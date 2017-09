TEXTO ÍNTEGRO DEL MENSAJE DEL GOBERNADOR LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA EN SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO

Diputados y diputadas, amigas y amigos.

En cumplimiento a lo establecido en la constitución del estado, asisto a la primera sesión del congreso, para hacer entrega del primer informe del estado que guarda la administración pública estatal, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.

Antes de ello quiero expresar mi solidaridad y la de todos los tamaulipecos a nuestros hermanos que atraviesan por una situación muy difícil a partir de los sismos registrados en el centro y sur del país.

Desde esta tierra, con gente solidaria y generosa, expresamos nuestra fraternidad, en especial a quienes perdieron a familiares y sus pertenencias.

Pido a ustedes, guardemos un minuto de silencio por las personas fallecidas.

Señores y señoras:

En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a los representantes del poder legislativo y judicial del estado, así como a las autoridades municipales y del gobierno federal en tamaulipas, con quienes hemos trabajado de manera coordinada sumando esfuerzos para alcanzar objetivos comunes.

Valoramos la relevancia de la actividad legislativa para el análisis, discusión y aprobación de importantes reformas legales y constitucionales, así como la creación de nuevos ordenamientos jurídicos a lo largo del primer año de gobierno

De manera particular hago énfasis en la aprobación a los cambios legales para la reestructuración administrativa, que permitió reorientar la organización y funcionamiento de las instituciones públicas para atender de manera puntual los requerimientos de la ciudadanía, así como para combatir las fuentes de financiamiento del crimen organizado y facilitar el combate a las bandas delincuenciales, imponiendo mayores penas y sanciones por los delitos que más afectan a las y los tamaulipecos.

Estas modificaciones legales realizadas, no tendrán sentido, sin la intervención directa y comprometida de los integrantes del poder judicial, quienes en el marco de la autonomía de sus determinaciones garantizan la imparcialidad y objetividad en la impartición de justicia, contribuyendo significativamente a erradicar la impunidad y corrupción que tanto lastiman a la sociedad.

A ustedes, diputados, magistrados, les expreso mi más alto reconocimiento y les reitero mi compromiso para colaborar juntos, en el marco de la división de poderes, por el bien de tamaulipas.

De igual forma, reconozco la disposición y voluntad política para trabajar de manera coordinada con autoridades municipales y del gobierno federal, quienes durante este año se han sumado al esfuerzo estatal por transformar las condiciones del estado.

Amigas y amigos.

Hace poco más de un año iniciamos un movimiento social para alcanzar la alternancia en el gobierno estatal, después de 86 años bajo el mandato de un mismo partido político.

Asumimos el gobierno convencidos de que, para obtener resultados distintos, necesitamos hacer cosas diferentes. Con el compromiso de acabar, de una vez por todas, con las viejas prácticas de la simulación, el abuso y la discrecionalidad.

No hacerlo así, sería traicionar la confianza de cientos de miles de tamaulipecos. No hacerlo así, sería defraudar la esperanza de millones y de personas: mujeres, jóvenes, adultos mayores, niñas y niños que aspiran a vivir en un estado donde tengan un ambiente de paz, se recupere la libertad y se mejore sus condiciones de vida.

En este gobierno, desde el primer momento comenzamos a generar confianza y crear un clima de convivencia a través de un gobierno cercano a la gente, una cercanía como no se daba desde hace muchos años atrás, comenzamos a transitar juntos sociedad y gobierno por un camino de armonía y unidad.

La alternancia ordenada y pacífica alcanzada, empieza a marcar la diferencia en la manera de gobernar.

El pasado 5 de junio de 2016 será recordado para la historia, no solo porque se logró la alternancia pacífica en tamaulipas, sino porque la esperanza de la sociedad tamaulipeca venció al miedo y después de décadas de lucha los tamaulipecos nos dimos la oportunidad de volver a empezar. Que nuestros hijos pudieran volver a soñar, pero sobre todo nos dimos la oportunidad de volver a creer en nuestra tierra, creer en tamaulipas una vez más.

Por eso hoy les reitero, que tengo muy claro por qué y para que me eligieron, y hoy vengo a refrendar el compromiso que tengo con todos los tamaulipecos de restablecer la paz, el orden y el estado de derecho y juntos trabajando de la mano sociedad y gobierno regresarle a tamaulipas, su grandeza.

Construimos el plan estatal de desarrollo 2016- 2022, partiendo de las necesidades de la gente, identificando los problemas más profundos y los agravios cotidianos que las personas enfrentan, orientando todos los recursos y esfuerzos al objetivo estratégico de la construcción de la paz y prosperidad.

Hace un año empezamos a sentar las bases institucionales para que las personas se sientan seguras y establecer un entorno favorable a la inversión privada, respetando los derechos laborales y el medio ambiente.

Es por ello que impulsamos un cambio de paradigma en el combate a la delincuencia, que parte de la idea de ir más allá de los policías y equipo táctico, atacando el problema de inseguridad de forma integral, reconociendo que también factores sociales y económicos generan conductas violentas. Es decir, atacamos la causa de la enfermedad y no solo el síntoma.

Para alcanzar este propósito de paz y prosperidad, hemos dirigido la acción gubernamental hacia tres ejes estrategicos de gobierno: a) seguridad ciudadana, b) bienestar social, y c) desarrollo económico sostenible

A partir de estas tres vertientes, hemos diseñado un conjunto de políticas públicas que transversalmente incorporan criterios de igualdad de género, transparencia y combate a la corrupción y participación ciudadana, todo lo anterior en el marco de respeto y garantía de los derechos humanos.

Esta nueva forma de gobernar, la diseñamos a partir de un diagnóstico que nos permitió identificar los grandes problemas que tamaulipas enfrenta y definir los desafíos que deberemos atender juntos, sociedad y gobierno.

Estimados amigas y amigos:

Encontramos a tamaulipas en un estado que requería de la planeación inmediata y de acciones para resolver los problemas a los que debemos enfrentar.

Es una realidad que las prácticas autoritarias del pasado afectaron todos los ámbitos de la vida estatal, perjudicando a los sectores público, privado y social.

