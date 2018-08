TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

ALCALDE Y GABIENTE, “DESECHAN TRANZA DE CHUCHÍN”

A MOI BALDERAS EN LA 36 DE PEMEX, “YA NO LO QUIEREN”

LA PROYCTADA “transacción” que pretendía consumar de manera alevosa el aún alcalde de Matamoros Jesús de la Garza Díaz del Guante “Chuchín” y, dejar endeudado al Ayuntamiento del puerto por 12 años, fue “terminantemente desechada” por el hoy alcalde electo MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y su gabinete, quienes sin tapujos, ni cortapisas, “se opusieron de manera tajante a la pretensión del corrupto alcalde que ya se va”, DÁNDOLE GARROTE al nefasto propósito del sexagenario que pensó se saldría con la suya, pero “el tiro le salió por la culata” y obviamente, se le fueron de las manos los 1,500 millones que pretendía obtener de un crédito, crédito al que, sin duda “habría de rasgarlo”, para obtener ganancias millonarias, motivo por el cual hoy, “Chuchín, se encuentra ante serio dilema judicial y administrativo”.

COMO ya es del dominio público, De la Garza Díaz del Guante, hoy que va de salida, está dejando “un Ayuntamiento en llamas”, porque su gobierno tiene deudas de dimensiones increíbles, mismas que irán saliendo sobre la marcha “a la luz pública”, de cuyo tema el Gobierno Municipal que inicia funciones el primero de octubre, ya revisa meticulosamente la documentación que les entrega el equipo de Chuchín, porque en esto, debe haber precisión matemática y no maquillamientos, los cuales, “no tendrán validez alguna”, porque el grupo de contadores especialistas en el ramo, “están al tanto de lo que el Gobierno Municipal saliente, les está entregando al edil electo Mario Alberto López y gabinete ”.

EN CONSECUENCIA, les comento que “la transacción” de los un mil 500 millones de pesos, ya se estaba lista”, como también se encontraba preparada “la empresa china que vendería las luminarias”, para lógicamente, “CHUCHIN y su gavilla de bandoleros” hacer el negocio de su vida e irse a esconder, porque este Presidente Municipal, “sabe que de no salir bien librado” en lo de la transición de poderes, SE VERÁ EN SERIOS PROBLEMAS JUDICIALES, de tal manera que, por los irregulares manejos financieros, “Chuchín, podría convertirse en Huesped del CEDES de Santa Adelaida, allá en Matamoros.

PERO ESTA operación detectada a tiempo, “ya no será problema”, porque el Congreso del Estado, desechará el proyecto millonario, promovido por el alcalde De la Garza Díaz del Guante, del que diremos “anda que no lo caliente ni el sol”, porque él sabe que, “las cosas administrativas para él, están muy complejas” y estas, naturalmente, podrían generarle un terrible disgusto, como el ser encerrado en la prisión, lo que por supuesto, no se le desea, pero por sus hechos, “Chuchín podría ser objeto del encarcelamiento”.

PERO EN FIN veremos que habrá de suceder.

PETROLEROS DE REYNOSA, YA NO QUIEREN AL LÍDER DE PEMEX

ESTE JUEVES a las 10 horas de la mañana, frente al edificio verde de Pemex, ubicado sobre el Boulevard Morelos y lázaro Cárdenas, “se llevará a cabo un movimiento de trabajadores petroleros” entre jubilados, eventuales y muchos de base, para protestar enérgicamente contra el líder de la Sección 36 de PEMEX, MOISÉS GERARDO BALDERAS castillo, a quien los obreros de la ex máxima industria de México “ya no lo quieren” y, estarán exigiéndole deje el mando sindical para que junto a CARLOS ROMERO DESCHAMPS se vaya de la organización, porque “sátrapas como los referidos gandayas” de Pemex, son los que le han venido haciendo mucho daño a la clase trabajadora.

UNO DE LOS denunciantes, ayer nos hizo saber de este movimiento contra MOISÉS BALDERAS, quien aparte de Secretario General del citado sindicato petrolero aquí en Reynosa, también es Diputado Local plurinominal en el Congreso del Estado, gracias a su patrón, el también repudiado CARLOS ROMERO DESCHAMPS, quien le consiguió tal estafeta de legislador, allá en la alta cúpula del Partido Revolucionario Institucional. Pero de que Balderas, tendrá que dejar el cargo sindical, de eso ya no hay la menor duda, pese a la serie de argucias y mañas de las que hacen uso y gala los dirigentes locales petroleros y el del Ejecutivo Nacional, detalle por el cual creo y considero que, “las cosas para el nefasto Diputado Moisés Balderas, “se le están poniendo al rojo vivo”.

ASÍ ES QUE, no hay que perder de vista cada paso que se de en el sindicato de la Sección 36 de Pemex en Reynosa, cuyo edificio de la organización siempre está cerrado, porque BALDERAS CASTILLO, vive y opera sindicalmente desde McAllen, porque “este sujeto de baja caterva moral”, es otro más de los que pueden ser objeto del encierro, como mismos trabajadores de PEMEX, ya se lo vaticinan al líder nacional de Petróleos Mexicanos CARLOS ROMERO DESCHAMPS. Y en esta vez, “ya no le permitiría que se elija en lo oscurito” como sucedió allá por el mes de octubre del 2015. “Todo a puerta cerrada y con guaruras de pro medio”, pero si en la próxima elección que “está en puerta”, hay guaruras, quien sabe cómo le vaya a MOISES BALDERAS, porque eso generaría problemas con AMLO, quien ya no quiere acciones nefastas como a la que hacemos alusión y sino “pal baile vamos”.

