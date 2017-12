UNA NOCHE COMO ESTA…

MIGUEL ÁNGEL VILLALOBOS GÓMEZ

Esta historia no es mentira, tampoco es la invención de una mente influenciada por ningún tipo de droga ni bebida alguna.

Sucedió allá por los años ochenta en un hospital en construcción, sobre una duna, a la orilla del mar. Era una noche fría como esta, unos pocos días antes del doce de diciembre. Tendría quizás unos veinte años de edad. Trabajaba con mi padre cuidando el hospital durante la noche, mientras él cuidaba la bodega de herramientas y material. Era el trabajo perfecto para mí, amaba la libertad, era un joven soñador aún, idealista, amaba el mar y la noche, ellos eran mis cómplices a la hora de enfrentar la blancura del papel con la tinta de mis venas.

La rutina monótona de un trabajo no era, ni con mucho, lo que esperaba de mi vida. Mi sueño era la vida misma. Por las noches solía visitar la azotea del edificio para admirar la línea de olas a la orilla de mi tierra. Me inundaba un deseo irrefrenable de volar al horizonte, o tal vez de lanzarme al vacío y adelantar lo irremediable. Siempre ganó el deseo de vivir.

Cuando casi terminaba la construcción del hospital y comenzaron a poner las puertas y a traer los muebles propios del él, pensamos mi padre y yo que seguramente se terminarían los siniestros silbidos que provocaban los vientos costeros al circular por los pasillos del edificio. Nada más lejos de eso.

Una noche, después de que terminaron de instalar las puertas de madera en cada cuarto, comencé a escuchar que algunas se abrían y se cerraban, lo platicamos durante la cena y acordamos que sería conveniente dejarlas cerradas y verificarlo todas las noches.

Durante un par de noches cerramos las puertas, aún así algunas se golpeaban, le dijimos al encargado de la obra que no las habían instalado bien, una nueva revisión de los trabajadores concluyó que solo unas cuantas requirieron pocos ajustes. Como se imaginarán, no estuvimos de acuerdo.

Un par de noches después, con el cielo nublado como un oscuro presagio, casi a la medianoche, comenzó el suceso más extraordinario de los sucedidos en mis días en ese trabajo, las puertas se empezaron a golpear en una extraña sucesión que me decía que alguien lo estaba haciendo, comenzaban a golpearse en el tercer piso por el pasillo que daba al mar, se abría una y se cerraba de golpe, en un par de segundos la siguiente, después la otra y así sucesivamente hasta que sonaba la última, en la planta baja. Cuando todo quedó en silencio habían pasado casi tres horas. Nunca supe si me había quedado dormido o si sentí que el tiempo transcurrió más rápido mientras me concentraba en el sonido de las puertas.

Cuando le expliqué a mi padre lo sucedido, acordamos que, si alguien se metía a deambular por los pasillos y lo hacía a propósito, intentando asustarnos, no lo lograría. Al día siguiente, o más bien, a la noche siguiente, cerramos todas las puertas con llave, tomamos las escobas de las que disponíamos y con ellas y unos rastrillos, emparejamos y “rasuramos” unos seis metros alrededor de toda la construcción, para detectar huellas.

Después de cenar nos apostamos frente a la entrada a un costado del edificio. A punto de la medianoche comenzó el pausado golpear de las puertas, se abrían y cerraban en una pasmosa secuencia que nos hacía dudar de que las habíamos cerrado con llave. El tiempo pasaba lentamente. Miré en mi muñeca el reloj, media hora transcurrida, una eternidad. Se acercaba lentamente el sonido… Pas…. Pas…. Tenía los pelos de punta. Mi padre al frente de la entrada, yo, un poco más arriba, a media duna, apuntaba hacia la entrada con el rifle deportivo calibre veintidós. Una breve pausa, ya se acercaba el sonido…. Pas…. Pas…. En el medio del pasillo se miraba una sombra… se acercaba… mi padre no hizo un solo movimiento, pasó a su lado, me miró, tenía una gran tristeza, apunté a su cabeza y disparé, sin inmutarse se volvió de espalda hacia mí, comenzó a alejarse. Mientras se alejaba de mí, volví a disparar, volteó la cabeza, me miró, miré sus ojos, tenían una tristeza muy grande.

Cuando disparé por tercera vez, en la entrada al pasillo, ya casi desaparecía al fondo, al otro lado del edificio. Mi padre me tocó el hombro, me dijo que fuéramos por el exterior a un costado para poder verlo salir, no vimos nada. Caminamos por todo el rededor del edificio buscando huellas, no vimos nada. Más tarde y ya con un poco de luz del día buscamos más o menos por donde habían dado los disparos, no vimos nada.

Yo no creo en los fantasmas, todavía, después de más de treinta años, sigo sin creer esto que cuento, tal vez nunca termine esta tristeza que me quedó después de eso.

Y tú… ¿Crees en los fantasmas? Tal vez deberías.

Me gusta: Me gusta Cargando...