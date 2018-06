TORNEO DEPORTIVO HH FLEISHMAN

(Segunda parte)

(Para Coca-Coleros y Grupo Tampiqueros)

Por José Manuel Izaguirre

DATOS:

1.- El Torneo Deportivo HH “Henry” Fleishman, siguió celebrándose hasta el año 2000, que fue el último torneo organizado y celebrado en Embotelladora de Tampico.

2.- Embotelladora Mante organizó el torneo cuatro años consecutivos después de Victoria. Un año lo realizó Embotelladora Tuxpan, otro año lo realizó Embotelladora Poza, Rica y el último fue realizado en Embotelladora de Tampico. El Lic. Jesús Alberto Juárez en Mante, se convirtió en EXPERTO EN LIGISTICA ORGANIZATIVA DEL TORNEO. Con el todo su equipo de RH. Incluyendo al Dr. David Rodríguez y Richard Romero. Por supuesto que eran dirigidos por Jaime Cuevas, quien no jugaba en la cancha, pero lo hacía excelente en la administración del evento.

3.- El número de equipos se fue incrementando en cada torneo. Empezaron a participar Valles, Tampico, Tuxpan, entraron algunas Agencias de Vehículos.

4.- Los últimos torneos llegaron a juntarse alrededor de 600 gentes entre jugadores de distintas disciplinas y sus familias. Nadie quería perdérselo.

5.- Se incluyeron disciplinas de Fut-Bol, Voli-Bol y Basquet-Bol.

El año 2000, en Fut-Bol Tampico fue campeón.

6.- Se realizaba en dos días. La primera noche se armaba una verbena popular con cena y bailazo para los asistentes. El ambiente era sensacional. Inigualable.

7.- El organizador preparaba comida para todos los asistentes. Se convivía en familia y con una disciplina excepcional. Nunca hubo algún evento negativo.

8.- El equipo de Soft-Bol de Embotelladora Mante fue campeón en todos los torneos. Se retiró invicto. El último año en Tampico, estuvimos a punto de derrotarlos (yo ya estaba en la Embotelladora de Tampico) pero Mante sacó la casta y nos dejó en el terreno de juego. Se conformó un gran equipo.

9.- Lalo Salazar jugaba primera base con el Corporativo y me acuerdo que en el primer partido en Mante contra el Corporativo, me botó la pelota por el center field. Me caía muy mal. En el último torneo con el Corporativo participaron Manuel de Poo, Carlos Pastrana, Carlos González, entre otros.

Mante contaba, con los Hermanos Santillán, tres de ellos de excelente calidad, con Chito Morales en la dirección, con Juan Castillo, pitcher, Oscar Sánchez, pitcher, Jorge Escobedo, cátcher, Miguel Enríquez en el Short Stop, (después participó con Valles, era el Gerente) “El arracadas” en los jardines, Delfino Díaz, en los jardines, “El Pollo” Escobedo en la tercera base, “El Macetón” en la primera base, “Pepe” Segura en la segunda base, y otros que se me escapan a la memoria. Todos excelentes deportistas y mejores personas y trabajadores.

10.- TRIPLE PLAY: En el último torneo (En Tampico) hubo una jugada memorable de triple play. Jugaban Tampico vs Corporativo. Cero a cero el marcador. Quinta Entrada. Al bate estaba ETSA, casa llena sin out, viene un elevado profundo y muy alto, Carlos Pastrana en el center fiel se va tras la pelota. Había un sol muy brillante y pierde de vista la pelota y se queda parado. La gente en base se da cuenta que no atrapará la pelota y empieza a correr para lograr las anotaciones. Carlos González “El Chiquilín” del equipo Corporativo no deja de correr siguiendo el elevado y hace bien porque la pelota rebota en LA FRENTE DE CARLOS PASTRANA y va hacia arriba dando tiempo al “Chiquilín” de llegar junto a Pastrana y tomar la pelota antes de caer al suelo, un out, tira a tercera, dos out y luego tira a segunda, tres out completando así la jugada que ha quedado en libro de las anécdotas.

Como prueba de este dicho, cuando vean a Carlos Pastrana, revísenle la frente y verán que todavía conserva tremendo “chipote”, (incluye el dibujo de las costuras de la pelota).

Debo decir que después de esta jugada vino al bat Carlos Pastrana y me botó la pelota. Se voló la barda. Grandes recuerdos.

Debo reconocer el empuje de Lalo Salazar, de Raúl Martínez Perales, de Paco Nevárez, de Miguel Enríquez que año con año pugnaban por la realización del Torneo.

El torneo dejó de realizarce porque había crecido mucho en número de gentes asistentes y los Directores tenían preocupación por la seguridad. Gracias a Dios nunca pasó nada grave.

ESTE FUE EL MÁS GRANDIOSO EVENTO DEPORTIVO EN GRUPO TAMPICO.

FELICITACIONES A LOS QUE VIVIERON LA “EPOCA DE ORO”

Creo que debí haber insistido más en la prolongación de la prolongación de este evento deportivo.

Un abrazo con todo mi cariño para todos mis ex-compañeros.

