TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

“¿PRESIDENTE Y TESORERO, SERÁN PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA?”

POR LA SERIE de inconsistencias que, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anti-corrupción, han detectado en los manejos financieros del Ayuntamiento de Matamoros, el Presidente Municipal de esta heroica ciudad JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE “Chuchín” y sus “cotlapaches” Tesorero ALFREDO GARZA GARCÍA y “al sub-alterno de este Marcelo Sierra Garza, de no probar honesta distribución de los recursos federales, estatales y municipales, “este trío” de gandayas, más pronto que inmediatamente, estarán convirtiéndose en “prófugo de la justicia”.

CHUCHÍN, pensando al viejo estilo de que “no pasa nada”, confió en que saldría avante en la elección del pasado primero de julio, pero para su desgracia, el resultado le fue adverso, porque “este vivales priista” a la gente de Matamoros le empezó a quedar mal porque los recursos públicos dejaron de llegar a las colonias y en general a todos los sectores populares de la ciudad, lo que motivó que, el pueblo matamorense, inconforme e indignado porque el alcalde de la Garza les había quedado mal, a la hora de emitir el sufragio, desviaron la atención decidiendo votar por el hoy alcalde electo MARIO ALBERTO LÓPEZ, quien habrá de dirigir los destinos en los siguientes tres años de Gobierno Municipal.

PERO MUY independientemente de lo sucedido electoralmente, ahora JESÚS DE LA GARZA, “juntos a sus vasallos” Garza García y Sierra Garza y “al parecer sus hijos”, que no están descartados, tendrán que dar amplia cuenta de los manejos de los recursos públicos hasta el momento no justificados, por cuya causa la ASE y la Fiscalía Anti corrupción “ya tienen el edil matamorense en la mira”, porque los números no mientes y lo peor para “Chuchín”, es que ya se habla de “muy serias inconsistencias económicas”, a las que tendrán que enfrentar el alcalde y “sus marionetas”.

UNO DE LOS problemas administrativos del Gobierno Municipal de Matamoros es que, “tendrán que justificar una serie de pagos”, ejercidos en favor de “empresas fantasmas” cuyas razones sociales”, ya están plenamente identificadas, aparte de “gastos superfluos” de apoyo a una serie de “parásitos y aviadores” amistades del Presidente Municipal y de sus vástagos.

POR LO QUE, este interesante tema, ha venido cobrando enorme relevancia política, porque de que, CHUCHÍN y sus cómplices funcionarios “tendrán que pagar los miles de millones de pesos no justificados” de eso no hay la menor duda y por esta razón la Auditoría Superior del Estado que preside JORGE ESPINO ASCANIO y el Fiscal Anti-corrupción JAVIER CASTRO ORMACHEA, vienen escudriñando meticulosamente los manejos financieros de los recursos públicos del referido Ayuntamiento saqueado.

EL ALCALDE De la Garza Díaz del Guante le apostó a que, “ganaría la elección pasada” pero la comunidad enardecida “le dieron la espalda” porque el irresponsable Presidente Municipal, lejos de haber cumplido con responsabilidad su trabajo, respecto a las promesas que hiciera a las familias de colonias y ejidos en su campaña electoral anterior, dejó a la población a la deriva o al olvido y por eso, “ya no votaron por él.

HOY CHUCHÍN, se encuentra ante una posición política y financiera muy adversa por dos razones fundamentales: La Primera es que, “la ASE y la Fiscalía Anti –corrupción, “ya lo traen en la mira” y “no lo van a soltar” y la segunda el alcalde electo de Matamoros MARIO ALBERTO LÓPEZ, a través d su equipo de colaboradores contables “por nada del mundo”, estarían recibiéndole irregularidades o “cosas al hay de va” a DE LA GARZA durante la entrega-recepción, la que por cierto está por empezar a realizarse entre los gobiernos saliente y entrante.

LETY SALAZAR, RESULTÓ SER NIÑA DE PAÑALES, AL LADO DE CHUCHÍN.

POR LO ANTERIOR, viene quedando claro que la ex alcaldesa de Matamoros LETY SALAZAR VÁZQUEZ, al lado del Priista CHUCHÍN DE LA GARZA, “ha quedado como niña en pañales”, porque el sátrapa sexagenario, “resultó ser más largo que ancho”, pues los hechos sobre manejos financiero así lo están demostrando, detalle que nos lleva a recordar al obvia reflexión de que, “el que la haga la tiene que pagar” y vaya que, el aún alcalde matamorense, en el futuro inmediato, estaría ante las opciones de “regresar lo que no justifique” o bien tendría, junto a sus cómplices, “convertirse en prófugo de la justicia”, porque los saqueos de recursos públicos son un delito, delito al que tendrán que responder como lo estable la ley y sino, pues “el tiempo es el que, habrá de dar la razón”.

ADUCEN QUE, “entre otros de los involucrados en los presuntos desfalcos”, se cita a un comunicador muy bien identificado, eso será cierto o no, pero de ser cierto, esto más pronto que inmediatamente, habrá de salir a la luz pública, porque “le habrá de caer la voladora”. Y saben porque: Porque “ese sujeto de baja caterva moral”, inaceptable entre los periodistas y algunos empresarios de medios, SE CLAVÓ LOS RECURSOS que debió pagar por concepto de la difusión que, ellos le brindaron al Ayuntamiento de Matamoros. Y por este motivo, el sujeto de marras, desde hace muchos meses “le tuvo que poner a la corrida”, por la ilegal acción consumada.

Y COMO TODO tiene un porque, sépase y entiéndase que, “esto de que la ASE y la fiscalía anti corrupción, tengan que obrar contra el Gobierno Municipal de Matamoros, esto “NO ES UNA CACERÍA DE BRUJAS”, es una acción legítima en el marco del derecho, porque el que no cumpla a cabalidad con su responsabilidad financiera, por obviedad, tendrá que responder a sus actos y en estas condiciones esta CHCUHÍN DE LA GARZA Y SUS VASALLOS.

PARA FINALIZAR, hay que señalar que, por los actos de corrupción e impunidad, “se tendrán que sentar un precedentes”, para que los demás gobiernos municipales que van de salida, comprendan y entiendan que, “con maquillar sus cuentas públicas o sus manejos financieros, no van a ganar anda”.

