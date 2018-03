VIAJE

ARTURO GUERRERO CAMERO

Tengo siete años. Un día cualquiera del mes de octubre llega mi primo Abel conduciendo su camioneta, se estaciona frente a nuestra casa en Antiguo Morelos. No sé qué es lo que sucede. Desde temprana hora escuché hablar a mi madre con mis hermanos mayores. Un ajetreo inició, y de poco en poco las pertenencias familiares son subidas al vehículo con redilas altas de madera.

Veo partir la camioneta atiborrada de cosas una y otra vez para regresar siempre vacía. La casa de adobe y techo de palma ahora en su interior pareciera más amplia, pero a la vez triste y sin vida. Hasta el jardín se ve desolado; el entrañable amor de mi madre por sus plantas no la deja abandonar a ni una de ellas.

La noche está aquí. Es el último viaje. ¿Hacia dónde? ¡No lo sé! Mi hermano mayor dice una y otra vez que nuestra nueva casa me gustará mucho; que es grande y bonita. Le pregunto a mi madre si tendremos árboles de mangos, ciruelos, anonas y naranjas. ¡No hay nada de eso! ¿Cómo es posible que quieran vivir en un lugar en el que ni siquiera tiene árboles para jugar? Suben macetas con sus plantas llenas de flores, cajas con ropa y zapatos. Me acomodo en cualquier rincón y así inicia el viaje a una nueva vida.

Me recuesto sobre bolsas de plástico y costales de manta. El cielo parece un manto lleno de estrellas que me cobija. Al pasar entre las montañas; justo en ese lugar en él que está una cueva en lo alto, pareciera que las estrellas han caído del cielo y ahora vuelan veloces e inquietas entre el pastizal a la orilla de la carretera. –Son luciérnagas—Dice mi hermana mayor.

¡Ya llegamos!. Sobre la camioneta no veo más las estrellas, una lámpara pasa sobre mí y luego otra. Miro curioso entre las rendijas que tienen las redilas y un paisaje cautivador lleno de luces aparece ante mí. La camioneta da un giro hacia la derecha y me asomo nuevamente; justo pasamos ante un edificio con una marquesina luminosa enorme, frente a él está un lugar que tiene en lo alto una esfera pintada de azul con amarillo y un número treinta y tres en el centro de ésta. Poco tiempo después me di cuenta que eran el Cinema 2000 y los Helados Danesa 33. He llegado a Ciudad Mante. Inicia una nueva vida. Nace un amor.

MAROTAS DE TAMPEMOL

El calor de la tarde es rasgado por la música del violín y la guitarra. Látigos rompen el aire con un chasquido seco que levanta el bendito polvo de Tampemol. Aparece un demonio, después otro, bailan alegres al ritmo de las cuerdas. Demonios vestidos de mujer, pelucas vistosas y ropas rasgadas. Se detiene la música y ellos parecen congelarse en el tiempo hasta que los músicos y su arte les inyectan vida y alegría.

Son las marotas.

Bailan libres por las calles, ríen, hacen bromas a los incautos que osan cruzar su camino con el de ellos. Zapatos gastados, rostros cubiertos con máscaras, hablan entre ellos, se divierten, gozan de la libertad que les da el sentirse los dueños de todas las atenciones. La música es su eterna compañera. Ellos no paran de bailar.

¡Que la música nunca calle! ¡Que la libertad de ese baile nunca se hecha prisionera! ¡Allá nos vemos Tampemol.

Me gusta: Me gusta Cargando...