Vamos a fortalecer a las empresas y Generar más empleos formales

“Conozco la problemática que enfrentan las empresas en nuestra ciudad, por esa razón vengo a pedirles su respaldo, tengo las manos limpias, yo sí puedo verlos a los ojos yo sí le puedo decir a la gente que confíen en mí, con su apoyo vamos a ganar el 1 de julio y juntos lograremos el Mante que merecemos.”

Julio Cesar Portales Martínez candidato a la presidencia municipal de El Mante por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo una reunión con trabajadores de la empresa que brinda servicio automotriz CAR MASTER en nuestra entidad, esto como parte de las actividades de campaña en el día 29.

El candidato presento sus propuestas y escucho las demandas de los trabajadores, mencionó que durante su administración como presidente municipal, ya no permitirá la fuga de estas empresas ya establecidas que brindan empleos formales a nuestro municipio ,al igual que ustedes yo soy gente de trabajo , de jale , y me preocupa el bienestar de sus familias , comprendo la situación que están pasando las empresas en nuestra entidad, por esa razón redoblaremos esfuerzos para fortalecer y expandir este tipo de empresas para que no solo se queden estos empleos , si no apoyarlos para generar más dijo.

Me gusta: Me gusta Cargando...