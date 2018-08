TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

DEUDAS Y MAS DEUDAS, DEJARÁ CHUCHÍN A MARIO LÓPEZ

ALLÁ POR MATAMOROS, las cosas en la Presidencia Municipal, se están poniendo “al rojo vivo”, porque en junta de cabildo, el regidor ANTONIO AMARO CHACÓN, al igual que otros más de ese cuerpo edilicio, “están exigiendo que el alcalde saliente JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE “Chuchín”, aclare las deudas que estará dejando el mitómano y corrupto alcalde, el que fue arteramente apabullado en la elección del pasado primero de julio, por el hoy alcalde electo MARIO ALBERTO LÓPEZ.

EL REGIDOR de extracción panista, con gran calidad moral, e incluso sin tapujos, ni cortapisas, pero si en plan candente, demandó tajante que en el segundo Informe de actividades de CHUCHÍN DE LA GARZA, dé cuenta plena, es decir con números claros, lo de los reales manejos financieros, porque a su ver , hay cosas en las que se refleja el mal gasto del dinero público y donde, presumiblemente están involucrados familiares (hijos) del edil De la Garza, y eso “por lógica no deberá dejarse a la deriva o en el olvido.

SON MCUHAS las deudas que, por obviedad debe aclarar Jesús de la Garza, pidiendo para ello el regidor Amaro Chacón que, el segundo informe que rinda el repudiado Presidente Municipal, SE RINDA A DETALLE, para que, desde un principio, es decir desde la entrega recepción con el Ayuntamiento entrante, nos demos cuenta de “cuanto es la deuda que heredará al edil electo” Mario Alberto López, cuyo tema no es razonable, porque los dineros público, son del pueblo y no de los funcionarios o de los alcaldes.

Y POR ESTA RAZÓN fundamental, desde este momento, les diré que el Presidente Municipal que pensó ganar y fue apabullado JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE “Chuchín”, ya está ante serio dilema Político y financiero, porque “al mitómano edil”, se le está reclamando dinero del pueblo y no dinero de él o de su familia, cuyo tema, la verdad, ha venido cobrando enorme importancia y si alguien piensa que, “Chuchín, saldrá librado de este mega problemón” ante los candentes reclamos de los regidores, la verdad, esto no será fácil y, por lo tanto, el alcalde tricolor o priista saliente, puede en cualquiera de los días subsecuentes, SER OBJETO DE LA ACUSACIÓN PENAL, la que por cierto, “ya se está previendo” y si no, “pal baile vamos”.

EN LA ACTUALIDAD, hay grandes dudas en la ciudadanía, dudas que se han reflejado también en los medios de comunicación, en cuanto al estado que guarda la administración pública de Matamoros, dudas que van por la forma en que se entregan o se estuvieron entregando los recursos públicos, sobre si fue correcto o incorrecto o

legal o ilegal, dudas que van desde que, si hay un endeudamiento público por la Tesorería de pagos a proveedores y “a cuanto hacienden estas deudas”, dudas que también van en relación a la calidad y la condición de cómo se está realizando la obra pública en este Gobierno Municipal. Y si la obra ejercida está o no apegada a la ley de obra pública, porque hay medios que informan que en esto, del desarrollo de obras de bien al pueblo, hay personas ajenas a este Ayuntamiento. Todo esto, deberemos aclararlo y no lo vamos a dejar a la deriva, sentenció el regidor Antonio Amaro Chacón.

POR LO ANTERIOR, el II Informe de Gobierno Municipal en Matamoros, deberá ser “un informe detallado y no al vapor o maquillado”, como comúnmente lo hacían los gobiernos corruptos pasados, porque simple y llanamente, sabían qué, nadie les haría nada, porque “se tapaban con la misma frazada”. Pero hoy en Matamoros, como en todo el Estado, las cosas son diferentes y por ningún motivo se permitirá que CHUCHÍN DE LA GARZA, se vaya campantemente “sin haber rendido cuentas claras” o transparentes de su administración.

Temas del cual estaremos muy al pendiente, por la importancia del mismo.

CONQUE CALIDAD MORAL HABLA ALEJANDRO ETIENE LLANO

POR OTRA PARTE, quiero decirles que, PRIISTAS de todo el estado, con muy justificada razón, criticaron ayer acremente la exposición del ex alcalde victorense y actual diputado local ALEJANDRO ETIENE LLANO, al proponer éste que, “se mantenga en la dirigencia estatal del PRI a la actual directiva” por lo que, el dicho de Etiene, más pronto que inmediatamente, generó marcados rasgos de inconformidad e indignación, porque evidentemente, ya no quieren en la Presidencia Estatal del PRI, “al rata de SERGIO GUAJARDO MALDONADO, de quien dijeron “deberá rendir cuentas de lo que se agenció o se clavó en la pasada campaña electoral, “sin ser dinero de él y él sabe a los que los molestos priistas se refieren”.

ADEMÁS Alejandro Etiene, fue “un gris Presidente Municipal en Victoria y también ha sido un gris diputado local”, porque no ha dejado una huella de fecundo y creador trabajo para bien de su gente y, “si no le ha respondido a la sociedad”, por eso los priistas se preguntan: “conque calidad moral, ETIENE LLANO se atreve a opinar que dejen a los mismos directivos del PRI, a los que además, ya se le terminó su vigencia el pasado diciembre. Por lo que, el RATA de Sergio Guajardo Maldonado y “su padrino político” EGIDIO TORRE CANTÚ, “ya deberán irse mucho a la berenjena”, porque le hicieron mucho daño al Partido Tricolor.

PARA FINALIZAR la ex senadora matamorense LUPITA FLORES DE SUÁREZ, opinó que en la dirigencia estatal del PRI, se requiere un cambio y por ende, los que están, que ya se vayan y eso deberán entenderlo, porque los genuinos priistas, dijo, queremos a nuevas caras para que haya un trabajo político diferente y reforzar las filas del Partido Revolucionario Institucional. Eso sería lo sensato, cauto y metódico,

dijo la también ex dirigente campesina de Tamaulipas. Así es que veremos que sucederá en el PRI, donde las cosas, andan “boca-abajo” gracias a la nefasta labor política, ejercida por el ultra-repudiado ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ Y su compinche o lacayo de SERGIO GUAJARDO MALDONADO.

Por hoy es todo y hasta mañana.

