Por Guadalupe E. González

“CARA A CARA LA MADRINA Y EL AHIJADO”

CON EL REGRESO de la ex lideresa del Magisterio en México, tras recuperar su libertad después de 5 años y medio, queda claro que, la mentora ELBA ESTHER GORDILLO, “vienes por sus fueros e irá contra los traidores”, motivo por el cual creo y considero que, “los principales antagonistas de su encierro”, injusto, como ella lo afirma, al considerarse “haber sido un blanco fácil y chivo expiatorio” de sus victimarios, lamentó que quiénes debían defender la causa, no lo hicieron y nos traicionaron”. Pero a pesar de las traiciones se dijo “estar en paz”.

SIN EMBARGO, “esta guerrera”, como Elba Esther Gordillo se auto califica, al aparecer ante los medios, acusó que, “los traidores, “no se ahorraron los recursos, ni la tinta, desde una visión mediática, para tratarnos con una dureza descomunal”, dureza que, solo una mentalidad perversa, podría propiciar, pero dijo “es mejor conquistarse a sí mismo que ganar mil batallas”. Y aunque, repitió, estar en paz, no hay la menor duda que la maestra está de regreso, para reconquistar la dirigencia nacional del Magisterio. Y si no el tiempo es el que sobre el particular “OS DARÁ LA RAZÓN”.

AL DIGANOSTICAR al Sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo dijo que el SNTE, ha vivido una larga y compleja historia, pero nunca antes, “se había enfrentado a la auto destrucción, como resultado de la abyección”, con cuya exposición, en palabras más palabras menos, “lamentó la crisis magisterial” que dijo, se percibe en cada escuela pública de cualquier rincón de México. Y si antes fuimos una organización fuerte y determinada, por esta circunstancia, remarcó que, “es preciso hoy, enfrentar el momento y recuperar la fortaleza sindical del magisterio, con grandeza y espíritu”, con cuya manifestación tajante, la mentora reafirma su regreso al magisterio, para continuar al frente de la organización, la que por años dirigió con atingencia y perseverancia”.

Y SI LA MAESTRA Gordillo, está de regreso al SNTE, surge la interrogante, “si su ahijado sindical” Prof. JUAN DÍAZ DE LA TORRE, estará dispuesto a cederle el lugar o dispondrá enfrentarla, esto por obviedad, será muy importante, porque él, ya dijo que, fueron un millón 500 mil trabajadores de la educación los que votaron por él, y a ellos se debe, detalle por el cual creo que esto, “SE HABRÁ DE PONER AL ROJO VIVO”, porque, en este esquema sindical del magisterio “TENDRÍAN QUE VERSE LAS CARAS” EL AHIAJDO Y LA MADRINA. Por lo que, esto apenas empieza y al menos “ya hay signos de preocupación entre los traidores y responsables del encierro de la mentora”, a la que en su rostro, SE LE REFLEJA EL CORAJE, por el mal trato del que fue objeto, por parte de los traidores.

LO CIERTO ES que, de suscitarse una confrontación “entre el ahijado y la madrina”, como es lo probable, por lo evidente del caso, nos daremos cuenta si “la ex líder sindical ELBA ESTHER GRODILLO, “trae todo el power del mundo” y sino pues tendría que regresarse a casa y estar en paz como ella lo ha dicho, pero todo parecer indicar que, “viene con todo y más porque es bien vista, en el sexenio que presidirá el electo Presidente de la República Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y por ello, los actuales integrantes de la dirigencia nacional que encabeza JUAN DÍAZ DE LA TORRE, consentidos de ENRIQUE PEÑA NIETO, sin duda ya saben lo que les espera, en caso de indisciplinarse y enfrentar a la mentora.

ELBA ESTEHR, dijo “dar marcha atrás a la reforma educativa”, lo que sin duda será de enorme importancia para las mayorías el magisterio, tema que no les ha podido resolver JUAN DÍAZ D LA TORRE, porque este “es un monigote” del Gobierno que está por fenecer, cuestión por la que, sin temor a equivocarme, en el magisterio nacional, habrá de generarse “un revire de 360 grados”, porque la maestra GORDILLO, sabrá enfrentar las consecuencias del problema de la Reforma Educativa y por esta circunstancia, a la que se oponen las mayorías, “estas mayorías, sin duda alguna, tendrán que pensar diferente”. Y sino “pal baile vamos”.

AHORA BIEN el Prof. Juan Díaz de la Torre, al ser increpado por medios sobre la libertad y el posible regreso de la maestra Elba Esther Gordillo al SNTE, no dio su opinión, apuntando que, “no sé de qué me hablan”, señalando enseguida que, “los maestros están trabajando en unidad y responsabilidad, por el bien de México”, mostrando, sin embargo, evidente preocupación, porque de que, “tendrá que enfrentarse a la mentora “su madrina”, esto por ningún motivo podrá evitarlo, porque ella, repito, viene con todo y ante tal situación Juan Díaz, tendrá que instrumentar alguna estrategia para confrontarla, por lo que no dudo que, más pronto que inmediatamente, tendrá que suscitarse lo de “CARA A CARA” entre la maestra Gordillo y el actual líder magisterial.

PARA CONCLUIR, les diré que, “la diferentes secciones sindicales del magisterio en México, tendrán que ir analizando esta interesante situación política-sindical entre los maestros del SNTE, de cuya cuestión no dudo que, “SALTARÁN CASCARAS”, porque esto traería consigo opiniones encontradas y por esta razón, estaremos muy al pendiente de lo que habrá de suceder en el mediano plazo, en el Sindicato Magisterial de Educación en toda la geografía nacional.

