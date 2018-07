TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

AUDITAR OBRAS MUNICIPALES Y A CONSTRUCTORAS, SERÁ MI PRIMER PROYECTO: ULIBARRI

MI PRIMER proyecto de Gobierno será auditar al Ayuntamiento y saber que empresas constructoras fueron las que realizaron las obras de pavimentación y otras muchas más, para saber si en las mismas, fue aplicada la adecuada calidad de materiales que se requieren para que estas obras sean duraderas, por ejemplo las recientemente ejercidas en las calles y avenidas de Río Bravo, como el caso de la Fco. I. Madero, sector oriente, es decir en la salida a Matamoros, cuya obra, tendremos que supervisarla meticulosamente y “quienes las hayan hecho, que nos demuestren que la hicieron bajo las normas de calidad establecidas”. Pero de no ser así, tengan la certeza de que, en su momento, “los estaremos llamando a que las hagan de nuevo”.

EN TALES términos, se expresó ayer en rueda de prensa el virtual Presidente Municipal electo Carlos Rafael Ulivarri López, quien aclaró que, “este propósito es para que, los constructores, tomen en cuenta que toda obra que desarrollen en nuestro municipio, deberán construirla con los mejores materiales, para que las mismas no se vean afectadas o destruidas por las lluvia o por el paso diario de los camiones de carga, como comúnmente ocurre y por esta razón, los constructores “deberán ofrecer las garantías de rigor”, para en caso de que las obras sean de mala calidad, los empresarios de la rama de la construcción sean obligados a construirlas nuevamente y estas, no se dejan a la deriva como siempre sucede, “pero eso, ya no va a pasar en nuestro municipio”, sentenció.

A PREGUNTA específica, Ulivarri López dijo que, “lo que deseamos para Río Bravo, es que toda obra se haga bien”, apuntando de manera terminante que, “en caso de que, los constructores no cumplan, deberá aplicárseles la ley”, para que en un marco de justicia se siente un precedente, porque debe entenderse que toda inversión para obras, ya sean del orden municipal, estatal o federal, se hagan con los materiales que marca la norma de calidad, aludiendo el virtual alcalde electo que, “si de ahorita a la fecha de entrega-recepción “se me entrega bien la obra de pavimentación a la que hago referencia, es decir la de la Ave. Madero salida a Matamoros, no habrá ningún problema, pero si esto no es así, tendremos que llamar a cuentas a los responsables de esa obra, la que nos parece de ínfima calidad, porque al paso de las recientes lluvias, “estas ya se están viendo afectadas”.

EN OTRA PARTE de su mensaje ante los medios de comunicación, Carlos Rafael Ulivarri López, dijo sentirse contento junto a su familia y de todo su gabinete municipal, porque el pueblo, través de su voto, obró por un cambio y, ese cambio ya se dio, cuyo tema fue definido y reflejado en las urnas el pasado domingo, de cuya cuestión nunca tuve la menor duda, porque la sociedad riobravense, “ya no quería más de lo mismo” y por ello, con su voto, nos han dado la oportunidad de servirles y, eso es lo que voy a hacer, para que Río Bravo, tenga

un imagen distinta, imagen que a mi juicio, le hace mucha falta a nuestro pueblo, remarcó el virtual edil electo.

TRABAJARÉ DE LA MANO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO.

POR OTRA PARTE, Carlos Rafael Ulivarri, expresó que si queremos que a Río Bravo le vaya bien, “trabajaremos de la mano con el Gobernador del Estado LIC. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para con su apoyo, lograr todas las obras de bienestar social posibles y las colonias vayan cambiando su imagen radicalmente y entre otras cosas, también contar con más becas como apoyo a la educación, la cultura, el deporte a la salud, e incluso crear el tan anhelado parque Industrial que tanta falta nos hace y con ello, lograr miles de fuentes de empleo, para que nuestra gente, ya no se vaya a trabajar a Reynosa, como sucede desde hace muchos años.

POR ELLO, hoy tenemos una opción de cambio y esa opción la vamos a fortalecer, repito de la mano con el Gobierno de Tamaulipas, para que esta pujante comunidad riobravense, vaya saliendo el grave marasmo y el atraso social que se ha venido padeciendo, por obra y gracia de los malos gobiernos que hemos venido padeciendo.

INCLUSO Carlos Rafael Ulivarri, abundó que, el reto y objetivo de un servidor es proyectar hacer el bien a la niñez, la juventud y a las personas de la tercera edad, pero en esencia apoyar a las familias de todos los estratos sociales y naturalmente, “velar más por los que menos tienen”, destacando que invertiremos en luminarias para que todas las colonias populares, cuenten con la iluminación necesaria en sus hogares, como también rehabilitar las plazas públicas, para que estas, estén en orden y las familias, en estos inmuebles pasen momentos de alegría y de sano esparcimiento.

SIN OLVIDAR prestar con eficiencia y oportunidad el servicio de recolección de la basura en todos los rumbos de esta jurisdicción municipal. Y a través de esta sólida tarea “predomine la limpieza en calles y avenidas de todo Río Bravo”, para así tener una excelente imagen ante el turismo nacional y extranjero que nos vistan en Río Bravo y, en la Villa de Nuevo Progreso, aludiendo finalmente, el virtual Presidente Municipal electo CARLOS RAFAEL ULIVARRI que en el ramo de seguridad, “esto lo habremos de llevar con firmeza y con el apoyo del Gobierno Estatal y de la Federación”, para que las familias de esta ciudad, vivan en paz y plena armonía.

