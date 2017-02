TECLAZOS

SE CONFIRMA: MAKI ES LA ENEMIGA DE REYNOSA…….!

TRAS EL ACUERDO de los Diputados Locales para revisar bajo normas de Fiscalización y Transparencia cada una de las cuentas Públicas de los ex Presidentes Municipales, esto confirma sin temor a equivocarme que, “ningún alcalde está salvado de la voladora”, es decir de la probabilidad de “ir a parar a la cárcel”, por haberse robado los dineros de los pueblos que gobernaron y que bueno, porque ya hace falta que se siente un claro precedente sobre esta clase de malos hábitos consumados por políticos bandidos, que buscaron los espacios públicos para hacerse millonarios, “con el dinero ajeno”.

PERO HOY, los ex alcaldes de Tamaulipas, no podrán salirse con al suya, porque si sus cuentas públicas, no están en el respectivo orden fiscal, tengan la seguridad que, “se les aplicará la ley”, detalle que me hace pensar que, “los ex ediles que saben que no hicieron bien su trabajo político-financiero, tendrán que emprender la huida a donde no los encuentren, porque saben que de ser ubicados, “tendrán que desembolsar el dinero que se llevaron”.

AQUÍ lo importante es que, los Diputados de la LXIII Legislatura que preside el Lic. CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, “tendrán que fajarse bien los pantalones”, para en el marco de la ley, proceder contra los ex Presidentes Municipales que hoy en día, están convertidos en millonarios.

PARA ELLO quiero decirles que Tamaulipas requiere de cambios y estos ya se están generando y por eso hoy, los ex ediles que saben que, “desaparecieron por arte de magia millonarios recursos”, tendrán que poner pies en polvorosa, como ya lo hemos dicho aquí en este espacio, porque sépase y entiéndase que, “EL QUE AL HIZO LA TIENE QUE PAGAR”, como sin cortapisas lo expresara al inicio de su mandato el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien trae consigo el sano propósito de llevar a Tamaulipas por el sendero del éxito y la prosperidad para los pueblos del estado y las familias, naturalmente, tengan una mejor calidad de vida.

POR TAL MOTIVO, los Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, de la que es Presidente JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, tendrán que poner manos a la obra, con la finalidad de que, aquellos Ayuntamientos donde se consumaron arteros saqueos económicos, no solo se llamará a cuentas a los ex alcaldes, sino también a los ex Tesoreros municipales y a los Síndicos de cada municipio, porque estos también son parte responsable de los malos manejos financieros que ya han sido detectados en las cuentas públicas que están pendientes de revisión por parte del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado.

ADEMÁS les comento que los legisladores locales, han acordado revisar a fondo las cuentas públicas municipales, con el fin de que se vayan despejando dudas y resolviendo las inquietudes, lo que sin duda refleja que, “la cosa va en serio” y no como en antaño de que, “todos los políticos bandidos”, entre estos “el malandrín” avecinado en San Pedro Garza García, Nuevo León EGIDIO TORRE CANTÚ, “se tapaban con la misma cobija”.

PERO AHORA en el nuevo Gobierno de Tamaulipas, los esquemas de trabajo y servicio son distintos, y por ello, las cosas se tienen que hacer bien para que todo trabajo que ejerzan los Ayuntamientos, redunden en bien de las familias de los diversos estratos sociales y para ello, tengamos pueblos con obras de real bienestar social y no mas ciudades bajo rasgos de abandono, como el ex alcalde JOSÉ ELÍAS LEAL dejó a Reynosa y lo peor es que la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, lejos de actuar en el marco de la ley contra su antecesor, “se ha hecho de la vista gorda”.

MAKI CONVERTIDA EN LA ENEMIGA DE REYNOSA

OTRO TEMA QUE ha venido causando tremendo Impacto político es que, la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, está convertida en la enemigo número uno del pueblo que gobierna, porque en el portal de transparencia del municipio, se vislumbra que para este 2017, “la enferma edil chihuahuense”, se gastará más dinero en salarios que en obra pública, con cuya cuestión se confirma que a la señora Presidente Municipal de esta pujante comunidad fronteriza, “su pueblo no le importa en lo más mínimo”.

POR ELLO, les comento que es inconcebible e irresponsable que, “MAKI tenga mayor empeño en gastar dinero en salarios, compensaciones y otros rubros que en hacer obras que le hacen mucha falta a la ciudad, cuestión por la que, de no enmendar el camino la doctora Ortiz Domínguez, seguirá cayendo en los constantes errores en lo que, ésta, ya se está viendo seriamente involucrada.

Y EJEMPLO de su garrafal error es que, la alcaldesa para este año, pretende gastar en sueldos y compensaciones la nada despreciable suma de 291 millones 623 mil pesos, mientras que para obra pública, se invertirán solo 192 millones 818 mil 318 pesos, con lo que se confirma que MAKII ORTIZ, es la enemigo del pueblo de Reynosa.

ADEMÁS “doña Maki”, es una mujer tan testaruda que sigue haciendo lo que le da su regalada gana, pues no acata disposiciones del Congreso, tampoco deja de violar la ley, al mantener en su administración a funcionarios que no son de Reynosa, pasándose también por alto los reglamentos y hasta el código municipal y por consiguiente creo que, “la Edil de Reynosa” ORTIZ DOMÍNGUEZ por su mal proceder y mal actuar, como dije al principio, “es la enemiga número uno de los reynosenses.

