TECLAZOS

Por Guadalupe E. González

HAY TEMOR Y ZOZOBRA…..Y HASTA PRÓFUGOS

CONSCIENTES de lo que hicieron como alcaldes en Tamaulipas, hoy una gran parte de estos ex funcionarios públicos de todos los Partidos Políticos, “han puesto pies en polvorosa” o bien “tierra de por medio”, porque saben que, “la ley es la ley” y como el Congreso del Estado, el cual dirige el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ “procederá a la exhaustiva revisión de cuentas púbicas”, contra los que sin recato alguno se agenciaron dinero ajeno, varios de los ex Presidentes Municipales, “para evitarse sorpresas legales”, ya viven en el extranjero y otros de plano “han desparecido como por arte de magia”, debido a que, “no habrá tolerancia, ni complicidades” y por tanto “el que la hizo la tendrá que pagar”, detalle por el cual entre los potenciales delincuentes de cuello blanco, “ya se vislumbra un muy marcado temor y zozobra”.

PERO COMO “la acción legal no será exclusivamente contra ex alcaldes, sino también contra el ex Gobernador del Estado EGIDIO TORRE CANTÚ e integrantes de su gabinete, ha venido creciendo la preocupación de los políticos bandidos que pensaron que, “con aprobarse al vapor las cuentas públicas, estarían salvados”, pero hoy estos, ya se han dado cuenta que, “no están exentos de la aplicación de la justicia, porque al nuevo Gobierno si algo le interesa “es sentador precedentes”, tema que en mi punto de vista sería un acto histórico, detalle por el cual “se antoja interesante ver en el corto plazo” que sucederá contra la gavilla de ladrones ex Presidentes Municipales que, se fueron bien forrados de lana”, porque “en los pasados Gobiernos del PRI, siempre prevaleció la mezquindad política”, por la tolerancia y la complicidad entre los malos gobernantes, pero hoy las cosas pintan diferente.

POR TAL MOTIVO, hoy vemos el gran interés del Gobierno de la Alternancia, de ejercer acciones sin extra-limitaciones, es decir como lo marca la ley o el manual y prueba de ello es que, “todo aquel funcionario o servidor público que se salga de la tangente, se tendrá que ir”, como le sucedió al funcionario detenido por participar ebrio en un percance vial allá en Victoria, a cuyo servidor de inmediato se le dio de baja, porque el Gobierno de Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, desea llevar con decoro su administración y por tal motivo, SE APLICARÁ LA LEY A QUIENES LA VIOLENTEN o a los que “hacen mal las cosas”, cuya cuestión, “no sería una cacería de brujas”, sino más bien ejercer justicia contra los que se apoderaron de los dineros que no eran suyos sino de los pueblos que gobernaron, cuestión por la que esto, nos lleva a la reflexión de que “habrá de cumplirse a cabalidad lo que el propio mandatario tamaulipeco, dijo al principio de su administración respecto a que, “el que la hace la paga”.

Y SI HABLAMOS de ex alcaldes, identificados entre la sociedad como “contumaces ladrones”, podré comentarles que hacia los cuatro puntos cardinales de Tamaulipas, hay muy marcada indignación e inconformidad entre las familias tamaulipecas, porque “la mayoría de los pueblos, se quedaron en condiciones infra-humanas o de abandono, porque jamás llegaron las obras de bienestar social que los ex ediles prometieron cuando anduvieron en campañas, a pesar de haber tenido en sus manos los millonarios recursos enviados por la Federación, recursos que debieron destinar para el cumplimiento de las demandas ciudadanas en cada uno de los rincones de los municipios, pero para los hoy ex Presidentes Municipales, fue más importante agenciarse los dineros públicos, para ellos asegurar su futuro, dejando a la deriva los compromisos contraídos con las familias de los pueblos del estado.

AHORA BIEN yéndonos al grano, sobre atrocidades financieras ejercidas de manera imperdonable por ex ediles, recordemos en Reynosa a JOSÉ “Pepe” ELÍAS LEAL, quien con las una y mil patrañas consumadas, dejó la ciudad en ruinas, por la infinidad de calles en pésimo estado, “tapizadas de baches”, sin cordones, ni banquetas, sin alumbrado público, olvidándose incluso de manera cruel e inhumana de la gente pobre a la que les dijo habría de ayudarlos, pero no lo hizo, como también se

agenció quien sabe que tantos millones de pesos, “con la mentira de la ciudad de los Niños” y por ello, hoy es necesario que se obre en consecuencia, es decir en el marco legal contra esta gandaya político que, supo hacerla porque de “fracasado restaurantero, pasó a convertirse en potencial millonario” a tal grado de haber adquirido dos hoteles de CUATRO ESTRELLAS en San Miguel de Allende, Guanajuato y una casa de casi los 400 mil dólares, ubicada en exclusivo sector residencial en el Mágico Valle de Texas y eso, fue gracias a los dineros públicos que se robó, cuyos dineros eran para el bien de las familias de Reynosa, pero eso, al sujeto de marras eso le fue ambiguo, ecuánime e indiferente.

PERO TAMBIÉN hay otros ex Presidentes Municipales “bandidos de siete suelas” que, “no cantaron mal las rancheras” como el odontólogo MARIO DE LA GARZA GARZA de San Fernando, Tamaulipas “otro trampísima” que se hizo millonario, porque ahora “el Angelito” sabemos radica en el vecino país, porque adquirió también casa en el Valle Texano, bien inmueble que naturalmente compró con dineros del pueblo, a quien deberá seguírsele los pasos, para que también en su momento sea llamado a la rendición de cuentas por el Congreso del Estado.

EN EL MISMO tenor de ex alcaldes rateros, está MARIO ALBERTO NERY, quien dejó a ciudad Madero en condiciones no muy recomendables, es decir de claro abandono, porque “este sujeto de baja caterva moral”, se dedicó más bien a cuidarle “LA CASA” al Diputado Federal EDRAS ROMERO VEGA. Por ello, ambos no están libres de pecado, porque sabemos de buena fuente que, “este par de ex ediles de Madero, también están “en la mira del Congreso”, para la revisión de cuentas públicas”, porque hay de por medio serias contingencias financieras que, seguramente tendrán que aclarar, por lo que sin duda “también serán sentados en el banquillo de los acusados”.

Y NO HAY QUE olvidar que, otra de las que serán llamadas para que explique en términos matemáticos y de manera profunda que hizo con sumas millonarias de recursos en Matamoros, es la ex Alcaldesa LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, “de la que dicen para nada se ha dejado ver”, porque nadie la ha visto en Matamoros, mujer que dejó mucho que decir y desear, porque lejos de haberle respondido a los matamorenses con atingencia y con acciones de bien social, hizo cosas para el bien de ella y de su grupo, al menos es lo que se ha venido señalando de esta ex edil, allá en la tres veces Heroica Matamoros, porque aducen que LETICIA, “no está descartada para que la llamen a rendir cuentas claras ante el Congreso de Tamaulipas”, en cuyo cuerpo legislativo “la revisión de cuentas públicas”, será sin duda es un tema súper relevante, trascendente e histórico, porque desde ahora ya hay muy marcado temor y zozobra entre los malos políticos que hemos padecido y por ello, no se descarta la huida de muchos ex alcaldes bandidos y del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ que, saben que “de aplicarse la ley, como es el propósito del Nuevo Gobierno de Tamaulipas, los nefastos actores de los malos gobiernos pasados, quedan ante el riesgo, de ser internados en el lugar que merecen.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Me gusta: Me gusta Cargando...