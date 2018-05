TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“SI NO SE DECIDEN LOS DEL PRI-AN, AMLO SERÁ EL PRESIDENTE”

POR LA VISPERA electoral del Primero de Julio, si los altos mandos del PRI y PAN (PRIAN) en México no se deciden a unir fuerzas y hacerle frente al presidenciable opositor ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, desde ahora, los azules y tricolores deberán darse por superados, porque el abanderado de MORENA, sigue muy firme en el liderato y eso, lo enmarcan y establecen con toda claridad las encuestas y además ese es el panorama general que se releja desde cualquier punto de vista, en cualquier parte de la geografía nacional y hasta en el extranjero.

PARA ELLO, les comento que al día de hoy, 29 de Mayo, estamos prácticamente a 32 días de la elección presidencial. Y si las cúpulas nacionales del PRI y PAN, juntos con sus coaliciones, “no razonan, ni comprenden las circunstancias electorales en las que están”, repito, dese por hecho que el próximo Presidente de México, será indudablemente el político tabasqueño AMLO, el que pese a haber sido objeto de “tremendas tundas o aporreadas políticas”, continúa cabalgando en el liderato.

ESTE interesante TEMA es lo que, en mi punto de vista trae altamente preocupados a los integrantes de “Los Grupos de poder en México”, es decir, los grupos económicamente poderosos, los que de ser rechazados por AMLO, para negociar lo político, que es lo que tradicionalmente, ocurre cada seis años, creo que al momento de ya, están obligados a tener que instrumentar alguna estrategia política, para darle la batalla electoral al líder de las encuestas y superarlo.

POR LO QUE, analizando de manera profunda y meticulosa el enigma de la elección presidencial, “si las cosas se mantienen en el mismos esquema”, asegure usted amable lector que, ya no hay tiempo, ni candidato que pueda pasar por encima de ANDRÉS MANUEL, detalle que, “no es estar descubriendo el hilo negro”, porque esto salta a la vista de todo mundo en México, de tal manera que, hasta desde el extranjero, ya dan “por hecho” que LÓPEZ OBRADOR, será el sucesor de ENRIQUE PEÑA NIETO.

POR ESTE MOTIVO, creo y considero que, “al momento de ya”, los interesados “Grupos de Poder”, los que a mi juicio, son los más preocupados, por los fuertes intereses financieros que tienen en el país, bajo el auspicio de la protección y la tolerancia gubernamental, tendrán que “meter las manos a fondo”, como siempre sucede, pero hoy, ya se les está pasando el tiempo, para intentar darle la voltereta a la elección. Y menos podrían lograrlo, teniendo a un abanderado presidencial Priista como PEPE MEADE KURIBREÑA, el que pese a todos sus esfuerzos y acciones, “continua sin despegar”.

POR ESTA RAZÓN, los del PRIAN, en el supuesto “de no negociar con AMLO”, que es lo más seguro, probable y evidente, tendrían obligadamente que negociar con RICARDO ANAYA CORTEZ de la Coalición “Por México al Frente”, para unir fuerzas, porque al menos el presidenciable azul, tiene muchos bonos de su lado y cuenta en el país, con mucho más arraigo popular que MEADE y es además el que, pese a lo que se diga o se haya dicho de él, “es quien por su gran capacidad de convocatoria”, puede darle la batalla final electoral, al tabasqueño presidenciable ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

ADEMÁS ENTIÉNDASE que, AMLO, ya lo ha dicho “hasta el cansancio” que, no quiere nada con los integrantes de “La Mafia del Poder”, cuyo detalle, confirma que, difícilmente, “salvo un milagro”, podrían negociar con LÓPEZ OBRADOR, lo que a ellos les importa e interesa, cuya negociación sería lo más fácil y más cómodo para ellos, pero dada la inquebrantable postura de no negociar nada con los políticos y empresarios poderosos de México, es lo que al día de hoy, “los interesados” deberán analizar y tomar la mejor decisión, cuyo tema, es lo que se vislumbra y refleja en el escenario político nacional.

EN CONSECUENCIA, creo que los grupos de poder, integrado por ex presidentes de la República e integrantes de grandes consorcios empresariales del país”, como luego se dice en el argot político “tienen el sartén por el mango” para tomar la mejor decisión y hacer lo que sea viable y probable, para vencer a quien continúa en el liderato electoral nacional ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, posición política que, “solo no la ven, aquellos que no quieren ver la realidad electoral y, no quieren dar su brazo a torcer”.

SIN EMBARGO, políticos de distintas alturas y envergaduras que “TIENEN BIEN PUESTOS LOS PIES SORBE AL TIERRA”, comentan que, “ya no se debe dejar pasar más el tiempo”, porque se está a 32 días de la elección presidencial y eso es cierto. Y por este motivo, allá en México, la cúpulas nacionales de los Partido PAN Y PRI, “tienen que ver con frialdad” la cruda realidad que priva electoralmente hasta el día de hoy, en torno al evento electoral del primero de Julio, cuyo esquema político, repito, es preocupante para hombres que tienen el poder político y del dinero en el país.

AHORA BIEN, si vemos el panorama político del futuro inmediato, para el pueblo mexicano, lo más conveniente es que el próximo Presidente de México sea ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, eso está claro, porque éste, le ha ofrecido al contexto nacional mexicano-popular, no solo hacer a un lado a los que le han venido haciendo mucho daño a México y por cuya causa, “tenemos 12 mexicanos ultra millonarios mundialmente reconocidos”, pero en contra-sentido “tenemos muchos millones de mexicanos en pobreza extrema”, tema por el que a México en el ámbito internacional, se le considera “un país con marcadas desigualdades sociales”.

PARA CONCLUIR, les diré lo que todo mundo en México tiene la certeza, que esta próxima elección del primero de julio, será indudablemente “una elección histórica”, por dos circunstancias fundamentales: La Primera que, los Grupos de Poder en México, “se salgan con la suya”, ganándole por la buena o la mala una vez más A LÓPEZ OBRADOR y LA SEGUDNA que, “Los Mexicanos, puedan por fin tener una mejor calidad de vida,” al contar un gobierno diferente, es decir “un gobierno de real servicio al pueblo y no al servicio de los más poderosos”, esto, naturalmente, SI ANDRÉS MANUEL “sale con la mano en alto” en la inminente elección presidencial de este año 2018.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y punto de vista en general al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

