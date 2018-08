TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“LEY LUPA” EN LAS CUENTAS PÚBLICAS…!

SI LOS ALCALDES que van de salida, piensan que “no pasará nada con lo de sus cuentas públicas”, creo y considero que, están rotundamente equivocados, porque de manera especial “se les aplicará la ley lupa”, pues la Auditoría Superior del Estado y la de la Federación, “harán revisiones meticulosas”, a los manejos financieros de las Tesorerías Municipales, con la finalidad de detectar “como y de qué forma” los bandidos alcaldes que, además fueron derrotados, se agenciaron el dinero ajeno, motivo por el cual tengan la certeza que, “estos potenciales delincuentes de cuello blanco, no tendrán escapatoria”.

LA LEY LUPA, no es nada nuevo, es la que siempre debió aplicarse en los pasados gobiernos mercenarios, pero esta nunca se implementó, porque “los ex gobernadores” protegían las pillerías de los ex ediles, muchos de los cuales, tengan la seguridad que, “tendrán que ser llamados a cuentas” y por tanto, serán “sentados en el banquillo de los acusados”.

ESTA MEDIDA, por cierto muy saludable, lleva como fundamental propósito que, “los ladrones con charola”, antes de que se vayan, vomiten todo lo que en plan de “rateros de barrios” se adjudicaron, cuya medida, está siendo muy bien vista por los funcionarios-auditores encargados de la revisión de cuentas públicas, cuyo tema, arrojará resultados que sin duda generarán “la fuga de presidentes municipales” que piensan irse “bien forrados de los dineros de los pueblos que aun gobiernan”.

POR LO QUE, de consumarse “la ley lupa”, veremos huyendo, a alcaldes que aún tienen el poder en sus manos y creen que no para nada, tomando estos como base que, “del dicho al hecho, hay mucho trecho”, pero como hoy, ya no están los corruptos funcionarios que les solapaban sus atrocidades, “estos políticos de siete suelas” tendrán obviamente que, pagar con cárcel sus delitos si es que los cometieron.

AHORA BIEN, si los contadores que maquillan las cuentas públicas, “son extra-genios”, para que no les detecten las ilegalidades financieras, podría no pasar nada, pero “para unos hay otros” y por consiguiente, la Contraloría Estatal a cargo de JORGE ESPINO ASCANIO, “habrán de poner manos a la obra, para de inmediato proceder en consecuencia”.

Y POR ESTE MOTIVO, que va en serio, “hay un marcado temor y zozobra” entre actuales Presidentes Municipales, digo esto, porque varios de los ediles, “saben que si la hicieron la tienen que pagar”, por lo que, aún están ante la disyuntiva de no llevarse lo que no es de ellos y evitar la acción penal en su contra y también “eludir el riesgo de ir a parar a la cárcel”, porque la etiqueta de alcaldes, “ya no les permitirá salir bien librados si se robaron lo que no les corresponde”.

YA EN APORTACIONES pasadas, dijimos aquí que, esta acción de la ASE, no será para actuar en plan “de cacería de brujas”, al contrario, es proceder a hacer bien el trabajo sobre los manejos financieros de cada uno de los 43 Ayuntamientos y por consiguiente, creo que, si algunos de los Presidente Municipales aun en funciones, tenían contemplado hacer lana, apropiándose del dinero ajeno, como muchos lo hicieron en el pasado, hoy tendrán que pensar muy bien esta posibilidad, porque de hacerlo y ser descubiertos, repito, “NO TENDRÁN ESCAPATORIA JUDICIAL”.

LO ANTERIOR, es un tema netamente penoso, digo penoso, porque sería feo o de muy mal gusto que, los hijos de los alcaldes en funciones, se percaten o se den cuenta que de manera pública, “a sus padres los señalen de ladrones”, cuyo detalle, la verdad, muchos creen que, a los vástagos de los políticos esto no les importa, pero en el fondo si les afecta, porque decirles rateros a sus progenitores ante la sociedad, “es de muy lamentable agravio social”.

JORGE ESPINO ASCANIO, Auditor Superior del Estado, ha sido muy claro, al señalar sin tapujos, ni cortapisas que, “aquellos alcaldes que no se robaron el dinero público, no tendrán problemas de ninguna especie”, al contrario se les reconocerá su trabajo y por obviedad su honesto proceder financiero.

PERO AQUELLOS, “a los que les ganó la ambición” y penosamente, se apoderaron el dinero ajeno, tendrán que se llevados a la cárcel, de cuya cuestión, no se tiene la menor duda, así es que estaremos muy al pendiente de que es lo que habrá de suceder en este tan relevante y trascendente tema, tema que a juicio de propios y extraños, ha venido llamado poderosamente la atención, porque al menos, hasta el momento, “ya hay Presidentes Municipales en activo que, “serán objeto de la aplicación del rigor de la ley” y consecuentemente serán enviados a chirona. Y por esta razón hay que estar muy al pendiente de LA LEY LUPA.

