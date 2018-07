TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“PETROLEROS, CONFÍAN QUE AMLO NO SE RAJE”.

INTEGRANTES de las Secciones Petroleras de Minatitlán, Veracruz y de la Sección 36 de Reynosa, incluso los petroleros de Tabasco, Campeche y de otras regiones del país, confían que el Presidente electo de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “cumpla su palabra y no se raje”, como fue su promesa a finales de mayo en Veracruz, de “acabar con el criminal cacicazgo” consumado el sátrapa dirigente nacional del STPRM CARLOS ROMERO DESCHAMPS, potencial delincuente que valido del fuero (por ser Senador de la República), le ha causado enorme daño a los trabajadores petroleros de la ex máxima industria de México.

POR LO QUE este importante compromiso, a partir del primero de diciembre será esperado por los obreros de esta empresa de toda la geografía nacional, porque, “ya es inaceptable, inconcebible e incluso imperdonable que el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, “siga haciendo lo que le dé su regalada gana”, sin que le haya importado el agravio a los genuinos y muy sufridos obreros PEMEX.

EN LA CHARLA con los petroleros veracruzanos, López Obrador se dijo enemigo de quienes abusan del poder sindical y político y, por este motivo, “al ya no tener Romero Deschamps el fuero de Senador”, será un ciudadano común y corriente, tema por el cual la clase trabajadora del Sindicato de PEMEX, desea que “se le aplique todo el rigor de la ley”, si resulta responsable de los delitos consumados contra ellos, y naturalmente, se les ponga en el lugar que merece “LA CÁRCEL”.

PORQUE ADUCEN que, han sido tantos los agravios cometidos por el de sujeto de marras”, contra “los obreros petroleros” y por esta razón, esperan y confían que “se le enjuicie en los tribunales” por sus acciones y por la falta del rendimiento de cuentas DE CUOTAS SINDICALES, de lo que, desde hace muchos años no informa a la clase trabajadora, motivo por el cual esperan que “el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en un marco de respeto cumpla su palabra y por eso votamos por él, porque él, “es la esperanza de los mexicanos” y en consecuencia, ya no sigan predominando los emblemas del cacicazgo y el abuso, pero sobre todo que, desaparezcan los flagelos de la corrupción y la impunidad.

DE IGUAL FORMA, petroleros de Tabasco y Campeche, también recuerdan que a ellos López Obrador durante su estancia como candidato, les dijo que acabará con el cacicazgo y por este tan importante motivo, los obreros de aquellas secciones petroleras, tienen fe de que él, ya investido como Presidente de la República, será un mandatario mexicano responsable, “pero sobre todo de palabra”. Porque AMLO es diferente y por ello, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, “ya no tendrá el

arropamiento, ni la protección que ha tenido toda la vida en los Gobiernos pasados”, proteccionismo que le ha valido PARA AMASAR UNA FORTUNA INCALCULABLE.

EN CONSECUENCIA, Carlos Romero Deschamps, para el siguiente sexenio estará ante una adversidad política que, no le permitirá seguir más en la dirigencia nacional petrolera, debido a que los inconformes trabajadores de PEMEX, simplemente, “ya no lo quieren” porque éste, toda la vida ha abusado de ellos y si el electo Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, les ha dado su palabra, repito, solo esperan que este Jefe del ejecutivo nacional, “NO SE RAJE”, porque de suceder eso, se verían SERIAMENTE DECEPCIONADOS”.

DE CUMPLIR López Obrador la promesa hecha a los obreros de Pemex de todo México, “se acabara por fin con un cacicazgo de mas de tres décadas” (30 AÑOS) que han sido de dolor y tristeza para los reales trabajadores de Petróleos Mexicanos, obreros que han sido humillados y pisoteados en sus derechos laborales, todo por el poder del criminal sujeto que “AHORA SE ENCUENTRA ANTE LA ESPADA Y LA PARED”, porque ahora CARLOS ROMERO, “no aparece en ninguna de las listas para Diputados plurinominales.

Y LO PEOR para Romero Deschamps es que, “los integrantes de todas las secciones sindicales de PEMEX”, ya no permitirán que se pretenda imponer su candidatura para ser reelecto, cuyo tema ya se ha definido y por esta causa, grave para el bestial sujeto, es lo que lo orillaría, por primera vez en la historia sindical de Pemex en México a rendir cuentas y ser objeto de la acción penal, porque “ya no tendrá fuero político” y porque finalmente , “YA NO TENDRÁ PADRINO, en los pinos que, lo saque del atolladero”.

EL FIN DEL CACIQUE EDRAS ROMERO VEGA, EN CD. MADERO

OTRO DE LOS CACIQUES petroleros que, tampoco estarán fuera de la rendición de cuentas y la acción penal en el próximo sexenio, es nada menos que el aun Diputado Federal, ex Presidente Municipal de Madero y ex líder petrolero EDRAS ROMERO VEGA, individuo que, sabe que su fin como cacique sindical, “está a la vuelta de la esquina y “no tendrá escapatoria legal”.

REZA EL ADAGIO que, “no han plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue” y vaya que ante esta adversidad política-sindical, se encuentra el cacique de la Sección Uno del STPRM EDRAS ROMERO VEGA, quien para su desgracia “ya no tendrá allá en México patrón que lo defienda de cualquier acción penal en su contra” y como cualquier hijo de vecina, tendrá que sujetarse en su momento a lo que marca la ley para que rinda cuentas a los ofendidos petroleros De Madero, los que por su inconformidad, están decididos a demandarlo ante los tribunales, para que “se le aplique todo el rigor de la ley”.

