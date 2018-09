TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

TAMPICO CON CHUCHO NADER, TENDRÁ UN FUTURO PROMISORIO.

REGRESA MAKI, A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA.

PIGNAN POR ACABAR CON CACICAZGOS, EN SINDICATOS DE PEMEX

TRAS ESTABLECER que mi compromiso con las familias del puerto, es el de transformar a Tampico a través del desarrollo de obras de bienestar social, el alcalde electo JESÚS “Chucho” NADER NASRALLAH, destacó que, todo buen propósito, habremos de lograrlo a través del apoyo del pueblo y del Gobernador de Tamaulipas Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y en consecuencia, con la intervención de los tres órdenes de gobierno, cuya cuestión me parece formidable, porque en mi punto de vista en el pasado inmediato, “la mentalidad de quien aún tiene por días el mando municipal”, era el de dedicarse a otro tipo de menesteres y no al bien colectivo, tema que para nadie era desconocido, porque a doña MAGDA PERAZA GUERRA, lo que más le importó evidentemente, durante su gobierno, fueron sus personales intereses y no los del pueblo, “al que engañó y traicionó con marcada crueldad” y por eso la comunidad le dio la espalda, cobrándole la factura en las urnas, haciéndola perder el pasado primero de julio.

POR ESO reza el refrán que, “cada quien tiene o recibe lo que merece” y por ello, a la desdibujada mentora PERAZA GUERRA, la mayoría de las familias del puerto, le dieron a probar, “un arroz de su propio chocolate” y que bueno, porque “al fin Tampico, ya se ha liberado de quien lo estaba sumiendo en el vil atraso social”, porque simple y llanamente, muchas de las obras que la desangelada alcaldesa prometió, no las cumplió, porque a esta, más le importo el bien propio y no el colectivo, cuyo detalle géneró que el contexto ciudadano porteño reflexionara con acierto, apoyando electoralmente a una mejor oferta política, dándole así el voto mayoritario a quién ya hoy es el alcalde electo de Tampico JESÚS NADER NASRALLAH.

CONTAR CON modernos mercados municipales, ya es un compromiso trazado por el Presidente Municipal Jesús Nader Nasrallah, quien ya desarrolla la estrategia de esta magna obra para bien de las familias porteñas, obra que realmente hace mucha falta, misma que, “la repudiada” Magdalena Peraza Guerra dejó a la deriva, por su nata irresponsabilidad política y porque realmente a la septuagenaria, “la movió más su interés mercenario, que hacerle el bien a la sociedad”, y no duden que más pronto que inmediatamente, irán saliendo a la luz púbica, “las una y mil trapacerías” que como alcaldesa consumó la profesora Peraza, la que por su calidad de educadora, lejos de poner buenos ejemplos a las familias, hizo todo lo contario y por eso, el pueblo de Tampico de “sendo puntapié”, ya la ha sacado del Palacio Municipal, para que no siga haciéndole más daño a esta turística comunidad de la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

Y “COMO TE PORTES TE TRATO”, así le dijeron a la alicaída Peraza en Tampico y la corrieron.

EN ALTAMIRA CON ALMA LAURA AMPARAN,“TODO MARCHA VIENTO EN POPA”

Y YA QUE andamos por el sur del Estado, les diré que, en Altamira con la alcaldesa ALMA LAURA AMAPRAN, “todo marcha viento en popa”, esto debido a que la edil, es una mujer que, la verdad, se ha ganado a su pueblo, gracias a la tenacidad y perseverancia con la que ha atendido las demandas populares y eso no lo digo yo, sino los hechos, por su fecundo y creador trabajo de beneficio a la gente de todos los estratos sociales, pues así lo expresan las familias cuando se refieren a lo que por ellas, hace la alcaldesa de aquella próspera ciudad.

POR ESTA RAZÓN, en Altamira, la gran mayoría del contexto ciudadano, el pasado primero de julio, decidió emitir el sufragio en favor de quien ha trabajado por el bien del pueblo, tributándole el triunfo inobjetable a ALAMA LAURA AMPARAN, logrando ella sin problema alguno su reelección, lo que por obviedad, permitirá que cada uno de los proyectos que están en puerta y lo que quedaron pendientes (por falta de tiempo) continuarán a toda marcha para que Altamira siga teniendo más obras y mejor imagen, como ha sido el deseo de la alcaldesa Amparan, de quien diré, ha sabido ganarse el cariño y el respeto de su pueblo.

