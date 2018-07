TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“BLANCA VALLES DEL SUTSPET, PODRÍA IR A LA CÁRCEL”

SOLO UNA MÍNORIA de las y los trabajadores favorecidos del SUTSPET, “son los que hablan bien de la líder” BLANCA VALLES RODRÍGUEZ, pero la gran mayoría de los integrantes de esta organización sindical burócrata “HABLAN PESTES DE ELLA”, porque esta mujer se ha convertido en millonaria, “gracias a las cuotas sindicales” y gracias también a “la serie de trapacerías” que esta repudiada lidereza, ha venido consumando desde hace más de 20 años, en contra de sus supuestos representados, a los que ella, “ha utilizado con marcado sarcasmo, para lograr sus venales propósitos de poder y dinero”,

Y LO PEOR ES que, en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, “nadie se atreve a intentar sustituirla”, porque “los tiene amenazados, en caso de obrar contra ella”, todo porque LA LONGEVA LIDEREZA, en los pasados gobiernos tricolores (PRI), hizo todo lo que le dio su gana con la clase trabajadora, porque muchos o, mejor dicho las mayorías, son objeto de la amenaza sindical y por tal circunstancia, a nivel interno, ya se busca, la mejor forma de que esta sea dada de baja y en su lugar se encumbre a un o una nueva dirigente, para que BLANCA VALLES RODRÍGUEZ, “ya no siga siendo el terrible dolor de cabeza” de los trabadores que, “no comulgan con su tarea política sindical de represión”.

LOS TIEMPOS, literalmente han cambiado y por ende, se tiene que cambiar a todo lo que le hace daño a los trabajadores, como es el caso que hoy nos ocupa, partiendo de que BLANCAVALLES RODRÍGUEZ, lejos de ser la líder que en realidad defienda los derechos de los trabajadores y vele por sus intereses, ésta, “solo ve por lo que le conviene” para sus familiares, amigos, comadres y compadres del alma, porque solo un reducido grupo del SUTSPET son los favorecidos, no así las mayorías y por esta fundamental razón, ha crecido el repudio contra esta nefasta lidereza, eso es evidente.

BLANCA VALLES, tiene años de no rendir un informe intrínseco, sobre los manejos de los dineros de “LAS CUOTAS SINDICALES” que, quincenalmente se les rebaja a los trabajadores del SUTSPET vía nómina, “cuyo monto económico mensual, es muy atractivo” pero ella, la señora Valles Rodríguez, “jamás de los jamases”, ha informado que hace con esos millonarios recursos, que tiene años de manejarlos a su libre antojo o albedrío. Tema que me parece muy interesante, “para seguir espulgándolo” y naturalmente, saber “cómo y en que se gasta esos recursos, la

referida lidereza, la que ya no es bien vista, por la gente”, porque el repudio de los y las trabajadoras hacia ella, “ha crecido en grado superlativo”.

HAY QUE HACER hincapié para señalar que, lideresas burócratas” como BLANCA VALLES RODRÍGUEZ, aquí en Tamaulipas, pueden ser objeto de la acción penal, porque si los trabajadores, “le demandan la rendición de cuentas” y esta no les informa EN UN MARCO TRANSPARENTE Y HONESTO, eso confirmaría presuntos desfalcos o fraudes y esto por tanto, se configura en un delito de tipo penal, tema por el cual este tan sonado caso en el estado, ya no debe dejarse a la deriva y por consiguiente, no dudo que pronto o cuando menos nos lo imaginemos, “Blanca Valles, estaría siendo SENTADA EN EL BANQUILLO DE LAS ACUSADAS”.

PORQUE ELLA, tiene que entender su obligación de informar a su gente, respecto “a lo que hace con el dinero de las cuotas sindicales” y como, obviamente, tiene años de no RENDIR CUENTAS a la clase trabajadora, de “FACTO”, esta mujer, ya está en serios líos sindicales primero para que la corran o la destituyan y segundo “ser objeto de la acción penal”, para en caso de no demostrar honesto manejo financiero de las cuotas, se obre por someterla al juicio penal y de ser responsable por desvíos, saqueos o fraude en agravio de los trabajadores del SUTSPET, se les ponga tras las rejas del reclusorio de Tamatán. Cuya situación está siendo considerada.

PUES DEBE entenderse que “los recursos de cuotas sindicales”, son para beneficio de los integrantes del sindicato y no para la líder en lo personal, ni para bien solo de unos cuantos, que es lo que ha venido sucediendo, tema que me parece ultra interesante, porque hoy que la líder del SUTSPET BLANCA VALLES RODRÍGUEZ, “carece del arropamiento o la protección que le daban los gobiernos pasados del PRI”; es cuando los trabajadores, tienen que obrar por sacudirse a esta explotadora dirigente, la que de líder no tiene nada, sino más bien de mercenaria, porque se aduce que, esta señora, “se ha venido clavando lo que no es de ella”, cuyo detalle DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, tendrá que ir saliendo a la luz pública. Y esta tenga que enfrentar la acción judicial

Y SINO “Pal baile Vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