Encontramos instituciones públicas alejadas de los intereses de la sociedad y dirigidas a privilegiar intereses particulares y de grupo.

Descubrimos una presencia gubernamental débil, por no decir inexistente, en las calles, en los barrios, en varias de nuestras comunidades o municipios.

El desmantelamiento institucional afecto su funcionamiento y se generaron abusos, omisiones y actos de corrupción que afectan la confianza y credibilidad en el gobierno.

La ausencia de autoridad, provocó vacíos que fueron ocupados por intereses particulares asociados a grupos criminales.

Se identificó un manejo discrecional de los recursos públicos y una administración irresponsable de las finanzas estatales lo que ha generado un incremento considerable en la deuda pública heredada, que asciende a 17 mil mdp.

Pero más allá del endeudamiento, lo cuestionable es saber donde fueron aplicados esos recursos porque no se reflejan con la realidad que hoy tiene tamaulipas en materia de rezago.

Este manejo abusivo de los recursos públicos, afectó la implementación de programas sociales y la realización de proyectos de infraestructura pública y urbana, generando mayor pobreza y condenando a miles de tamaulipecos a vivir en la marginación.

El diagnóstico en materia social heredado no es favorable.

Más del 30% de la población se encuntra en pobreza extrema. Esto equivale a 1 millón 150 mil tamaulipecos que viven en esta condición.

La exclusión y marginación se traduce en que más de 2 millones de tamaulipecos, al inicio de la administración, padecían al menos una carencia social.

La cobertura en materia de seguridad social no ha sido suficiente. Se estima que 1 millon 500 mil de personas no tenían acceso a la seguridad social. De las cuales, al menos 500 mil tamaulipecos no tenían la posibilidad de acceder a los servicios de salud.

No existía una política pública de atención a los jóvenes, a quienes se dejó a su suerte y lo que es peor, se les orilló a tomar caminos sin rumbo.

El antiguo régimen no fue capaz de generar los empleos que se necesitaban.

Gobiernos que durante muchos años se alejaron de las causas comunes para conducirse con discrecionalidad y manejar electoralmente la política social.

Gobiernos ausentes de los problemas que diariamente vive la gente y que contribuyeron al espiral de violencia que padecemos.

En materia de seguridad, tamaulipas se encontraba en un estado de emergencia, que puso en evidencia la omisión, complacencia y la complicidad de gobernantes que toleraron todo de las organizaciones criminales que actuaban con impunidad, lo mismo en las zonas urbanas que en la rural.

Se recibieron instituciones de seguridad debilitadas y de un universo de 9 mil elementos de policías estatales que requería tamaulipas, recibimos esta corporación con sólo 2 mil 700 elementos y sospechosamente nunca se llevó a cabo de manera permanente el reclutamiento para fortalecer estas instituciones.

Se dejó de invertir en el recurso humano y en el equipamiento para las corporaciones encargadas de la seguridad pública y dejaron tambien de atender factores estructurales como la pobreza, la marginación, la carencia alimentaria, la insuficiencia en la cobertura de los servicios de salud, el rezago educativo, entre otros.

También, identificamos que una gran cantidad de desplazados por razones de inseguridad y violencia eran de tamaulipas. El 22% de los desplazados a nivel nacional eran de nuestro estado.

Se estima que el 90% de los delitos no se denuncian, debido a la falta de credibilidad y confianza en las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Esa confianza tiene y debe ser recuperada y estoy seguro que lo vamos a lograr.

Pero en medio de este panorama adverso;

Algunos indicadores empiezan a modificarse positivamente, pero no por eso podemos sentirnos satisfechos mientras continúen

Continuen cometiendose los delitos de alto impacto.

Los secuestros, las extorsiones, los homicidios dolosos y los robos con violencia.

El índice de paz méxico (2016), ubica a tamaulipas en el lugar 25 a nivel nacional o sea en entre los primeros 7 estado más violento del país, hoy cabe destacar que, en un año, hemos ascendido 9 lugares en este indicador de paz, ubicándonos, en el lugar 16, por encima de la media nacional

No es ningún consuelo, pero estamos avanzando, sin duda, la inseguridad es la mayor preocupación de nuestra gente y de este gobierno.

El panorama que recibimos en ese sentido hace un año era muy desalentador, el crimen organizado se desplegó en todos los niveles de la sociedad y del estado.

Frenar esa situación ha sido y será el gran reto que comenzamos a enfrentar hace 12 meses con determinación y firmeza.

Aquí aprovecho para darle nuestro agradecimiento al presidente enrique peña nieto, al secretario de gobernación, aquí presente, secretario, miguel ángel osorio chong, a nuestras fuerzas armadas, al general secretario, salvador cienfuegos zepeda y al almirante secretario vidal francisco soberón sáenz, los tamaulipecos les decimos, gracias por su respaldo !, gracias por su apoyo! Pero sobre todo gracias por no dejarnos solos en esta lucha contra la delincuencia.

Tengo claro que no hacerle frente a este problema y actuar como lo otros gobernantes lo hicieron en el pasado, significaría permitir que la violencia criminal siga creciendo y causando más daño.

Ante ustedes reitero el enorme compromiso que tengo como gobernante. No habrá tregua contra los violentos, mi gobierno actuará con firmeza y determinación. Estoy convencido que juntos ganaremos esta lucha, lograremos pacificar a nuestro estado!. (ap)

Sí es posible salir adelante, es posible acabar con la impunidad con la que actuan los violentos, es posible alcanzar la paz y la tranquilidad, y con la ayuda de la sociedad tamaulipeca, recuperar la grandeza de nuestro estado.

“pausa”

Tamaulipas tiene todo para trascender y ser referente nacional en su desarrollo y progreso y es innegable que mantuvo un retroceso o por lo menos un estancamiento, por falta de visión y compromiso.

En materia económica, el escenario que encontramos al recibir el gobierno no era nada favorable.

La agricultura y la ganadería, fuentes tradicionales de trabajo e ingreso en nuestra región, se encontraban en el abandono.

La generación de empleos no estaba creciendo al ritmo que se requiere y en materia de infraestructura no se presentaban avances significativos.

