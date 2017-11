Unido y reformado el PRI está Listo para ganar el 2018: AGC

+Al encabezar junto a la secretaria general del PRI en Tamaulipas Aida Zulema Flores Peña la renovación del comité y sectores del PRI Mante, el diputado federal Alejandro Guevara Cobos dijo que sin duda, su partido ganará en el próximo compromiso electoral

De la Redacción

El diputado federal Alejandro Guevara Cobos, encabezó junto a la secretaria general del PRI en Tamaulipas Aida Zulema Flores Peña, la renovación de la dirigencia y sectores del Partido Revolucionario Institucional en El Mante y desde la tribuna, aseguró que un tricolor unido, reformado y con ganas serias de competir, se enfila hacia un triunfo en el 2018.

Testigo de la toma de protesta de Guadalupe Acevedo Díaz y Luis Balderas como presidenta y secretario general del comité municipal del PRI Mante, además de tomarle la protesta a Miguel Ángel Hernández como nuevo dirigente de la Red de Jóvenes por México y acompañar a Florentino Aarón Sáenz al protocolo de la nueva dirigencia cenecista que recae en Arcadio Nava, Alejandro Guevara Cobos dirigió el mensaje central a los asistentes.

Reconoció en los hombres, mujeres y jóvenes del Partido Revolucionario Institucional, como la base del compromiso priista, que hoy más que nunca, está atento y en diálogo franco con quienes viven en las colonias y ejidos de la zona cañera y temporalera.

Refrendó que el PRI es el mejor partido de México y con el entusiasmo de los priistas junto a los ciudadanos, saldrán seguramenter a obtener un triunfo en los próximos comicios electorales.

“Si podemos organizar la belleza y el esfuerzo de las mujeres, la creatividad de los jóvenes, la fortaleza económica y de producción de los productores agropecuarios, el reconocimiento y los consejos de cada uno de la clase política que hoy están aquí con nosotros y todos juntos trabajamos por un fin, estoy seguro que habremos detener un partido en todos lados y en todo momento”, dijo.

Agregó que los ciudadanos de todo el país, de Tamaulipas, el distrito y la Región Mante, tienen enfrente a un nuevo PRI, el de la honestidad, el que sabe que hizo algunas cosas mal y no está dispuesto a repetirlas, porque se trata de un partido que durante toda su vida ha construido las instituciones y ahora, al mando de un líder como Enrique Peña Nieto, da muestras de honestidad a combatir a exgobernantes que actuaron fuera de la ley.

“Este es el PRI que no es de solo una persona, que es de todos, todos tienen palabra y cabida pero hay que ganarse la representación, porque hoy no podemos decir que solo porque estoy o porque soy valgo más de lo que tengo o más de lo que aplico y me refiero a que la única posibilidad que tenemos de ganar y hacerlo bien es convenciendo todos los días”, aseguró.

Alejandro Guevara Cobos, dijo que el nuevo PRI unido, reformado y con ganas de competir, es que enarbolará las voces ciudadanas porque tiene a las mejores mujeres, a los hombres más comprometidos y a los jóvenes más entusiastas que buscan que la era del progreso y honestidad cada vez se constate en El Mante.

Me gusta: Me gusta Cargando...