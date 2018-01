TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“MAKI DA, PATADAS DE AHOGADO”

TODO PARECE INDICAR que, la alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, por la víspera electoral del próximo 1ro. De julio de este naciente 2018, consciente que dentro de poco tiempo, “ya no tendrá en su manos” el poder político que actualmente ostenta como alcaldesa de Reynosa, anda pensativa, nerviosa y desesperada “dando patadas de ahogado”, pagando encuestas sin sustento, en las que, le hacen saber que ella es la mejor posicionada, cuya cuestión es inaceptable, irrisoria e imperdonable, porque la sociedad de Reynosa, que es la que sufre los embates del abandono en que, Maki realmente tiene la ciudad”, en las redes sociales, casi a diario la critican acremente, lazando pestes y un sin número de improperios en su contra, porque esta irresponsable mujer, lejos de haber hecho un trabajo preponderante o de real bienestar social para el contexto ciudadano, ha obrado en total sentido opuesto.

PARA ELLO, quiero decirles que, “no sabemos en qué cabeza cabe que MAKI, piense que el pueblo volvería a votar por ella”, eso sería imposible. Porque ella misma “se ha mal recomendado con las familias de los todos estratos sociales de Reynosa”, cuestión que me hace pensar que, “esta señora no tiene bien puestos los pies sobre al tierra”, porque la gran mayoría de las amas de casa, jefes de familia, jóvenes y personas adultas o de la tercera edad, coinciden que, “la alcaldesa, le ha fallado terriblemente a las sociedad”, sociedad que confió en MAKI, cuando ésta en campaña dijo que trabajaría por el bien de Reynosa y hasta la fecha, no ha cumplido ni tan siquiera una tercera parte de lo prometido por ella.

Y COMO LA elección ya está en puerta, “Maki, al estilo vieja ultranza”, le apuesta al amiguismo y al compadrazgo”, para que allá en México, al costo que sea, le consigan la pre-candidatura e ir por la reelección, y por este motivo, ella ya anda de manera frecuente en México en busca de lograr su objetivo, pero yo pregunto: “Acaso el PAN, se aventuraría a perder la Presidencia Municipal?, por favorecer a quien le ha quedado mal al pueblo de Reynosa?.

POR LO QUE si MAKI, anda empecinada en buscar respaldo político “a través del padrinazgo” y la apoyen para reelegirse. Yo creo que, DAMIÁN CEPEDA por su calidad de Presidente Nacional del PAN y hasta el mismo Pre-candidato Presidencial “Por México al Frente” RICARDO ANAYA CORTZ y la directiva nacional albiazul, tendrían que pensarle muy bien “si meten o no las manos al fuego por MAKI”. Porque de todos es conocido que esta alcaldesa, políticamente, aquí en Reynosa, en las últimas fechas, ha comulgado más con la gente del PRI, encabezados por OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ y con la esposa de éste, la Diputada Federal Tricolor MA. ESTHER CAMARGO FELIX, por citar tan solo un ejemplo. Y ESO SE LLAMA TRAICIÓN.

Y COMO “la traición”, es un precepto político de enorme agravio que no perdona la doctrina panista, esto a mi juicio, será en parte, factor determinante para que, “a la alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, allá en las altas esferas albiazules, le den las gracias”, porque la familia de Acción Nacional, no perdona o no debe perdonar esta clase de conceptos que denigran al panismo mexicano.

UNA ELECCIÓN, es el fundamental camino para que un país, estado o municipios, definan a través del voto popular a las mejores mujeres y hombres, para que estos gobiernen e instrumenten el mejor ejercicio público administrativo, para que los pueblos vayan teniendo mejor calidad de vida.

PERO COMO LA alcaldesa MAKI ORTIZ, “tiene a Reynosa sumida en la inmundicia social”, cuyo abandono se refleja en cualquier punto cardinal de la ciudad, esto por obviedad, obligará a la dirigencia nacional del PAN, tener que analizar muy profundamente el caso Reynosa, porque “MAKI mas que servir, ha obrado por servirse” ella, su esposo CARLOS PEÑA GARZA (este ya con líos judiciales) y su hijito CARLOS PEÑA ORTIZ, dándole esta señora, la espalda a las familias de bajos recursos económicos, familias que de “Ipso facto” (o De hecho), están hastiadas por las tantas y tantas mentiras que les echó MAKI, porque de lo que les prometió en campaña, aun es fecha de que la Presidente Municipal, no les tiene respuesta alguna.

PERO ADEMÁS yo me pregunto: Con que calidad moral, valores, principios y buenas costumbres, se atreve MAKI a balbucear que “VA POR LA REELECCIÓN”. Porque fíjense bien. Una cosa es que, “ella busque reelegirse” y otra cosa es que la quieran apoyar para tal propósito político”, pero por su desesperado actuar “AL

ESTILO, PATADAS DE AHOGADO” MAKI, en plan de apantalle deja entrever que, “ELLA VA A SER LA BUENA para reelegirse”. Sera cierto esto?.

Y FINALMENTE les diré que si los integrantes de la directiva nacional albiazul, llegarán “a palomear” A MAKI, téngase la plena certeza de que miles de panistas de Reynosa, no votarían por ella, ni por los demás candidatos de Acción Nacional, en pago, repudio y rechazo, a la ofensa que el PAN consumara contra los inconformes e indignados albiazules. Al menos eso es lo que ya se percibe al interior de este grupo político aquí en Reynosa.

Por hoy es todo y hasta mañana.