EL ADAGIO reza que, “los hechos hablan por sí solos” y vaya que en esto funda su trabajo la Presidente Municipal ALMA LAURA AMPARAN, quien desde el primer día que arribó a la silla Municipal, “se mantiene distante de este objeto”, porque la Jefa de la Comuna Altamirense, es mujer de campo, mujer que desde temprana hora anda en las colonias, sectores rurales, y en consecuencia, hasta en los más recónditos lugares de su ciudad, para conocer de viva voz las demandas de la gente que le tienen fe y confianza y así, la alcaldesa Altamirense de manera coordinada con su gente trabaja a buen ritmo, para brindarles las obras más indispensables.

“EN REYNOSA MAKI ORTIZ, REGRESÓ CON GRAN FIESTA EN CALLE DEL TACO”

OTRO TEMA relevante de trabajo político y social, fue el desarrollado el sábado pasado en Reynosa, donde la reelecta alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, regresó a sus funciones en el Ayuntamiento de esta fronteriza ciudad, siendo objeto de una gran recibimiento “con gran fiesta popular en la calle del taco”, por el desarrollo del Festival Algarabía, donde la doctora anunció su interés por seguir trabajando y haciendo “las obras prioritarias” en colonias populares y sectores rurales, tarea que naturalmente, habrá de ejercer de manera coordinada con su pueblo y con el Gobernador de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que Reynosa continúe en plan ascendente en obra pública y siga transformándose.

OTRO RETO DE MAKI, “ES HACER LA OBRA QUE NO SE VE”.

EN RECIENTE entrevista en conocido hotel de la colonia del Prado, la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, a pregunta específica de quien esto escribe, dijo tener marcado interés “EN HACER LA OBRA QUE NO SE VE”, habló naturalmente, de la introducción del drenaje sanitario en todo Reynosa, obra a la que todos los gobiernos municipales pasados, por obvias razones, siempre “le sacaron la vuelta”.

Y SI LA DOCTORA Maki, decide echarse a cuestas “este difícil, pero no imposible proyecto y logra consolidarlo”, obteniendo los 1,500 millones de pesos ante el Banco de América del Norte y esta grandiosa obra se cristalizara, tengan la certeza que las familias de Reynosa se lo van a agradecer toda la vida o al menos por muchísimos años, porque de tajo, se acabarían los

problemas “de caídos” y consecuentemente los perjudiciales afloramientos de aguas negras, como ha venido sucediendo, problemas que precisamente “son el diario dolor de cabeza de las familias”, pero no por culpa del actual gobierno municipal, sino por el mal estado que guarda la red de drenaje, de la que diré, “ya cumplió su ciclo”, desde hace muchos años, esa es la cruda verdad de este malestar social.

POR LO PRONTO, la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, hoy lunes, ya oficialmente reanuda actividades en Palacio Municipal, habiéndole agradecido la encomienda a su sustituto José Alfonso Peña Rodríguez, de quien nos dicen “se sacó al espina”, por el ejercicio público desarrollado, anunciando la Presidente Municipal que el 12 de Septiembre, rendirá su segundo informe de actividades. Aludiendo también que ya se trabaja en el proceso de entrega-recepción. Haciendo hincapié finalmente que, lo que importa, vale y cuenta “es el trabajo porque es el que suma” y el que por supuestos nos ha dado buenos resultados, enmarcó la Primera Autoridad Municipal de Reynosa ante los medios.

PUGNAN POR ACABAR CON LOS CACICAZGOS EN SINDICATOS PETROLEROS.

EN EL TEMA petrolero, ya hay marcado interés entre los trabajadores de base, eventuales y demás de Pemex, para finalmente, acabar con “los cacicazgos en las Secciones del STPRM”, como es el caso de la 36 aquí en Reynosa, donde ya no quieren para nada al dirigente MOISÉS BALDERAS CASTILLO, porque aducen que éste, se dedica a seguir aprovechándose de las cuotas sindicales y de otros muchos beneficios, porque este sujeto de baja caterva moral, nunca rinde informes de las supuestas actividades sindicales, manejando a su antojo el dinero de los trabajadores y nunca se le ve en el edificio del sindicato, ubicado en la Colonia Petrolera y por tanto, los inconformes, por lo que nos hacen saber, “estarán obligando al mentado MOI BALDERAS a que dé la cara a la gente”, gente que está indignada con él y con el líder nacional CARLOS ROMERO DESCHAMPS.

PARA CONCLUIR este espacio, les hago hincapié a mis amables lectores del centro y de la zona conurbada del sur del estado, para que sigan haciéndome llegar sus quejas, puntos de vista y toda clase de comentarios, vía correo electrónico, para seguir atendiéndoles como se merecen. Porque simplemente a ustedes nos debemos. Gracias.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Me gusta: Me gusta Cargando...