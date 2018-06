Un Altamira turístico de altura, propone Carlos Toral.

“Impulsaré el Turismo en Altamira”: Carlos Toral

Altamira, Tamps. – Carlos González Toral aspirante a la Presidencia Municipal de Altamira por parte del Partido Revolucionario Institucional, recorrió la Colonia Presidentes Sector 2 y 3, donde agradeció a los habitantes de dicho sector el apoyo y recibimiento donde además reiteró su compromiso con ellos.

“Desde el inicio de mi campaña he venido diciendo que haré un gobierno cerca de la gente, soy un candidato y seré un Presidente de calle… ahí es donde está la gente que confía en éste proyecto, la gente que me motivó a que podemos luchar por un mejor Altamira, donde el dinero del pueblo no se usará en suburbans, ni en guaruras, sino en atender las necesidades de la gente” indicó.

El ámbito turístico será un factor clave en la administración de Carlos Toral, en caso de verse favorecido con el voto de la ciudadanía el próximo 1 de julio, declaró que: “ las obras monumentales serán claves en mi administración ¡voy a embellecer más a Altamira!, por ello en el segundo año de mi administración entregaremos una obra monumental la cual va a demostrar aún más la grandeza de Altamira al resto del país, todos los puertos de México tienen un asta bandera monumental, menos Altamira, pero el 2 de mayo de mi segundo año de administración la tendremos y estoy seguro que la gente que nos visite se llevará una grata impresión de nuestra hermosa ciudad” concluyó.