Como gobierno hemos vivido una realidad compleja que no se modifica de la noche a la mañana, pero en estos 12 meses comenzamos a cambiar el rumbo.

Hace un año asumimos la responsabilidad de gobernar para todas las personas con la voluntad de realizar la transformación de tamaulipas de la mano con la sociedad.

Con base en el plan estatal de desarrollo 2016 – 2022;

En materia de seguridad ciudadana, mejoramos los procesos de reclutamiento y desarrollo policial, además de restablecer las deficiencias en infraestructura y equipamiento para la investigación y vigilancia.

Avanzamos en el restablecimiento del orden y el estado de derecho, mediante la capacitación y profesionalización de los elementos policiacos dotándolos del equipamiento, técnicas y conocimientos para apoyarlos en la noble labor de resguardar a la sociedad.

Hemos iniciado la aplicación de una estrategia para acabar con las fuentes de financiamiento de las bandas criminales, sobre todo en actividades ilegales como la venta de alcohol en bares clandestinos, cierre de casinos y casas de apuestas, revisión y verificación de taxis y establecimientos mercantiles.

Se modificó el marco jurídico para la tipificación de delitos como el halconeo y sanciones a los comúnmente llamados “poncha llantas” y dar pasos firmes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En el primer año de la administración del cambio, se reclutaron 421 nuevos policías, lo que representa un incremento del 17% de policías con relación al encontrado el 1 de octubre de 2016.

Al concluir este año, tamaulipas contará con poco más de 1,000 nuevos policías, que representa un 27% más del número de policías con que se recibió la administración. La meta es contar con 9 mil policías de proximidad y reacción, en los próximos 5 años.

Se han reclutado 145 nuevos elementos, entre agentes de la policía investigadora, agentes del ministerio público y peritos profesionales, como parte del fortalecimiento en materia de procuración de justicia.

Desde luego que falta mucho por hacer, pero lo dije antes y lo reitero ahora – fuimos claros en decir que la situación de violencia e inseguridad que alcanzó tamaulipas y la descompocicion de las instituciones fue producto de la irresponsabilidad y complicidad de los gobernantes durante casi dos décadas de gobiernos.

Disminuir la desigualdad, generar más empleos, solucionar la inseguridad es un proceso que lleva su tiempo, pero seguiremos trabajando día con día, con firmeza y sin descanso

“pausa”

En esta administración se trabaja por contar con cuerpos de seguridad con valores, que generen confianza a la ciudadanía. Por ello, se han dado de baja 311 elementos por no acreditar los exámenes de confianza y otros motivos.

De manera conjunta con el gobierno de nuestro estado vecino, nuevo león, se puso en marcha la operación de la policía interestatal, que en una primera fase se encarga de brindar auxilio y preservar la seguridad de la ruta 54, un tramo carretero que une a los municipios de nuevo león y la región ribereña tamaulipeca.

Se implementó la policía estatal especial para realizar acciones en contra de las bandas del crimen organizado en coordinación con la secretaría de marina, la secretaría de la defensa nacional y la policía federal.

Uno de los principales reclamos de la ciudadanía era poder transitar libremente por las carreteras de tamaulipas, tener mayor seguridad en ellas y ante esta demanda pusimos en marcha el pasado 11 de septiembre la policía estatal de auxilio carretero e iniciamos la primera etapa, con 70 patrullas y 140 elementos.

Ellos brindarán vigilancia y seguridad a los automovilistas que transitan en las carreteras del estado, cumpliendo con ello, con otro más de los compromisos en materia de seguridad.

También pusimos en marcha la nueva policía de proximidad que opera ya en una primera etapa en los municipios de tampico, ciudad victoria y reynosa.

Esta policía realizará recorridos en centros comerciales, visitas a instituciones educativas, brindarán información turística, apoyarán con presencia en eventos de convivencia social y deportivos.

El gobierno de tamaulipas firmó convenios con las secretarías de la defensa nacional, marina armada de méxico y policía federal para contar con su colaboración en las tareas de seguridad.

En este año de gobierno se invirtieron 420 millones de pesos en apoyo a hospedaje, alimentación y combustible.

me comprometí a que actuaríamos con firmeza y determinación para atacar las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada, es por ello que procedimos a la clausura de casinos que operaban en el estado al margen de la ley ó que no cumplían con el marco jurídico vigente. Se aseguraron casi 2 mil maquinas de juego que fueron importadas de contrabando al país.

A la fecha, los 29 casinos y centros de apuesta que funcionaban en todo el territorio de tamaulipas, ya están fuera de operación.

Es por eso que tenemos que impulsar una nueva ley de juegos y sorteos y así evitar que este tipo de negocios sean utilizados para financiar el crimen organizado.

En otra acción, también encaminada para frenar los negocios que fortalecen la economía y estructuras de las organizaciones criminales, procedimos a la clausura de 349 expendios ilegales de diferente tipo de giro comercial, ubicados en 25 municipios del estado.

También ordenamos una revisión a los sitios de almacenaje o concentración de vehículos chocados y para la comercializan de autopartes, la mayoría de ellos también estaban al margen de la ley y eran controlados por la delincuencia. A la fecha 7 de este tipo de negocios fueron clausurados que operaban en matamoros y reynosa.

En estos sitios fueron confiscados más de 1 mil vehículos y casi 12 mil autopartes.

“pausa”

El secuestro es otro de los delitos que estamos atacando firmemente y para ello se fortaleció la unidad antisecuestros y de extorción del estado y actualmente se construyen dos edificios más, uno en matamoros y otro en nuevo laredo, donde funcionarán unidades antisecuestros y extorción en estos municipios fronterizos, y brindarán servicio de manera regional.

El edificio de la unidad antisecuestro de nuevo laredo actualmente se encuentra a un 96% de avance en su construcción y será entregado el presente año.

Las acciones antisecuestro en este año, han permitido la liberación y el rescate de 146 víctimas y se han desarticulado 7 bandas de secuestradores que operaban en distintas regiones del estado.

Los operativos han arrojado la detención de 50 presuntos delincuentes dedicados al secuestro.

