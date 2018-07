TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

ZERTUCHE ZUANI TRAICIONÓ “AL J.R.”….?

COMO “fuego en reguero de pólvora” y “como obvia centella en el cielo”, ha corrido en Reynosa el rumor de que, el hoy electo Diputado Federal por el IX Distrito ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, traicionó de manera contumaz al ex candidato de Morena a la Presidencia Municipal JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, porque aducen que “acá por debajo del agua”, Zertuche, tuvo acuerdos importantes con el equipo operador electoral de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, por lo que, “de ser cierto o no”, esta versión, no confirmada, ya ha levantado enrome ámpula en todos los círculos políticos de esta fronteriza comunidad, tema por el cual, se aduce que, esto en su momento, estará siendo valorado” por los operadores políticos de MORENA, así es que, “si hubo o no la contumaz traición de por medio” de Zertuche contra “el J.R.” JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, esto, sin lugar a dudas, “tendrá que salir a la luz pública”. Y eso por obviedad, pondría en entre dicho al partido MORENA, donde se pregona que en el mismo, no se comulga con la cultura de la traición y menos con actos de corrupción e impunidad.

POR LO QUE al paso de los días y, analizando el resultado electoral de manera profunda, se concibe que la diferencia de votos entre los obtenidos por MAKI y los de JOSÉ RAMÓN, esto deja un claro reflejo de que, “algo mal o no legal” se instrumentó como estrategia entre los equipos de campaña de Armando Zertuche Zuani y de Maki Esther Ortiz Domínguez, cuya cuestión, nos lleva a pensar que, “se hayan amafiado, para darle cuello al JR” y por esta razón, naturalmente, se ha originado la impugnación ejercida por el propio Candidato de MORENA, el que molesto y sorprendido “por la enorme votación, con la que fue derrotado”, éste, “como todo mal perdedor”, en el marco jurídico, ha solicitado la revisión meticulosa de la elección del pasado primero de julio.

HAY LA VERSIÓN respecto a que, la línea de los Morenistas de Armando Zertuche, “fue jugársela con la alcaldesa MAKI”, mujer que por su preponderante trabajo de beneficio al pueblo de Reynosa, no solo tuvo el apoyo de los integrantes del equipo político de Morena, sino también de otros partidos, porque la gente de Reynosa, lo que demanda y desea es que sigan generándose más obras de infraestructura, como ella lo ha venido haciendo, cuestión por la que el resonante triunfo de la alcaldesa de Reynosa, fue aplastante, al dejar atrás por más de 50 mil votos a JOSÉ RAMÓN “El J.R.” y por más de 120 mil al Dr. Serapio Cantú Barragán, cuya votación es histórica, porque nunca antes, en la vida política de Reynosa, algún candidato había logrado obtener una votación de tal magnitud.

HAY QUE SEÑALAR QUE, las diferencias políticas entre la fórmula de Morena, integrada por “el JR” y Armando Zertuche, estuvieron muy Agrias y marcadas, partiendo de que Zertuche Zuani, por algunos motivos, se vio obligado a desligarse del comité de campaña de JOSÉ RAMÓN, a quien Zertuche calificó con marcado valor moral “al Junior”, de niño caprichoso, porque “no entiende razones”, cuyas descalificaciones de Zertuche hacia el JR, dejaron “un obvio mal sabor de boca”, entre los Morenistas y los seguidores y simpatizantes de ambos, “quebrantándose desde ese momento la unidad” que, a mi juicio debió prevalecer entre la fórmula del Movimiento Regeneración Nacional. Y lamentablemente en eso, ni el petulante de Ricardo Monreal, “ni el lacayo” de éste Alejandro Rojas Díaz Durán, intervinieron.

POR LO QUE, si Armando Zertuche Zuani, hubiera operado a favor del “Junior”, éste, hubiera obtenido mucho mayor votación y si esta, no hubiese sido suficiente para rebasar a la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, cuando menos “el pomadas del JR”, hubiera alcanzado una votación mucho más cercana y no tan abismal, como con la que le ganó abrumadoramente la hoy reelecta Presidenta Municipal, mujer que en mi punto de vista, continúa en el ánimo de la gente de Reynosa, porque ella, ha sabido hacer bien su trabajo y ha respondido con atingencia y perseverancia a las familias de todos los estaros sociales y más en favor de las que menos tienen, eso ha sido evidente.

PERO EL Muy insensato del “POMADOSO” José Ramón Gómez Leal, “lo que no ganó en las urnas”, por su ardor político, “lo quiere ganar en las Tribunales”, cuestión que a mi juicio, “lo pone por los suelos”, porque esa clase de actitudes, como la adoptada por “el Niño popis”, indigna a la sociedad de Reynosa, porque las grandes mayorías, que votaron por la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, lo hicieron por el voto de confianza que ella se ha ganado entre el contexto ciudadano reynosense.

Por hoy es todo y hasta mañana.

