatoria”.

SIN EMBARGO, los socios de GEÑO aquí en Tamaulipas, tampoco están exentos de la acción penal. Por ejemplo ALBERTO BERLANGA BOLADO, su ex sub secretario de Obras Públicas, seguramente, “ya ha puesto pies en polvorosa o tierra de por medio”, porque es quien aparece como principal antagonista del caso de las 1,600 hectáreas confiscadas a Eugenio en el puerto Industrial de Altamira, donde Berlanga como aparece como socio y aparece también en negocios realizados en EU, porque allá al presunto lavador de dinero público, ya se les decomisó un terreno ubicado en San Antonio, Texas.

DE IGUAL FORMA, hay que señalar que, no hay la menor duda de que a los VALDES BALBOA Y VALDÉS GARZA, también se les tendrá que llamar a cuentas ante la Justicia, para que naturalmente, expliquen el acuerdo o el motivo por el que ellos, estuvieron cobrando 410 millones de esos anualmente por renta del terreno, donde fueron construidos con dinero del pueblo, “los edificios del Parque Bicentenario”, desde 2009 al 2016, cuyo tema también es de muy amplia importancia para que el pueblo tamaulipeco, se entere como saqueaba el dinero público EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y en esto, tampoco está exento el ex Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, porque él también como cómplice, estuvo pagando los 410 millones de pesos los Valdés Balboa y Garza.