Para atacar este delito que tanto daño causa a la sociedad, hoy les reitero… que no bajaremos la guardia hasta asegurarnos que su incidencia quede fuera de los registros delictivos en tamaulipas.

“pausa”

Con el propósito de recuperar la legalidad y poner orden en los penales o centros de ejecución de sanciones (cedes) de tamaulipas, en una acción que no se había realizado desde hace años, la policía estatal acreditable con el apoyo de la policía federal se implementaron 27 operativos en 6 penales, en esos operativos se decomisaron un gran número de armas de fuego, drogas, granadas, armas blancas y radio comunicadores.

A fin de reordenar los cedes, con el apoyo de la federación se realizaron traslados de reos federales a otros penales del país.

(reconocimiento al secretario)

“pausa”

Actualmente en tamaulipas contamos con mil 984 cámaras de video vigilancia instaladas en siete municipios, en este año 551 cámaras más serán instaladas en puntos públicos estratégicos de los municipios de matamoros, nuevo laredo y reynosa-río bravo.

Este sistema de videovigilancia es operado por el centro de control, comando, comunicaciones y cómputo, identificado como c4.

El número de cámaras instaladas representan un incremento del 28% en el primer año de la presente administración en comparación con las que funcionaban en el gobierno anterior.

Las cámaras por sí solas no combaten el delito, pero ayudan y mucho a tomar decisiones precisas en materia de seguridad

En su momento dije que nuestros policías serían capacitados por estados unidos, y en el marco de colaboración con el plan mérida, agencias reconocidas por el gobierno de estados unidos han capacitado en materia de seguridad a servidores publicos, mientras otros han recibido capacitación en el vecino país del norte.

La unidad de reacción inmediata para la búsqueda de personas desaparecidas se capacitó en texas y en colombia, además este año se cuenta con 7 animales caninos que coadyuvan en las tareas de búsqueda.

En otra acción de procuración de justicia, por primera vez, tamaulipas contará con el primer centro de justicia para las mujeres, mismo que funcionará en reynosa.

Para esta obra se tiene previsto una inversión de 28 millones de pesos para este centro de justicia exclusivamente para las mujeres, ahí se les brindará la atención cuando sean víctimas de algún delito.

Acompañar a las víctimas en su dolor y cumplir con la obligación del estado para encontrar justicia y la reparación del daño, fue otro de los compromisos de este gobierno, por eso dimos cumplimiento al mandato de crear la comisión estatal de atención a víctimas.

Como parte de este compromiso con las víctimas se está construyendo en el municipio de miguel alemán el primer panteon forense.

Sé que hay mucho por hacer con y por las víctimas, pero este año avanzamos en varias de las demandas de los colectivos u organizaciones de la sociedad civil que agrupan a personas víctimas directas o indirectas de la violencia y que cuentan con familiares de desaparecidos., hoy vuelvo a reiterar que no los dejaremos solos.

En el mismo rubro de los derechos humanos, también les informo que las recomendaciones emitidas al gobierno de tamaulipas por la comisión nacional de los derechos humanos han disminuido en un 16%, y las emitidas por la comisión de los derechos humanos del estado de tamaulipas, disminuyeron en un 44% respecto al año anterior.

PAG. 5…..—–

Conscientes de que es necesario contar con las herramientas jurídicas o legales para regular o prohibir el comportamiento que no está en armonía con la convivencia en sociedad, este gobierno ha promovido en el primer año de gestión 21 iniciativas de ley aprobadas todas ellas por el congreso del estado en materia de combate a la corrupción, de derechos humanos, seguridad, procuración de justicia, fiscalización y rendición de cuentas.

Hay acciones o conductas delictivas que, nos dimos cuenta afectan a toda la sociedad y no estaban tipificadas como delito.

En tamaulipas ahora se castigan con penalidades que van de los 7 a los 15 años de prisión a quienes trabajan para la delincuencia organizada haciendo la función de “alertar” a los delincuentes.

También, hay penalidades para aquellos que, tratando de obstaculizar el desplazamiento vehicular de las fuerzas federales y estatales durante los operativos contra los criminales, lanzan fabricaciones de acero mejor conocidas como “estrellas”.

Ahora, son delitos graves el comúnmente llamado “halconeo” y la extorsión, y castigo tambien para el individuo que utilice o lance los objetos que nosotros conocemos como “pochallantas”.

No hay que perder de vista que esta acción delincuencial, tan recurrente en tamaulipas por los criminales, lamentablemente ha provocado accidentes y la pérdida de vidas de elementos de las fuerzas armadas, policías estatales y de ciudadanos inocentes que les ha tocado estar en momentos de la irracionalidad criminal.

A su acción criminal ahora habrá una reacción de la justicia, cárcel para quienes cometen estos actos delictivos.

“pausa”–

Las reformas a la ley para el desarrollo urbano del estado y la ley reglamentaria para establecimientos de bebidas alcohólicas, tienen el propósito de crear el marco jurídico que permita avanzar en la regulación de actividades que contribuyan a disminuir la operación de negocios que utilizan para seguir autofinanciando cada estructura de la delincuencia.

Desde ahora no estará permitido en ningún municipio de tamaulipas expedir permisos o licencias sobre uso de suelo para la construcción de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juegos u otros centros nocturnos.

“pausa”

La lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión de mi gobierno son compromisos que asumí desde antes de llegar al cargo de gobernador.

Es por ello que, desde el gobierno, solicitamos dar cumplimiento para armonizar la legislación estatal con la federal en la ley sobre la materia.

Se reformó la constitución política del estado para crear el sistema estatal anticorrupción, el cual tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes para prevenir y combatir la corrupción, y sancionar a los involucrados, (autoridades particulares) en hechos de corrupción.

La fiscalía especializada en combate a la corrupción, estará encargada de la investigación de delitos cometidos por servidores públicos del estado y sus municipios, así como por los particulares vinculados con hechos de corrupción.

Se promovió una reforma a la ley del notariado del estado, con la cual se propicia el adecuado ejercicio de los notarios a través de visitas de inspección, procedimiento para la imposición de sanciones y recurso de inconformidad.

