TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

¿CHUCHÍN, DEJARÁ O NO ENDEUDADO A MATAMOROS?

POR LA RECTITUD adoptada por el nuevo Gobierno Municipal de Matamoros, que presidirá Mario Alberto López Hernández, pero más por lo que estipula la ley, tengan la certeza que durante el desarrollo de la entrega-recepción que inició ayer lunes, al munícipe saliente Jesús de la Garza Díaz del Guante, “le habrá de ir como en feria”, porque es del dominio público que, “Chuchín” desde principios de este año 2018, declaró tener en quiebra al Ayuntamiento, por los evidentes desordenes financieros que él, sus hijos y algunos colaboradores generaron, “al haber hecho mal uso de los recursos públicos”.

HASTA EL momento no se ha establecido a cuanto haciende la deuda pública que estará dejando el ahora impopular Chuchín de la Garza a su sucesor López Hernández. Pues hasta hoy, nada de eso se sabe de manera concreta, pero “todo habrá de ir saliendo a la luz pública”, deuda que De la Garza, tal vez pensó saldar con al fallido préstamo de los tan sonados 1,500 millones de pesos que proyectaba obtener para la compra de luminarias y con parte de ello, obviamente “tapar los pozos” financieros que, sin duda estará dejando en la Tesorería Municipal.

AQUÍ LO GRAVE para Chuchín es que, el alcalde de Morena Mario Alberto López Hernández, por lo que sabemos, “de no recibir su equipo de transición, todo en regla” y dejarse un adeudo millonario, como es lo que se vislumbra en el Ayuntamiento de Matamoros, por esto, el edil electo para el siguiente trienio, habrá de exponer con justa razón, la correspondiente denuncia penal ante las autoridades ministeriales, para que estas, procedan en el marco jurídico contra Jesús de la Garza Díaz del Guante.

PORQUE entiéndase que, todo recurso federal, estatal o municipal que llega a las arcas de un Ayuntamiento, tiene que ser justificado, pero en los hechos y no “con maquillamientos”, porque esta trillada estrategia de plano “ya no funciona”, detalle que me hace pensar que, “Chuchín de no salir bien librado” de todo “el merequetengue” de quebrantos financieros que trae consigo, que “no lo dejan dormir por la preocupación”, tengan la certeza que este munícipe, “podría convertirse en prófugo de la justicia”, salvo que demuestre todo lo contrario y, logre sobrepasar la referida barrera financiera que ya está en marcha por lo de “la entrega-recepción”.

ANTES NO HABÍA problemas de esta magnitud para los alcaldes salientes, “todo quedaba en familia!” y consecuentemente, “los saqueos millonarios”, eran solapados por los malvados ex Gobernadores del PRI y por eso, “nunca pasaba nada”, pero ahora las cosas han cambiado y por esta razón fundamental, el aún

alcalde de Matamoros Jesús de la Garza Díaz del Guante, se encuentra “ante serio dilema financiero y judicial”, cuya cuestión, podría generarle a “Chuchín” tener que pisar la cárcel como le sucedió en Tampico a Oscar Pérez Inguanzo y en Altamira a Genaro de la Portilla, temas que todo mundo aún recuerda allá por el sur de Tamaulipas. Y por ello, queda claro que, “Chuchín, no está exento de la acción penal”, si el alcalde electo Mario de la Garza, como él ya lo dijo, obra por formalizar la denuncia penal de rigor, contra su antecesor.

SIN EMBARGO, ayer el munícipe saliente, tras recibir en el despacho de Presidencia al alcalde electo MARIO ALBERTO LÓPEZ, para concertar lo de la entrega-recepción, el muy cínico de “Chuchín” de la Garza, titubeante respondió a pregunta de un colega de medios que, “procuraría no dejar deudas”, pero finalmente, se amacizó señalando en plan tajante que, “no dejaría ninguna deuda”, pero como reza el adagio que, “del dicho al hecho, hay mucho trecho”, por lo que, esto habremos de verlo en el corto plazo, porque repito y reitero que, “el tiempo es el que para todo os da la razón”.

ANTE DE la entrevista con los reporteros de la fuente, Jesús de la Garza y Mario Alberto López, tuvieron una plática privada, para enseguida salir ante los representantes de la prensa y realizar la entrevista y posteriormente, ambos alcaldes saliente y entrante, desayunaron en el despacho, detalle que, demuestra la disposición de ambas partes, para llevar a cabo los trabajos de la correspondiente transición.

PERO ESO, “es una cosa y lo otro pues otra cosa”, porque recuérdese aquello que dice que “el que la haga la tiene que pagar” y no creo que el edil de Morena Mario Alberto López, vaya a solapar “los posibles trastupijes o tranzas” del mercenario de Chuchín de la Garza, de quien nos dicen “anda que no lo calienta ni el sol”, pero bueno, el tema del cambio de Poderes Municipales en la Heroica Matamoros, está interesante y, pronto sabremos que habrá de suceder sobre este espinoso tema que allá en Matamoros, es lo que ha venido llamando poderosamente al atención.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

— – – – – – – – – — – – – – – – – – –

Me gusta: Me gusta Cargando...