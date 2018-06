“VAMOS BIEN, PERO QUIERO ESTAR MEJOR” DIJO A VECINOS DEL POBLADO LOMA ALTA PACO LOPEZ R.

En su Intenso Recorrido por todo el Municipio:

Por Rubén MARTINEZ LUCIO

CORREO: hechosdelmante@hotmail.com

FACEBOOK: hechosdelmante o Rubén Martinez Lucio

Gómez Farías Tamps.- En su visita al Poblado Loma Alta el Candidato a la Presidencia Municipal el Médico Veterinario Zootecnista Francisco Javier López Reyes camino por todas las calles tocando puertas y saludándoles de mano a quien le recibía hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños a quienes escuchaba la explicación de sus problemas y posibles soluciones.

Paco López como le dicen sus amigos también les dio a conocer las obras que logro hacer en su primer trienio, lo poco que pudo continuar en la presente Administración de año y medio y el porque les pide su voto este próximo Domingo 01 de Julio para poder continuar con el ambicioso programa de obras de beneficio para todos los Gómez Farisenses, enfatizando “Vamos bien, pero quiero estar mejor”.

Paco López les dice, pido el voto para todos mis compañeros Candidatos del Partido Acción Nacional para Senador por Ismael García Cabeza de Vaca, para el Ingeniero Vicente Verastegui Ostos para Diputado Local por este Sexto Distrito Federal Electoral y para mí, su amigo y vecino para la Presidencia Municipal de Gómez Farías Tamaulipas, a mí ya me conocen, yo no puedo echarles mentiras, confió en ustedes, ustedes confíen en mí, yo no los voy a defraudar.