Hoy tamaulipas cuenta con un ordenamiento jurídico moderno, que permite a los notarios de la entidad tener un mejor desempeño en su ejercicio y para exigir que actúen con rectitud y honestidad o de lo contrario habrá sus consecuencias.

En referencia a este tema, quiero aclarar, que la distancia de un año de haber tomado las riendas de la administración gubernamental, no exime a nadie de una eventual responsabilidad legal por actos de corrupción cometidos en el pasado-

Seguimos investigando y se integran los expedientes de casos donde hay evidencias y claras sospechas de corrupción.

A nuestra llegada

Descubrimos nóminas robustas, lujos administrativos y rentas infladas

De un universo de 15 mil 364 servidores públicos que contrataron, 2 mil 395, no asistían a sus centros de trabajo, mismos que progresivamente han sido sustituidos. En pocas palabras…se trató de una nómina de “aviadores” en el gobierno.

En relación al parque vehicular, recibimos, un total de 5 mil 403 unidades, 3 mil 731 (70%) se encontraron en muy malas condiciones y 600 unidades más, eran vehículos chatarra.

Encontramos un gobierno sin controles en la gestión, opaco en el uso de recursos públicos y sin mecanismos de rendición de cuentas. Contratos por cientos de millones de pesos autorizados días antes de la elección del año pasado a empresas fantasmas.

Un gobierno que olvidó a sus representados y cuyos altos funcionarios se dedicaron a hacer negocios mientras la sociedad fue violentada.

Frente a todas las irregularidades encontradas, la desaparición de expedientes y sobreprecio en las contrataciones, se están elaborando los pliegos de responsabilidades y se ha dado vista a la procuraduría general de justicia.

Además, del fondo de pensiones del estado, recibimos una deuda de mil 392 millones pesos. Este déficit que mantiene en riesgo el fondo del retiro de los trabajadores.

Además, durante 9 meses dejaron de pagar a la secretaría de hacienda el impuesto sobre la renta de los empleados estatales.

Nos entregaron un gobierno con infraestructura en mal estado, vehículos descompuestos, equipos obsoletos y la tercera parte del personal adscrito a áreas distintas a las que formalmente estaban asignados.

En pocas palabras, un manejo abusivo de las finanzas del estado, que derivó en una carga fiscal insostenible, que afectó la realización de programas sociales y de proyectos de infraestructura urgentes para la población.

Nuevamente les reitero.

Vamos a recuperar lo que pertenece al patrimonio del estado, al patrimonio de los tamaulipecos y que indebidamente o a través de actos de corrupción, las convirtieron en propiedades de particulares, especialmente de políticos y ex funcionarios de gobierno.

A esos, los llevaremos ante la justicia.

Así mismo vamos a recuperar propiedades que eran de particulares y que los violentos les arrebataron a base de amenazas y extorsiónes, esas propiedades tienen que regresar a sus legítimos y auténticos dueños.

“pausa”

La difícil situación financiera en la que recibimos este gobierno hace 12 meses, nos llevó a implementar medidas que hoy nos estan dejando buenos resultados.

El manejo responsable de los recursos públicos sumado al aumento de la recaudación local y la reingeniería financiera permitió que importantes calificadoras como fitch ratings y hr ratings elevaran la calidad crediticia del estado de negativa a estable.

En un año, hemos avanzado y mejorado en la administración financiera del gobierno estatal.

Gracias al decreto de austeridad y disciplina financiera se obtuvo un ahorro de 680 millones de pesos, que están siendo destinados a proyectos estratégicos orientados al bienestar social.

Estas medidas son las que cambiaron la opinión crediticia favorable de las importantes calificadoras financieras.

“pausa”

Mencionabamos al principio de mi mensaje que, otro de nuestros ejes rectores de este gobierno es “bienestar social”.

Dentro de este eje rector las tareas del gobierno estarán encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, reducir la pobreza y la marginación .

Así como proporcionar educación de calidad; aumentar la cobertura y calidad de los servicios de salud, y reconstruir el tejido social mediante actividades deportivas, artísticas, culturales y recreativas.

Para dar cumplimiento a nuestras metas fijadas en este rubro, son diversas dependencias de gobierno las que intervienen y participan.

Una de ellas es el instituto tamaulipeco para la cultura y las artes, la cúal, en este gobierno, tiene el compromiso de llevar a arte y cultura a todos los grupos sociales, incluyendo a quienes habitan en las recherías y ejidos.

Yo estoy convencido que, el niño que toca un instrumento nunca toma un arma, dificilmente se convierte en una persona que

No entiende lo que es valorar a todo ser humano.

Esta visión nos llevó a implementar el programa “procura por tu comunidad” diseñado para darle voz al talento que por su condición social no ha tenido la oportunidad de poderse expresar.

El programa dio inicio en el municipio de san fernando, donde más de 1, 800 jóvenes estan inscritos para recibir clases de distintas expresiones artísticas.

Pausa

Otra acción emprendida a través de la sectretaría de bienestar social, es la de garantizar que los programas sociales lleguen a quienes realmente los necesite…y

Por primera vez en tamaulipas se contará con un “expediente social único” que permitirá la transición de beneficiarios a titulares de derechos de los programas sociales.

Este “expediente social único” permitirá eliminanar fraudes y duplicidades en los apoyos.

Implementamos también los “comedores de bienestar comunitario” a través de ellos que funcionarán en 100 puntos estratégicos en una primera etapa, se brindará una sana alimentación a las personas en comunidades y sectores con carencia alimentaria y en situación de pobreza y otras carencias sociales.

En el municipio de villa de casas se dio inicio con este programa y la meta es beneficiar a más de 5 mil personas.

Otro programa que este gobierno que encabezo ha puesto en marcha, es el servicio de internet gratuito en las plazas principales de varios municipios del estado.

Las nuevas tecnologías de información y comunicación significan un factor clave para el desarrollo social y cultural.

Este servicio funciona ya en las plazas públicas de reynosa, nuevo laredo, ciudad victoria, tampico, madero, altamira, miguel alemán y matamoros.

