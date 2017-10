TRIADAS

SERGIO MAÑUECO JENKINS.

Un saludo cordial a las amables lectoras y lectores de esta breve columna semanal.

1.- Disciplina, disciplina, disciplina.

2.- No regañe, no regañe, no regañe.

3.- Honrado, honrado, honrado.

Salud.

Me gusta: Me gusta Cargando...