VICTORIA Y ANEXAS

Ambrocio López Gutiérrez/DE BARCELONA A LAS VEGAS

La posibilidad de que Cataluña se separe de España estuvo en el centro de las noticias en las jornadas recientes porque, aunque México tiene cerca de 200 años de ser una nación independiente, nos sigue importando lo que ocurra en la “madre patria” sobre todo ahora, en plena globalización, cuando los medios digitales nos permiten seguir en tiempo real los acontecimientos que acurren del otro lado del Atlántico donde existen varias regiones que desean liberarse (Escocia quiere separarse del Reino Unido, Flandes quiere independizarse de Bélgica, el norte de Italia desea romper con la parte pobre de su península y así por el estilo).

He estado varias ocasiones en España, he visitado Cataluña, he disfrutado de la belleza arquitectónica de Barcelona, he gozado del paisaje medieval de Gerona, he sentido la tibieza de las playas mediterráneas en Sant Feliú de Guixols, me he impresionado de que tengan su propio idioma y lo defiendan con tanta pasión pero también me consta que todos los catalanes hablan español (o castellano como ellos dicen); tienen tradiciones culturales propias, especialmente religiosas pues son devotos de Nuestra Señora de Montserrat en cuya entrada al santuario dice como sentencia: “Cataluña será cristiana o no será”.

Con todo y el supuesto repudio hacia lo español, en Cataluña, particularmente en la capital, se pueden disfrutar de algunos de los mejores espectáculos flamencos de la península pues hay bailaoras y cantaores gitanos en los bares, en las calles o en los teatros donde, por unos cuantos euros puede uno sentirse en la España profunda; por todo lo mencionado es difícil imaginar a los catalanes fuera de la monarquía española aunque tienen muchas razones para intentarlo; ojalá se imponga la cordura y lleguen a acuerdos que beneficien a ambas partes.

Sobre el tema Catalán, elpais.com publicó que Bruselas ha dado apoyo explícito al Gobierno español (“confiamos en el liderazgo de Mariano Rajoy para gestionar este proceso tan difícil”), pero marca una línea con respecto a la actuación policial y lanza también un mensaje claro para el Gobierno catalán: “la votación en Cataluña no fue legal y, si se organiza un referéndum de acuerdo con la Constitución, el territorio que abandona un Estado miembro quedaría fuera de la Unión Europea; la Comisión cree que estos son tiempos para la unidad y la estabilidad, no para la división y la fragmentación”, ha dicho el portavoz de Juncker; los Gobiernos de cuatro de los grandes países de la UE —Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda— han hecho referencias a la unidad constitucional de España: las cancillerías cierran filas en público, aunque las imágenes de las cargas policiales han pasado factura.

El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, se ha sumado a ese toque de atención a España; “compartiendo los argumentos constitucionales [del Gobierno], hago un llamamiento a encontrar la forma de evitar una escalada y el uso de la fuerza”, ha dicho tras una conversación telefónica con Rajoy; Tusk había evitado hasta hoy cualquier referencia al proceso; Bruselas lleva semanas diciendo que los acontecimientos en Cataluña son “un asunto interno” de España y que el referéndum es “ilegal”, algo que ha reiterado hoy; la novedad es que la Comisión, en línea con varios Gobiernos críticos con las imágenes de la intervención policial durante el referéndum, no cierra filas con la respuesta de Rajoy.

“La violencia nunca puede ser un instrumento político”, ha repetido una y otra vez el portavoz de Juncker ante la catarata de preguntas de la prensa internacional; Bruselas ha pedido también respeto “por los derechos fundamentales” de los ciudadanos; el ejecutivo de la UE ha optado por evitar una condena explícita de los métodos policiales, para alivio del Ejecutivo español, en la diana de toda la prensa internacional; las fuentes consultadas aseguran que en la Comisión han causado un fuerte impacto las imágenes que llegaban de la respuesta policial.

Por cierto, a pesar de que el proceso entra de lleno en la agenda europea —el colegio de comisarios lo debatirá en una reunión en Estrasburgo—, Bruselas rehúsa aclarar si el Ejecutivo comunitario estaría dispuesto a aceptar un papel de mediador, como le piden cada vez más voces: tanto el Gobierno catalán como varios Ejecutivos de la UE lo han reclamado en las últimas horas; “la Comisión no tiene por el momento ningún papel”, ha señalado el portavoz.