Con la brigada “un gobierno cerca de ti”, implementado por el dif estamos recorriendo cada municipio del estado para estar muy cerca de nuestra gente. Muy cerca de las familias tamaulipecas, con el propósito de escucharles y resolverles sus necesidades inmediatas.

Aquí aprovecho para dar un público reconocimiento a mi esposa mariana, por encabezar y organizar con su equipo, esa enorme tarea de seguir y seguir ayudando. No hay municipio de tamaulipas que no hayan visitado, ya recorrieron los 43 municipios y más de 300 mil servicios han sido otorgados a través de “un gobierno cerca de ti”.

Mariana, gracias por ese trabajo y el de todo tu equipo, el lado más humano y sensible de este gobierno, lo ha dado esta noble institución… dif tamaulipas.

Muchas gracias.

Gracias a todos ustedes

“pausa”

Por primera vez un gobierno estatal, en tamaulipas emprende un programa integral para la reconstrucción del tejido social y se implementa alternativas para atender el problema de las violencias en los municipios con alta incidencia delictiva.

“unidos por reynosa” es un programa modelo y a través de éste, instrumentamos un intervención integral de todas las secretarías y organismos descentralizados de gobierno, con programas encaminados para reducir las violencias y la delincuencia, así como a activar condiciones de desarrollo económico sostenible.

En el caso particular de reynosa se invertirán más de 650 millones de pesos para importantes obras de infraestructura donde se incluyen las 662 acciones de este programa especial que se realizan en 53 colonias divididas en 2 polígonos definidos por sus registros de incidencia delictiva, marginación y falta de infraestructura pública.

El programa beneficiará a una población estimada de 136 mil personas con servicios en materia de seguridad pública, bienestar social, desarrollo económico, infraestructura urbana, recuperacion de espacios públicos, cultura, deporte y mejoramiento de imagen urbana

Este programa marca sólo el inicio de una acción coordinada entre gobierno estatal y locales, porque está diseñado para replicarse en otros municipios de tamaulipas, en los polígonos detectados con alta incidencia delictiva y descomposición del tejido social.

Pausa

La salud es el valor más preciado del ser humano.

Con esta visión, nuestra meta es mejorar la calidad en los servicios que ofrece la red hospitalaria del estado y mejorar también la infraestructura para brinadar un mejor servicio.

En esta materia el gobierno del estado invertirá al mes de diciembre de este 2017, más de 280 millones de pesos para sustituir la jurisdicción sanitaria y el centro de salud rector de reynosa ambos espacios de salud también contarán con equipamiento nuevo.

Todos los hospitales del estado serán remodelados.

En un trabajo conjunto del estado y la federación este año se alcanzó la cobertura más alta de afiliados y rea filiados al seguro popular y 1 millón 712 mil 603 personas, cuentan ahora con acceso a los servicios de salud.

Grupos de brigadistas han recorrido buena parte del territorio tamaulipeco para alcanzar esta meta que beneficiará a miles de failias en el estado.

“pausa”

Otro programa innovador para tamaulipas e implementado por este gobierno a través de la secretaría de salud es “un ángel cerca de ti”

Con una inversión de 12 millones de pesos arrancó en reynosa la primera etapa de este programa que también será replicado paulatinamente en otros municipios del estado.

“un ángel cerca de ti”, dará servicios médicos específicos a las personas más vulnerables en su propio hogar, a quienes están solos, abandonados, o impedidos para ir a las unidades médicas.

Participan médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y promotores, para llevarles los servicios preventivos y cuidados médicos a domicilio

“pausa”

Tengo claro que para lograr el progreso que tamaulipas y méxico requieren, son necesarios los cimientos de una buena educación, en todo momento necesitamos disponer del capital humano en cada uno de los sectores económicos.

Partiendo de este principio y en una acción conjunta del gobierno federal con el estado, el 2017 fue el mejor año en la historia de tamaulipas para destinar recursos en infraestructura educativa.

El presupuesto de la federación y el recurso aportado por el estado asciende a casi mil millones de pesos, mismos que están en proceso de ejecución para obras de remodelación de escuelas, instalación de alumbrado en las instituciones, impermiabilización, construcción de techumbres y de nuevos edificios de docencia para educación superior.

De octubre a agosto de este año se han ejecutado 628 millones de pesos en infraestructura educativa.

A partir del ciclo escolar 2017-2018 contamos con un nuevo modelo educativo adaptado en base al modelo nacional de la secretaría de educación pública.

Este modelo fue elaborado a la medida de las condiciones que se viven en el estado y contribuye a la reconstrucción del tejido social

Ahora funcionarán las escuelas de verano y en algunos municipios se extenderán los horarios de salida de los menores, apoyando con ello a las madres o padres jefes de familia que no tienen con quien dejar a sus hijos por sus jornadas laborales en los centros de trabajo.

Pretendemos que las escuelas se conviertan en un espacio de crecimiento, digno para la convivencia y el aprendizaje.

Las escuelas de verano que por primera vez funcionaron en el reciente periodo vacacional, tamaulipas se consolidó como ejemplo nacional, al aportar más de la tercera parte del total de escuelas que se activaron en el país bajo este esquema.

Un total de 1078 planteles educativos recibieron a más de 50 mil alumnos.

Aprovecho para reconocer al gobierno federal por el apoyo brindado para poder lograr esta meta y objetivos.

Gracias a los maestros, gracias a los padres de familia, que siempre buscan la mejor preparación para sus hijos.

“con mis útiles a la escuela” otro programa que puso en marcha este gobierno para apoyar a la economía de los padres de familia.

A través de “con mis útiles a la escuela” se beneficia con mochilas y útiles escolares a casi 350 mil alumnos en zonas urbanas y rurales de los niveles preescolar, primaria y secundaria.

“pausa”

Sabemos que el deporte nos beneficia en muchos aspectos más allá de la parte física.

Nos inculca valores; como el compromiso, trabajo en equipo, liderazgo y buenos hábitos que se reflejan en todos los ámbitos de la vida de todo ser humano.

Por eso en tamaulipas estamos generando oportunidades y proyección para nuestros deportistas.

