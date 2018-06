TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“NI GUSTAVO, NI BENITO TIENEN NUESTRO APOYO, SERAPIO SÍ”.

PESE A QUE FUE extraordinaria la asamblea de la CTM de Reynosa, para en la misma tributarle el sólido apoyo a los Candidatos del PRI a la Presidencia Municipal y las Diputaciones Federales por los distritos dos y noveno, respectivamente, “una gran mayoría de los trabajadores de la FTR” de las diversas ramas, al término de la reunión opinaron que, una cosa es haber asistido al llamado de la dirigencia local, para participar en una asamblea de trabajo y la otra muy distinta es que, “sí apoyaremos al Dr. SERAPIO CANTÚ BARRAGAN para Presidente Municipal de Reynosa, pero no a Gustavo Rico de Saro, ni a Benito Sáenz Barella, porque estos, la verdad, no tienen nada que ofrecer a las familias de la ciudad, pues a ellos, “siempre los hemos visto incrustados en la política, para ocupar un espacio de trabajo para bien de ellos y no para servir”, porque ambos, “de eso es de lo que viven”.

GUSTAVO RICO DE SARO, al verse fracasado por no despegar en su campaña electoral, ha llegado al grado de tener que imitar “a chespirito” y “al chavo del ocho”, no cumpliéndole a la sociedad y en especial a los niños, al decidir finalmente, “no hacerla del payaso huevolín”, porque también lo prometió y esta ha sido su primer falla, con lo cual queda claro que, “el que falla una vez”, fallará siempre. Pero además Rico de Saro, aparte de ser un político que causa hilaridad (risa), también causa lástima, porque para mucha gente, éste pobre político anda haciendo “el ridículo”, pues la gente que lo ha escuchado, está consciente que lo que, este señor ha expuesto como propuestas, “son puras incongruencias”.

PARA ELLO, quiero decirles que varios de los obreros abordados, dijeron recordar que cuando RICO DE SARO fue regidor| en el gobierno de JOSÉ “PEPE” ELÍAS LEAL, “fue un evidente agachón y servil”, dedicándose a levantar la mano, para aprobar las una y mil trapacerías consumadas de manera criminal por Elías Leal, lo que a la ciudadanía le ha valido, para percatarse de “la mala calidad del político que es este señor”, que hoy quiere ser Diputado Federal por el IX Distrito Electoral.

Y SI GUSTAVO busca este escaño político, es para él, verse favorecido con el sueldazo de legislador, además de las prebendas y canonjías que perciben los oportunistas y vivales Diputados Federales que Reynosa ha venido padeciendo, como es el caso concreto de la Sra. Diputada MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, la que, en la comisión de gestoría es poco o casi nada, lo que ha aportado hasta hoy en día para bien de los reynosenses, porque esta respetable mujer solo aparece cuando hay eventos políticos, pero de ahí en fuera, nunca más se le ha visto en las colonias y ejidos del distrito, como cuando fue a pedirles el voto a la familias.

DE BENITO SÁENZ BARELLA, diremos que éste, “es un actor político de medio pelo”, porque tiene años de andar en campañas, pero a las pegadas con el cabecilla del grupo Luberiano al que pertenece y gracias a ello, se le ha dado la oportunidad de ser funcionario,

pero un funcionario “de ligas menores”, es decir sin distinciones, por la gris labor que éste, ha dejado como huella en su paso por las dependencias donde ha trabajado, cuya cuestión, ha sido muy evidente.

Y POR CONSIGUIENTE muchos de los obreros cetemistas, están convencidos que ni Gustavo, ni Benito, son opción importante para ocupar un escaño allá en el Congreso de la Unión, detalle por el cual estos aspirantes a Diputados Federales, “no han recibido el solidario apoyo de la totalidad de la clase trabajara”, pese a que ellos opinen que les ha ido muy bien, porque la gente habla y “expresa lo que siente en lo individual”, cuya cuestión, en mi punto de vista, es la sensata, cauta y metódica para así tener un termómetro de cómo andan los candidatos frente a la ciudadanía que, será la que les brinde el voto este primero de julio.

POR LO ANTERIOR, se contempla que, “la gente está harta de más de lo mismo” y por esta razón fundamental, este primero de julio “votarán por una mejor oferta política”, respecto a los representantes populares ante el Congreso, digo esto porque los Diputados Federales que Reynosa al paso del tiempo ha tenido, siempre se han hecho millonarios, por dedicarse al bienestar particular y ni al bien colectivo, porque no les ha importado el servicio real a las familias de esta ciudad, y por este motivo ni BENITO SÁENZ BARELLA, ni GUSTAVO RICO DE SARO, representan la opción que la gente de las colonias populares de los distritos quieren, al considerar la mayoría de los obreros de Reynosa, que este par de oportunistas políticos, no serían los auténticos representantes populares que, la gente quiere tener en el recinto legislativo allá en San Lázaro.

FINALEMENTE varios de los obreros cetemistas abordados, sin cortapisas, ni tapujos, coincidieron que en cambio SÍ APOYARÁN al Candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Reynosa Dr. SRAPIO CANTÚ BARRAGAN, porque aducen que “el médico de los pobres”, si ha dejado huella importante de fecundo y creador trabajo político en Reynosa y ejemplo tangible de ello, “ALLÍ ESTÁ EL PUENTE BRONCOS” que ha sido de muchísima utilidad para las miles y miles de familias del poniente de la ciudad, apuntando que, “los hechos son los que hablan por sí solos” y por ello, refrendaron su apoyo al Dr. Cantú Barragán.

