Por Guadalupe E. González

GOBIERNO DE PEÑA, ORQUESTA LIBERTAD DE EUGENIO HERNÁNDEZ?

TODO PARECE INDICAR que, así como se instrumentó la liberación de la ex lidereza magisterial en México ELBA ESTHER GORDILLO, el Gobierno del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, por lo evidente de las acciones de la PGR, de no entregar el expediente del GEÑO a la Procuraduría de Tamaulipas, “ya orquesta, también la libertad del corrupto ex gobernador tamaulipeco EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, cuyo esquema político, va en contra de los buenos propósitos el electo Presidente mexicano ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, porque éste, desde sus campañas, se ha manifestado “enemigo de los promotores de la corrupción y la impunidad”.

LO ANTERIOR, vislumbra que el Gobierno de Peña Nieto, “quiere al costo que sea, “DEJAR SIN EFECTO LA EXTRADICIÓN” del ex gobernador Hernández Flores, aun detenido en ciudad Victoria, lo que nos hace penar que, “esto es como empezar a prepararle el camino a su libertad”, como sucedió con la ex dirigente del SNTE Elba Esther Gordillo y con los ex gobernadores bandidos de Veracruz Javier Duarte de Ochoa y de Quintana Roo Roberto Borje Angulo, políticos sátrapas muy identificados con el gobernante mexicano que, está a unos cuantos días de dejar la Presidencia de la República.

POR LO QUE, de consumarse la negativa de extradición de EHF hacia EU y dejarlo libre, tal decisión, sería tanto como implementar grotescamente “una ofensa y burla a los tamaulipecos” a los que el detenido ex mandatario estatal Eugenio Hernández, como vil mercenario oportunista, utilizó los recursos de los tamaulipecos, para constituir “grandes imperios económicos” como los que, sin duda, rezan en los expedientes que en su contra existen en la PGR México y en la Unión Americana.

ESTA CLASE de argucias, no son nada nuevas, eso nos queda claro, “pero sí muy penosas”, porque esto significa que “los agudos emblemas de la corrupción y la impunidad”, continuarán, lamentablemente predominando, gracias a la tolerancia gubernamental, tolerancia que es lo que ha generado el endeudamiento y consecuentemente la quiebra financiera del país.

PORQUE SI EL DESEO, fuese honesto por parte del gobernante mexicano en turno, éste debería exigir que el detenido como otros muchos políticos y ex gobernadores más, unos ya presos y otros que, “ANDAN A SALTO DE MATA” regresen todos los miles de millones y hasta billones de pesos y dólares que se robaron, pero eso, por lo

que se contempla hacer con EHF, no va a suceder, cuyos dineros desviados, debieron ser derramados en bien de los pueblos que esos sátrapas mercenarios gobernaron, pero tal parece que “los políticos corruptos, siguen teniendo el apoyo inquebrantable de quien en México, ya va de salida” y quien de “Ipso facto” (de hecho), está tapando “con la frazada de la corrupción” a los potenciales delincuentes de cuello blanco, como lo es el tema ya muy comentado en toda la geografía nacional de la Maestra Elba Esther Gordillo, “la ilustre mujer de los gastos millonarios en el extranjero”.

¿PORQUE LA PGR, NIEGA ENTREGAR EXPEDIENTE DEL GEÑO A LA PGJT?

POR OTRA PARTE, es de suma importancia saber “porque la PGR, oficialmente, se niega de manera rotunda”, entregar el expediente de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas?. Esta es una interrogante que consecuentemente evidencia, “los muy amplios intereses existentes”, para proteger al ex gobernador que está detenido en Victoria, por delitos graves que éste consumara, cuando tuvo el poder político de Tamaulipas en sus manos”, esa es la cruda realidad.

PUES SE ADUCE QUE, el expediente instruido a EL GEÑO; con el que se batió la averiguación en México, donde incluso está presuntamente inmerso el también ex gobernador detenido en EU TOMÁS YARRINGTON RUVCALBA, expediente que inició y consignó la ex Procuradora MARISELA MORALES y a la llegada del actual Gobierno de EPN, el nombrado Procurador MURRILLO KARAM “le dio carpetazo”, obrando por archivar los expedientes y eso no se vale, porque eso, se llama corrupción o no?.

AHORA BIEN, “el expediente instruido contra los ex gobernadores de Tamaulipas, EHF y de TYR, al guardar las declaraciones de todos los testigos y colaboradores de los hechos delictivos que involucran a ambos ex mandatarios del estado y los vínculos de estos, con grupos delincuenciales, por esta causa judicial comprometedora, la PGR, “sigue haciendo caso omiso o mostrándose indiferente”, respecto a enviar el expediente contra el Geño y Tomas, a la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas.

NUEVO GIRO JUDICIAL DEL CASO GEÑO, LO ENVÍAN A SINALOA.

Y COMO UNA muestra más del proteccionismo del sistema gubernamental de México, hacia el ex gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, tenemos que, el caso judicial del ex mandatario procesado, ha sido enviado a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que allá, “un Juez de Distrito, defina el juicio de amparo” que promueve el abogado del GEÑO y allá resolverlo, “lo que viene a confirmar la obvia negativa de extradición y la presunta libertad” del ex gobernador que fue detenido por la serie de delitos que este cometiera aquí en México, como de igual manera lo hiciera en los Estados Unidos, donde está siendo reclamado por la justicia.

DETALLE POR EL cual este nuevo giro que toma el juicio de amparo en el proceso penal de Hernández Flores, es de muy alta envergadura y relevancia política, porque esto refleja que son muchos y muy fuertes los intereses que hay de por medio, para que el ex Gobernante de Tamaulipas en definitiva “NO SEA ENVIADO A LA UNIÓN AMERICANA”. Pese a la solicitud de extradición formulada por las autoridades del vecino país del norte, por el temor a que, una vez que llegara el GEÑO al distrito judicial donde es reclamado, “el caso ya no tendría reversa” y sus abogados lo saben y “Eugenio, habría de enfrentar un proceso largo y tendido”, como el que ya enfrenta allá en Texas, su ex homólogo Tomás Yarrington Ruvalcaba.

PARA FINALIZAR, hay que hacer hincapié para señalar que si “ENRIQUE PEÑA NIETO, ahora que está a punto de entregar el trono o la estafeta gubernamental a su sucesor ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADRO, sigue esbozando estar en contra de la corrupción y la impunidad, pese a las circunstancias judiciales de los Duartes de Veracruz y Chihuahua, de Borges en Quintana Roo, de Geño, Tomás y Egidio en Tamaulipas y en Coahuila y Nuevo León con Humberto y Rubén Moreira y Rodrigo Medina de la Cruz y de otros muchos ex gobernadores bandidos, me parece imprudente e insensato que, PEÑA NIETO, “siga jactándose de no ser partidario de los actos de corrupción”, pero esto lo habrá de juzgar el pueblo de México y naturalmente, el tiempo, porque sépase y entiéndase que, “EL TIEMPO ES EL QUE PARA TODO, OS DA LA RAZÓN.