En la pasada olimpiada nacional y nacional juvenil deportistas tamaulipecos de alto rendimiento de 21 disciplinas subieron al podio de medallas obteniendo 106 preseas para tamaulipas, ocupando el lugar número 11 en el medallero a nivel nacional.

Vaya desde aquí nuestro reconocimiento y admiración a tanto talento deportista que tiene nuestro estado y que participaron en las pasadas olimpiadas.

Siempre, siempre tendrán el respaldo de mi gobierno.

“pausa”

En este primer año de mi gobierno hemos realizado un apoyo sin precedentes al sector agropecuario de tamaulipas y se han destinado a través de distintos programas, apoyos por poco más de 180 millones de pesos, lo que nos convierte en uno de los estados del país que más a beneficiado a este sector con los distintos programas que opera la secretaria de agricultura y ganadería.

“mejoramiento genético”, “reconversión de cultivos” ” “semilla mejorada y certificada” y “biofertilizantes” son de los programas por los que se ha destinado el mayor número de apoyos a los productores agropecuarios de tamaulipas.

Con el apoyo del gobierno federal sagarpa ha destinado otros 80 millones de pesos para beneficiar a nuestros amigos los productores del campo.

Es importante mencionar que desincorporamos la actividad pesquera de la secretaría de agricultura y ahora para potencializar esta importante actividad en tamaulipas se procedió a crear la secretaría de pesca.

Para el fortalecimiento de las actividades pesqueras y acuícolas, se aprobaron 54 proyectos productivos, que representan una cobertura del 87% de solicitudes atendidas por quienes tienen como su fuente de trabajo la actividad pesquera.

“pausa”

Si bien es cierto, que no es un gobierno, el que genera los empleos, si le corresponde generar las condiciones para fomentar la inversión y con ello las fuentes de trabajo.

Gracias a las gestiones, a la confianza y la certeza jurídica que ofrece tamaulipas, hoy inversionistas nacionales y extranjeros han volteado nuevamente a tamaulipas para invertir sus capitales.

Muestra de ello es que en los datos oficiales del instituto mexicano del seguro social nos indican que tan sólo en los primeros 8 meses del gobierno del cambio, de enero a agosto de 2017, se han creado en tamaulipas poco más de 29 mil empleos formales, más del doble que en el mismo periodo del 2016 y representa la cifra más alta en los últimos 16 años en periodos similares

De octubre de 2016 a junio de 2017 se invirtieron en tamaulipas mil 228 millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que significa el 5.5% del total registrado nacionalmente.

“pausa”

Para impulsar nuestra economia local, promover la formalizacion del las empresas tamaulipecas desarrollamos el programa marca tam.

A este programa se integro 492 empresas de las seis regiones del estado con más de mil productos como: textiles, agroalimentarios, cuero y calzado, con este tipo de programas reconocemos y apoyamos el gran espíritu emprendedor de los tamaulipecos.

También, en esta administración conformamos el consejo estatal para el desarrollo económico y la competitividad a través del cual se establecen acciones que contribuyen en elevar la competitividad del estado. Así mismo, se crearon los consejos regionales de nuevo laredo, el mante, victoria, reynosa, matamoros y de la región conurbada del sur de tamaulipas.

Para fomentar nuestra economía y en apoyo a los emprendedores a través del fondo tamaulipas, se entregaron 3 mil 809 microcréditos en 26 municipios de las seis regiones del estado y se destinaron créditos por 47.6 millones de pesos.

Creamos el programa de inclusión financiera tam emprende, ampliando la puesta en marcha de proyectos productivos para el medio rural. Un programa único a nivel nacional e impulsará la generación de empleos y autoempleo de calidad. Tenemos la meta de detonar inversiones nuevas por 3 mil millones de pesos y generar 100 mil empleos (25 mil directos y 75 mil indirectos).

“pausa”

El cambio que estamos impulsando se refleja también en la política exterior que hemos implementad particularmente con nuestros vecinos de estados unidos

Mención especial merece el fortalecimiento de la relación con los estados unidos de américa, particularmente con texas, con quien compartimos una importante zona metropolitana y sumamos esfuerzos para atender problemáticas comunes.

En el primer año de gobierno, en el marco de la cooperación bilateral, se impartieron ocho cursos de capacitación con la embajada de estados unidos en méxico, en los que se capacitaron a 140 servidores públicos, entre agentes del ministerio público, peritos, agentes de la policía investigadora, policías estatales y altos mandos operativos.

Estamos implementando el programa fomento comercial con texas como una alternativa para el fortalecimiento y desarrollo de las unidades económicas mediante su participación activa en el comercio exterior. Con este programa se trabaja en identificar proyectos que se encuentren en los diversos sectores estratégicos del estado, que sean productivos, sostenibles y con capacidad de exportación.

Privilegiaremos una relación de respeto y colaboración mutua entre tamaulipas y texas, para impulsar proyectos de desarrollo económico, social, cultural y en materia de seguridad en beneficio de las comunidades de ambos lados de la frontera.

En esta misma semana fue inaugurada en san antonio, texas la oficina de promoción comercial de tamaulipas

“texas-tamaulipas trade office”, permitirá además de ser un vínculo entre inversionistas interesados en traer sus negocios a nuestra entidad, permitirá promover en texas los productos hechos en tamaulipas.

Pausa.

No tengo menor duda que tamaulipas le depara un destino muy promisorio con la reforma energética, estoy convencido que seremos uno de los estados más favorecidos con la captación de inversión, gracias a la riqueza energética que tiene nuestra entidad.

Tamaulipas está llamado a convertirse en el estado energético por excelencia.

Este futuro promisorio inmediato y a mediano plazo que le depara a nuestro estado, nos llevó a crear la primera comisión de energía que existe en un estado.

A través de ella, se impulsan políticas que promueven la competitividad y el desarrollo de la entidad en el sector energético.

Actualmente hay 5 parques generadores de energía eólica en operación, 5 más en desarrollo y otros 12 en proyecto para desarrollarse a mediano plazo.

Tamaulipas cuenta con inversiones por más de 36 mil millones de pesos en parques eólicos ubicados en los municipios de reynosa, llera, güemez y ciudad victoria, entre otros, reafirmando su vocación energética y colocándose a la cabeza en la producción nacional de energías limpias.

