UN DOMINGO COMO CUALQUIER OTRO

ARTURO GUERRERO CAMERO

FOTOS: Kumari Libertad

Es día domingo. Parece un día como tantos otros, pero no lo es. Se trata de un momento único en el tiempo, irrepetible, hermoso. Estoy sentado en una banca de la plaza principal en Cd. Mante. Son las seis de la tarde y el astro rey abraza, acaricia y quema a quienes nos atrevemos a desafiarlo. Algunas aves comparten con un perro el agua de un charco que se forma a un lado de una vieja llave. Personas caminan con prisa acudiendo al llamado que se escucha en el campanario de la catedral. El corazón de mi ciudad está vivo.

Un matrimonio corre feliz persiguiendo a su hija; la niña tiene algunos tres años y sus padres quizá unos treinta, veo el rostro de un padre orgulloso, con un celular en mano toma un video de su hija, quien con pasos un poco inseguros pero veloces hace por atrapar los pichones que están a un lado del quiosco. Los inflables que se instalan cada fin de semana están abarrotados por niños brincando en ellos. En los juegos eléctricos que rodean las refresquerías nacen más sonrisas infantiles, veo ángeles sonreír; es una hermosa visión.

Una pareja de enamorados pasa caminando frente a mí, ella come una nieve con su mano derecha mientras que con la otra se aferra a la mano de su amado, él la mira con esa mirada que sólo el amor puede arrancar, bendito amor. De pronto, parado ante mi tengo a un joven, vende rebanadas de pastel, en breves palabras explica que lo hace para continuar sus estudios, admiro su ímpetu, y deseo en el corazón se cumplan sus sueños. Veo a mi alrededor, el mundo que me rodea está lleno de alegría, se escucha la música sonar en varios lugares y ya están a la venta raspas, frituras, churros, elotes, globos de colores y demás cosas que le dan a nuestra plaza un toque sencillo pero hermoso. Ha llegado el momento de partir, en mi mente y corazón atesoro esos sencillos momentos; la inocencia de un ángel, la alegría desbocada de un padre, el amor hermoso de la juventud y el deseo por salir adelante de un joven. Es un domingo en mi amada ciudad. Parece un día como cualquier otro, pero no lo es.

MI CASA.

El día de hoy me hicieron una pregunta. ¿Por qué te gusta tu ciudad? Respondí lo primero que vino a mi mente. En este momento, pluma en mano y ante la vieja libreta de apuntes recuerdo esa pregunta. Trato de responder.

La verdad sea dicha, es que mi amada ciudad no es grande en cantidad de habitantes. También es cierto que no tiene la infraestructura de una gran ciudad, y que sus calles reflejan dolorosamente cierto atraso. Es innegable que en ocasiones pareciera que el tiempo está atrapado entre calles dejándolas tan iguales como lo estaban en un lejano ayer. Entonces. ¿Qué tiene esta pequeña ciudad? ¿Qué la hace tan especial? ¿Será su olor a caña quemada? ¿Su comida? ¿Acaso simplemente será que crecimos entre sus calles, y en ellas dejamos nuestro corazón sembrado en forma de recuerdos? Quizá sea el toque de sencillez que se respira en el aire, ese mismo aire que parece tener atrapadas las carcajadas y risas que nacieron años atrás. No sé cómo explicarlo. Pienso una y otra vez. ¿Qué es lo que tiene mi ciudad que la hace tan especial? A mi mente llegan recuerdos y más recuerdos que he dejado en casi todas las calles que me rodean. Hay una frase la cual he escuchado muchas veces: No se puede vivir de los recuerdos. Y eso es una clara verdad. Pero también existe verdad al asegurar que esos recuerdos vivirán por siempre en nosotros. Quizá sean los recuerdos que personas como ustedes y como yo sembramos en estas sencillas calles. Aquí sigue nuestro corazón sumergiéndose en las frescas aguas de los canales. En el aire flotan esas risas que nacieron al momento de correr tras una despeinada, arrancar de ella una caña quemada, lavarla con agua del canal, limpiarla con los dientes y comerla hasta quedar escaldados. Gritos, carcajadas, discusiones infantiles mientras jugábamos fútbol, béisbol, stop y a las escondidas, siguen resonando como un eco inagotable. Cada calle puede contar nuestras historias; ellas nos vieron pasar, felices, embriagados por el amor, o bien, llorando con el corazón roto. Nos vieron siendo niños deseosos por ser adultos, y en las esquinas de nuestros barrios nacieron sueños, aunque esos sueños en ocasiones nos han llevado lejos de aquí. Sí, nuestra amada ciudad está llena de eso y muchas cosas más.

He conocido ciudades hermosas y he caminado por calles de una belleza increíble. He visitado lugares bañados por una hermosura encantadora, he comido en lugares espectaculares; aunque han sido momentos hermosos ninguno de ellos me ha dado una sensación que sólo tengo en mi ciudad; es la sensación de sentir que estoy en casa. Quizá la respuesta a la pregunta que me hicieron hoy, sea más simple de lo que pensé. ¡ME GUSTA, PORQUE ESTA CIUDAD ES MI CASA!

Me gusta: Me gusta Cargando...