La reacción en toda Europa a las escenas de represión policial fue de shock, aunque tanto Bruselas como Berlín y París, los tres actores principales fuera de Barcelona y Madrid, mantienen una silente cautela; “el Gobierno español ha infraestimado la reacción europea”, apunta un análisis del laboratorio de ideas Eurointelligence, que vincula las algaradas en Cataluña con las tensiones relacionadas con el ascenso de fuerzas extremistas en todo el continente; Federico Santi, de Eurasia Group, ve “probable” una declaración unilateral de independencia en las próximas horas, y vaticina “una respuesta aún más fuerte de Madrid”, en lo que califica como “la peor crisis política e institucional desde 1980”.

Antes de la intervención de Bruselas, varios Gobiernos ya habían empezado a romper con los mantras del “asunto interno” español relativos al desafío independentista catalán; los Ejecutivos de Bélgica, Finlandia, Eslovenia y Lituania condenaron ayer la violencia y pidieron diálogo político; Berlín y París evitaron el domingo respaldar al Gobierno de Mariano Rajoy, más necesitado que nunca de esos apoyos internacionales pero con la imagen deteriorada después de las fotografías sobre las cargas policiales en las portadas de la prensa internacional.

El debate se traslada también al Parlamento Europeo; la cámara no llegó a acordar la semana pasada una iniciativa de los verdes para incluir Cataluña como uno de los temas de debate en el pleno de esta semana, pero los episodios del domingo han modificado las posturas iniciales; Partido Popular Europeo, socialistas y liberales han pactado un debate más amplio que aúna las dos partes de la discusión: Constitución, Estado de derecho y derechos fundamentales en Cataluña.

De este lado del océano, laopinion.com publicó (en Los Ángeles) que en el FBI no tienen información que conecte la masacre en Las Vegas que ya suma 58 muertos y más de 500 heridos con “algún grupo terrorista internacional”; lo anterior fue indicado por Aaron Rouse, el agente del Buró a cargo de las investigaciones en la ciudad, durante la conferencia entre varias autoridades y congresistas de Nevada, que fue liderada por Joe Lombardo, jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas; horas antes, ISIS afirmó que uno de “sus soldados” fue quien perpetró el ataque desde un hotel hacia un concierto, donde había más de 20,000 asistentes.

“El atacante de Las Vegas es un soldado del Estado Islámico”, indicó el connotado grupo terrorista en un comunicado, reportó The Independent, al tiempo que se afirmó que Stephen Paddock, responsable del ataque, se “convirtió al islam hace unos meses”; Lombardo no dio muchos detalles de los hechos, salvo que el sujeto tenía más de 10 armas en su poder y que no era un personaje ubicado por la Policía como peligroso; sobre el número de muertos, el alguacil indicó que se tienen confirmados 58, pero podría aumentar, ya que hay personas graves de los más de 500 heridas que ya suma el tiroteo.

No se sabe lo que motivó el ataque perpetrado por Paddock desde su habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay, hecho que ya es calificado como el mayor atentado doméstico de los Estados Unidos; Lombardo pidió a los estadounidenses donar sangre, ya que se requiere para todos los heridos por disparos; Eric Paddock, hermano del atacante, dijo que su familia no tenía “ni idea de cómo pudo ocurrir esto”, afirmó a varios medios locales a las puertas de su casa en Florida.

Para concluir hoy va la recomendación para que, cuando tenga tiempo se lance al Santuario de Nuestra Señora de El Chorrito, en el municipio de Hidalgo donde podrá disfrutar de paisaje, gastronomía, artesanía, paseos a caballo y de paz espiritual como lo hicimos el domingo cuando, acompañamos a miembros de nuestra comunidad religiosa, en un viaje de unas cuantas horas y nos alcanzó para escuchar misa, comer un rico cortadillo a la vera del arroyo y un elote cocido antes de regresar con toda tranquilidad a nuestra hermosa capital tamaulipeca.