Gracias al trabajo de convencimiento gubernamental, logramos que tamaulipas sea el estado seleccionado por la empresa danesa vestas, empresa líder mundial en fabricación de aerogeneradores.

Esta empresa establecerá sus plantas de producción y abastecerá el mercado en méxico y latinoamérica.

La empresa líder mundial en la fabricación de aerogeneradores invertirá aproximadamente 1,500 millones de dólares a corto, mediano y largo plazo para activar su producción y abastecer el mercado del continente.

La primera inversión de esta empresa será por $81 millones de usd, y generará al entrar en operación los primeros mil 200 empleos permanentes y formales en su primera fase, teniendo como horizonte duplicar esta cifra al mediano plazo.

También tamaulipas fue seleccionado por la empresa mexicana zuma energía para invertir 600 millones de dólares en la construcción de un parque eólico, el más grande de méxico y uno de los mayores de latinoamérica

Gracias al impulso y esfuerzo del último año hemos logrado rediseñar la estrategia para el desarrollo del puerto marítimo de matamoros, una obra importante que permitirá que pemex y empresas privadas tengan ahorros significativos en sus operaciones logísticas.

No quiero concluir este capítulo donde nos referimos al tema energético para anunciar un logro que hemos conseguido después de varios meses de gestión con petróleos mexicanos.

La antigua refinería de reynosa será entragada en comodato al gobierno de tamaulipas donde hemos ya proyectado un área de recreación y entretenimiento.

“parque la refinería ” será el nombre que se le dé a este espacio que hoy finalmente se otorgará en comodato para lo que seguramente será el más grande y mejor parque público con el que se cuente en la ciudad en beneficio de los miles de reynosenses.

Señor secretario, nuevamente le pido sea usted portavoz de nuestro agradecimiento, al presidente enrique peña nieto, así como al director general de pemex, josé antonio gonzález anaya. Por hacer realidad de poder contar con este espacio que será de gran beneficio para los tamaulipecos.

Pausa

Establecimos un programa de infraestructura para el 2017 para los municipios de la zona conurbada de tampico, madero y altamira y para reynosa en la zona norte donde se aplicará una inversión de 2 mil millones de pesos, en obras como puentes vehiculares, pasos a desnivel, obras de drenaje, de mejoramiento urbano, construcción y remodelación de espacios culturales, de parques y espacios públicos entre otras obras.

Con la construcción de carriles para rutas de exportación e importación y vialidad de acceso se beneficia a 390 mil usuarios, que hacen de nuevo laredo el más importante centro de intercambio comercial internacional de nuestro país.

Se realizará una inversión sin precedentes en la red carretera estatal de 196 millones 740 mil pesos dentro del programa de conservación rutinaria con una meta de 4 mil 111 kilómetros, beneficiando a más de 3 millones 900 mil usuarios.

Pausa

En tamaulipas hacemos una gran apuesta por el turismo, es un sector que ha dejado una importante derrama económica para el estado por sus atractivos y diversa actividad turística.

La afluencia y actividad turista registrada en este primer año de mi gobierno, demuestra esa vocación que tiene nuestra entidad, desde destinos de playa, para el ecoturismo, la caza deportiva, la pesca, pueblos mágicos y otros sitios también importantes.

En este año de gobierno se tuvo la cifra record de paseantes y turistas registrada hasta hoy en un año en tamaulipas. Más de 6.5 millones de turistas y visitantes recorrieron los destinos turísticos de la entidad en los periodos de vacaciones de semana santa, vacaciones de verano principalmente.

La cifra de paseantes y turistas es superior en poco más de un 70% con respecto a la afluencia registrada en 2016.

Es importante destacar que recuperamos el turismo regional de nuestros vecinos de los estados de nuevo león, san luis potosí y veracruz.

La derrama económica que dejo el turismo en este primer año de mi gobierno asciende a los casi 3 mil millones de pesos.

Amigas y amigos diputados; señoras y señores

Hoy, méxico enfrenta una época difícil y tamaulipas no puede ni debe permanecer ajeno a este desafío. Necesitamos dar lo mejor de nosotros mismos para contribuir significativamente en la reconstrucción de nuestro país que ha sido seriamente afectado por fenómenos naturales recientes.

Tenemos la oportunidad de sentar las bases para un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos. Trabajemos unidos, sociedad y gobierno, en la construcción del méxico y del tamaulipas que todos queremos.

Es tiempo de que, más allá de nuestras diferencias, busquemos las cosas que nos unen para que predomine la paz, la tranquilidad, la armonía, la solidaridad y la tolerancia.

Hoy, es tiempo de que aportemos el mayor de los esfuerzos para garantizar un méxico más seguro, un tamaulipas próspero y en paz.

No perdamos la oportunidad de convertirnos en la generación del cambio en tamaulipas.

Sumemos esfuerzos para lograr la seguridad de las personas y su patrimonio, el bienestar social y el desarrollo económico de nuestra tierra. Aportemos nuestro empeño constante para lograr que las generaciones futuras puedan alcanzar un mayor nivel de desarrollo.

Hoy, es tiempo de trabajar por las causas comunes y atender los problemas de una sociedad que cada vez cree menos en sus gobernantes, en sus autoridades, en sus instituciones.

Hay que unirnos no sólo en la tragedia, no solo en la desgracia. Sumemos esfuerzos aún en la bonanza; establezcamos un gobierno que responda a las demandas de los sectores menos favorecidos pero que también impulse las actividades económicas y empresariales. Un gobierno que beneficie a los trabajadores del campo y de la ciudad, al obrero y al campesino, pero también al productor, al empresario y al comerciante.

Trabajemos juntos para recuperar la grandeza de nuestra tierra para que nunca más seamos vencidos por el temor y la desesperanza. Tamaulipas y méxico merecen que trabajemos juntos, con firmeza y sin descanso

El reto bien vale la pena:

Un mejor tamaulipas y un mejor méxico.

Por nosotros,

Por nuestros hijos.

Hoy, es tiempo de todos.

Muchas gracias

