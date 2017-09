Top 10 Antivirus Gratis para Windows del 2017

Hay tres cosas malas que ocurren a todo ser humano conectado a Internet alguna vez: que el Wifi ande lento, pillarse un virus en el PC y que se te borren los datos y que no tengas backup.

Hoy nos ocuparemos de la del virus: veremos cuáles son los mejores 10 antivirus gratis para Windows para mantenerte protegido en todo momento durante este añ0 2017 y más allá.

Hay algo que no se puede negar y es que a diferencia de hace 25 años atrás cuando las personas disfrutaban de usar un PC sin internet, hoy en día no se puede estar sin internet, si tenemos Wifi lento, o internet no anda correctamente enseguida nos ponemos de mal humor, y es que dependemos al 100% de la red.

Lo cierto es que con esta dependencia también viene un gran problema: los virus. Hoy en día las infecciones de virus llegan mucho más rápido a cientos de miles de computadoras que hace años atrás, y esto es porque estamos conectados desde pies a cabeza: nuestro móvil, el smatwatch y también nuestras PCs.

Por eso es tan importante contar con protecciones contra ataques de ransomware, malware y virus. Los virus se han vuelto más inteligentes, se programan más maliciosos y son cada vez más difíciles de detectar y limpiar al 100% sin tener que formatear el PC.

Hoy veremos cuáles son las mejores opciones de antivirus gratuitos para 2017.

Mejores alternativas para Descargar Antivirus gratis para Windows 7, 8 y 10

Las opciones de descarga de antivirus gratis que presentamos a continuación han sido elaboradas y ordenadas por nuestra experiencia manejando antivirus en nuestros hogares y en redes empresariales.

1. Avira Free Antivirus

Avira es hasta el día de hoy nuestro antivirus preferido, por el simple hecho de que cumple con las expectativas de cada usuario de manera exitosa: es rápido, efectivo y puede ayudarte a proteger tus equipos de forma gratuita.

Además de su protección de tu PC Windows local, también ofrece protecciones basadas en la nube o Cloud, lo que la hace aún más completa. Y como si fuera poco te protege mientras navegas de páginas de Phising o infectadas con malware que intenten infectar tu PC.

Si quieres probarlo, puedes hacerlo desde este enlace: Descarga Avira Antivirus Free Edition y podrás comenzar a proteger tu ordenador de cualquier amenaza externa o interna.

Aparte de analizar nuestro disco duro y navegación por Internet, Avira Antivirus Gratis también te permite escanear las unidades extraibles como USB o memorias Flash, que muchas veces también son transmisoras de virus y malware.

2. Avast Free Antivirus

Avast Antivirus Gratis es nuesta segunda opción cuando queremos proteger nuestros equipos contra infeccines de virus, troyanos, adware y malware.

Escaneará todas las unidades de tu computadora y te avisará de forma efectiva si tienes algún bicho malo en tu sistema operativo.

También ofrece protección contra phising, virus en correo electrónico y no te deja solo ante recientes infecciones de ransomware como las que han afectado masivamente a miles de ordenadores en el mundo.

Al abrirlo descubrimos una interfaz de usuario muy pulida, con opciones localizables fácilmente, y que hace que el uso de un antivirus no requiera de conocimientos técnicos avanzados.

Si te decides a usarlo, puedes probarlo desde este enlace: Prueba Gratis Avast Free Antivirus.

3. Bitdefender Antivirus Free Edition

Hace un tiempo hicimos un análisis completo de Bitdefender Internet Security, que es una suite completa pero para la que hay que pagar.

El antivirus en su versión free es muy bueno, no tan completo como la suite que mencionamos antes, pero es más que suficiente si necesitas descargar una protección antivirus gratis.

Si decides probarlo, puedes descargar Bitdefender Antivirus Free Edition gratis y sin gastar un dólar para estar protegido en todo momento.

Bitdefender es una de las firmas de software antivirus más prestigiosas e innovadoras del mundo, y en su versión free también se nota la calidad de sus productos. Bitdefender Antivirus nos permite analizar nuestros discos duros, unidades usb, memorias flash, email y detectar fácilmente cualquier ransomware, virus y malware en nuestro sistema Windows.

4. AVG Free Antivirus

AVG Free Antivirus solía ser uno de nuestros preferidos, y no es que se haya convertido en algo malo ahora, sino que sus compeditores han mejorado más que AVG en estos años.

Así y todo, es una excelente opción y por eso la mencionamos en la lista de tecnología de antivirus como opción número #4.

El equipo de AVG y su software nos protegen de manera efectiva contra cualquier virus o malware que quiera infectar nuestro sistema operativo, haciendo también nuestra navegación más segura y fácil en todo momento.

Su look a nivel de la interfaz de usuario está super pulida, ofrece gran funcionalidad y es tán fácil de usar que hasta tu abuelo podría correr un completo scan antivirus.

AVG Antivirus Gratis puede bajarse de manera gratuita, si te decides sigue este enlace para descargar e inicia tu prueba con AVG free antivirus y comenzarás a estar más protegido que nunca gracias a la tecnología AVG.

5. Panda Free Antivirus

Panda es una de las firmas de programas antivirus gratis más reconocidas del mundo. Ofrece una suite gratuita de seguridad que te permite manejar de una forma sencilla y rápida todo el análisis y protección antivirus.

La herramienta de seguridad Panda Antivirus Gratis podrá ayudarte a analizar discos internos y externos, así como USB y memorias extraibles.

