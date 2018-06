TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

POR SU ARRAIGADA COBARDÍA, “J.R.” Y “EL LACAYO” DE MONREAL, OBRAN CONTRA EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS.

COMO UNA MUESTRA más de “su arraigada cobardía” y “claro ardor político”, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “El JR”, cuñado del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, apoyó de manera solidaria a ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, para que, éste sujeto de baja caterva moral”, lacayo de RICARDO MONREAL ÁVILA, amenazara y despotricara en plan candente contra el mandatario tamaulipeco, hecho ocurrido en una rueda de prensa del pasado viernes en el hotel propiedad de la familia “del junior”, quien pese a tener un historial nada recomendable, es hoy Candidato de Morena a alcalde por Reynosa.

PARA ELLO, quiero decirles que lo inconcebible e imperdonable, de este interesante tema, es que JOSÉ RAMÓN, por su marcada obsesión por ser Presidente Municipal de Reynosa, no le ha importado en lo más mínimo obrar con doble moral y falto de valores, cuya insensatez, repito “raya en la cobardía”, porque este pomadoso político de mercado, lejos de actuar con calidad política y demostrar buenos deseos para el bienestar social de Reynosa, “en lugar de hacer hincapié en las propuestas que desea escuchar todo ciudadano, “como bandera de campaña”, en las ruedas de prensa a las que convoca “el JR”, ha venido haciendo uso y gala del ataque al Gobierno Municipal de la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y de idéntica manera, arremetiendo contra el gobernante tamaulipeco, al darle cabida y apoyo “a presuntos delincuentes de cuello blanco” como ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURAN, “sedicente testaferro” de RICARDO MONREAL AVILA, Coordinador de Morena en Tamaulipas.

ASI ES QUE, por lo que se visualiza en el escenario político electoral rumbo al primero de julio, los candidatos de MORENA, “al no despegar como lo esperaban, aquí en Tamaulipas”, como también en otros estados de la República, pese al arraigo de LÓPEZ OBARDOR, han tenido que recurrir a los burdos y grotescos ataques contra el gobernador del Estado, por lo que, en un punto de vista sensato, cauto y metódico, sería ideal que, “José Ramón y los gandayas” RICARDO MONREAL y “su marioneta” Alejandro Rojas Díaz Durán, deberían mostrar interés de servicio a los reynosenses y tamaulipecos, y “no venir a querer hacer aparecer estar descubriendo el hilo negro”, porque si de “hilos negros de trata”, allá en la ciudad de México, en un reportaje de una casa televisora nacional, se expuso que, “La Familia de Ricardo Monreal, poco antes de que éste, dejara la delegación Cuauhtémoc, adquirió un edificio irregular, por no respetar el plan de desarrollo de la zona, transformando el inmueble en hotel, en cuyo tema, hay posibles rasgos de corrupción, detalle que ya todo mundo conoce a nivel nacional

POR LO QUE, “si el lacayo de Monreal” Rojas Díaz Durán, Alude que si Morena lo considera, obrarán por ejercer un juicio político para remover al gobernador, creo que esta clase de habladas y posturas petulantes, la verdad causan hilaridad (risa), porque “hablan como si ya tuvieran el poder en sus manos” y aun teniéndolo, tendrían que ser ejemplo de respeto a la ley e instrumentar un proceso, en el que se lleva tiempo, “pero lo que si esta en puerta” es que, para el primero de julio, se tendrá el resultado electoral y con ello, la decisión de los electores para llevar a sus Candidatos predilectos a los diversos cargos de elección popular.

SIN EMBARGO, José Ramón Gómez Leal “el indescriptible JR” y “su asesor de cabecera y almohada”, Alejandro Rojas Díaz Durán, creen que atacando a sus adversarios, como lo han venido haciendo, podrán lograr convencer a la gente para que los apoye, pero no, porque pensar en ese sentido, es demostrar interés por el escaño, para el beneficio propio y no para el bien colectivo, pues eso es lo que están demostrando esta clase de políticos inmorales y cobardes, pero además, ardidos y obsesionados por el poder político, al que aspiran para lograr sus nefastos propósitos, porque ellos, como parte de los de Morena, al menos hasta el momento, no han demostrado tener la calidad de verdaderos servidores públicos, por los negros antecedentes que pesan en sus espaldas, esa es la cruda realidad y por esta razón fundamental, creo y considero que, “los que no deben obrar de manera irregular en la elección vendiera, son ellos”, porque estos, “lejos de instrumentar una campaña de propuestas de bien para Reynosa y Tamaulipas”, han venido actuando en total sentido opuesto, eso es lo evidente.

Y SI JOSÉ RAMÓN y su asesor Rojas Díaz Durán, junto “al Bocón” de Ricardo Monreal Ávila, creen tener todo de su lado para la inminente elección, deberían pensar que obrar con ataques y descalificaciones, no es lo sensato, porque eso, es lo que la gente ya no quiere y, por ello, se llegó al hartazgo en el 2016 y con su voto sacaron al PRI del Gobierno de Tamaulipas, porque eso que hacia el PRI y ahora lo instrumenta MORENA, cuya postura, repito, “ES MÁS DE LO MISMO” y si los Morenistas, dicen comulgar con una postura política distinta, creo que “el JR y compañía”, no están demostrando nada de los buenos deseos que, creo, todo político debe tener, para servir a los pueblos que, “desean representar y gobernar”, al menos eso es lo que se contempla en el actuar de los engreídos de Morena en Reynosa y en Tamaulipas.

