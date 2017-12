TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“APOSTARLE A MÁS DE LO MISMO, ES UN ERROR”

“CUANTOS SE HAN METIDO LA MANO A LA BOLSA”

REZA EL ADAGIO que, “el que la hace una vez, la hace dos veces” y vaya que en esto hay sobrada razón, motivo por el cual creo que, “el PRI, definitivamente, tiene que abrir más los ojos y por supuesto abrir más el abanico” y con ello, “se evite el mismo círculo cerrado de siempre”, porque repito y reitero que “apostarle a más de lo mismo”, sería obviamente un garrafal error político, tema que por nada del mundo debe ser pasado por alto, si es que la grey tricolor que comandan SERGIO GUAJARDO MALDONADO quiere recuperarse o bien reivindicarse aquí en Tamaulipas.

OTRA DE LAS interrogantes que sería bueno saber, es “quien de los priistas en activo”, “SE HAN METIDO LA MANIO A LA BOLSA” para aportar su granito de arena ($$$$) a ese organismo político”, porque creo que, ahora que los del PRI no son gobierno, es cuando habremos de ver y saber “quien es quien”. Y por ende sabremos quienes “sí le tienen agradecimiento y amor a la camiseta Tricolor”.

PORQUE sobre esto, nos daremos cuenta quienes son miserables, convenencieros, azadoneros y demás cosas parecidas, cuyo tema, “los políticos tricolores, tendrán que demostrarlo en el marco de los hechos y no con enjundiosos mensajes”, porque para eso, muchos de los actores priistas son excelentes, gracias a su admirable verborrea, “pero eso hoy no cuenta”.

PUES tiene que entenderse que, “LO QUE LE HACE FALTA AL PRI, SON RECURSOS” y por ello, creo que hoy los políticos priistas, están ante la hora de la verdad, para que estos, demuestren tener voluntad y, naturalmente, amor por su Partido y consecuentemente “le devuelvan la copa”, aportándole algo de lo mucho que gracias a este organismo político han recibido”. Y con ello, saber quiénes si y quiénes no “son priistas de hueso colorado” o de los que “dicen sudar la camiseta”, esto habremos de verlo y tendrá que confirmarlo el titular del PRI en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado.

PERO ADEMÁS en el mismo PRI, deben pensar de manera sensata, cauta y metódica, para que “ya no le apuesten a más de lo mismo”. Y el nuevo escenario tricolor, sea cubierto con gente nueva, es decir gente con valores y principios distintos

a los de “los cartuchos quemados”, para que el Revolucionario Institucional, finalmente, pueda ir recuperando la credibilidad de la gente hacia ellos.

EX ALCALDES NO ESTÁN EXENTOS DE PECADO.

POR OTRA parte les comento que, varios ex alcaldes de Tamaulipas que están pendientes con el tema de las cuentas públicas, “conscientes de que la voladora nada en plan explosivo”, no porque se venga actuando “en plan de cacería de brujas”, sino por los malos manejos financieros de ellos cuando fueron gobierno, seguramente ya se encuentran prófugos de la justicia, porque saben cuándo menos lo esperen serán aprehendidos, cuyo delito es el de haberse robado el dinero público.

ENTRE ESTOS, se menciona a los ex ediles de Reynosa José “Pepe” Elías Leal y a Everardo Villarreal Salinas, “ambos con pendientes financieros muy considerables”, eso es lo que todo mundo sabe aquí en Reynosa a nivel de “secreto a voces”. De San Fernando, nos dicen por allá que el dentista ex Presidente Municipal MARIO DE LA GARZA, este de plano “ya pintó gallo”, como dicen en el rancho, pues colegas de aquel terreño, nos hacen saber que, el “saca muelas” se bañó en grado superlativo y por eso ya no vive en su pueblo.

OTROS DE los pendientes con la justicia, porque “los números en sus cuentas públicas no cuadran”, son nada menos que Carlos Canturosas Villarreal y Leticia Salazar Vázquez, cuyos compadres siendo ex alcaldes de Matamoros y Nuevo Laredo se fueron al extremo porque, se aduce que, LETICIA Y CARLOS, validos del poder político municipal, SE APROPIARON del dinero ajeno y por esta razón “no están exentos de pecado”, cuestión que ambos ex alcaldes ya han valorado y por esta cuestión se dijo ayer en sus pueblos que, ninguno de ellos aparece en la ciudad. Porque han preferido “poner tierra de por medio”. Porque “los rateros saben lo que con esta clase de acciones, les depara el destino”.

ALLA POR EL SUR del Estado, si ARMANDO LÓPEZ FLORES ex alcalde de Altamira y MARIO ALBERTO NERI de ciudad Madero, “piensan que están libres de la acción legal”, por ilegalidades en sus cuentas públicas, pueden tener la certeza de que pronto ya habremos de verlos o huyendo cual viles delincuentes, y si es que no se han ido o bien tendrán que ser llamados a rendir cuentas para que expliquen que hicieron con la lana que no se ha justificado hasta el momento en la Auditoria Superior del Estado.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