Ofrece protección contra malware avanzada, y hace uso de una interfaz sumamente amigable para hacer que la experiencia de probar un antivirus gratuito sea una pasada para cualquier persona sin demasiados conocimientos técnicos.

Si quieres probar Panda Anti-virus puedes hacerlo presionando este enlace de descarga Panda Free Antivirus para comenzar a usar su protección en tiempo real y análisis de datos profundo, así como protección avanzada de correo electrónico.

6. 360 Total Security

360 Total Security es una suite de seguridad antivirus que nos ayuda a mantener nuestro PC aislado de amenazas provenientes de Internet, redes locales o bien desde dispositivos extraibles.

Es otro antivirus gratuito que te brinda protección en tiempo real con tecnología antiphising, bloqueo de amenazas de páginas no seguras, protección de tarjetas de crédito cuando compras online, entre otros.

Algo que realmente nos llamó la atención fue sus herramientas adicionales que te permiten mantener limpiar el PC, y la de comprobación de que las actualizaciones de Windows estén aplicadas y al día, algo muy útil para prevenir problemas e infecciones de malware.

Si te convence este software, puedes descargar 360 Total Security fácil y comenzar a probar una opción de antivirus gratuito más del mercado.

A diferencia de las otras alternativas de antivirus gratuitos, ésta no se caracteriza por tener una interfaz super amigable, pues es un poco más complicado de usar, sin embargo es muy bueno y efectivo en la tarea de quitar virus.

7. Comodo Free Antivirus

Comodo es una empresa dedicada enteramente a la seguridad, ellos abarcan desde DNS seguras, pasando por certificados digitales de seguridad (SSL), hasta firewalls y solucines antivirus.

Free Antivirus de Comodo nos ofrece una solución gratis para análisis de virus y limpieza completa de infecciones de ransomware, malware, troyanos y demás software malicioso.

Ofrece versiones de pago, pero la versión Comodo Free Antivirus es más que suficiente para cubrir nuestra demanda de tener un antivirus gratuito efectivo y rápido.

Ofrece escaneo local y en la nube de datos completos del usuario, y también nos ofrece unas opciones amigables y sencillas para configurar el antivirus de forma fácil y sencilla.

Si aún no has elegido un antivirus gratuito, nuestro voto es por Comodo, inicia ya y obtiene Comodo Free Antivirus desde aquí y comienza a sentirte más seguro con una de las herramientas de seguridad más completas del mercado.

8. Kaspersky Lab Internet Security

Kaspersku es una de las compañias de seguridad informática más respetables del mundo. Y es que los rusos son buenos en todo lo que hacen, en lo que respecta a los antivirus también son excelentes.

Ofrecen una efectiva protección contra detección de malware, limpieza de adware, spyware y virus por supuesto. Si bien el antivirus gratis Kaspersky es una versión trial, es decir, de prueba, podrás tenerlo con sus funciones a full por 30 días para analizar tu computadora sin problemas.

Prueba el trial gratis de 30 días de Kaspersky Lab Internet Security gratis desde aquí y comienza a tener acceso a una completa suite de seguridad que integra formas de eliminar malware, quitar virus y además un firewall con inspección de paquetes, filtrado de spam entrante, protección antiphising, y mucho más.

Este antivirus gratuito de Kaspersky ofrece una alta tasa de detección de malware y además de sus funciones de antivirus, también incorpora firewalls, control parental, filtrado de spam, protección en línea, protección antiphising y actualizaciones frecuentes.

9. Sophos Home Free Antivirus

La versión gratis de Sophos Home Antivirus es una alternativa de gran calidad para acceder a niveles de protección contra infecciones generales del sistema Windows.Sophos Free Antivirus nos ayuda a evitar problemas de phising, páginas maliciosas y además hace un scan completo del disco duro de nuestra computadora en para quitar virus y malware de forma efectiva.

Si quieres probarlo es una gran opción, obtiene Sophos antivirus free desde aquí para poder estar protegido en todo momento.Otra cosa muy buena es que tiene un modo de protección de todo lo que hacemos en Internet, permitiendo ayudarnos a aislar posibles amenazas como visitar páginas inseguras e infectadas por malware. 10. Windows Defender Y en última opción vamos a recomendar el antivirus gratuito que viene por defecto en todas las versiones de Windows, hablamos del famoso y archi conocido: Windows Defender. En Windows 10 ofrece sus mejores opciones, pulidas al máximo para este sistema operativo de Microsoft, aunque también es una buena alternativa de antivirus gratuito para Windows 7 y 8, las versiones más antiguas y populares de Microsoft Windows sin ser XP. Con la última actualización llamada Windos 10 Creators Update se ha mejorado considerablemente Windows Defender, aunque como somos bastante escépticos por la fama que tiene Microsoft en cuanto a seguridad, preferimos recomendarlo como última opción. Conclusión

Como hemos visto, hay antivirus gratuitos para todos los gustos, unos más efectivos que otros, todos son buenos en el trabajo que necesitan hacer: limpiar nuestra PC de virus. Sin embargo, unos ofrecen más opciones que otros y todos tratarán de llevar a las opciones de pago.

Si tenemos que recomendarte uno, por lejos nuestro voto va por Avira antivirus, el cual es gratis, funciona de manera ideal y consume pocos recursos de sistema.

Me gusta: Me gusta Cargando...