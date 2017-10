VICTORIA Y ANEXAS

Ambrocio López Gutiérrez/ZAVALA, LOS PERROS Y EL FILETE

A muy poco tiempo de que se seleccionen los candidatos de los distintos partidos o coaliciones para la presidencia de la república sigue dando mucho de qué hablar el enfrentamiento entre el Revolucionario Institucional contra el frente que han integrado Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano mientras intenta, por otro lado, frenar la precampaña de Andrés Manuel López Obrador quien, por ahora cuenta con el aval del Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido del Trabajo.

Aparte de lo anterior llama la atención el desprendimiento que ha provocado en el PAN la señora esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa quien ha renunciado a una vida de militancia en el brazo político de la derecha mexicana llevándose a algunas decenas de personas que creen en su proyecto que es más bien alimentado por la nostalgia pues la exprimera dama pretende vivir otros seis años en Los Pinos como si no hubiera sido suficiente el baño de sangre propiciado por su maridito quien se ha convertido en su principal asesor y activista.

Han sido varios los expertos que han analizado la ruptura de Doña Margarita, sin embargo, creo que vale la pena reproducir lo siguiente viniendo de un intelectual de prestigio internacional: -Margarita Zavala tomó una decisión egoísta, pensando primero en sus intereses, consideró en entrevista con (la revista) Siempre el analista político Yuri Serbolov quien, durante la plática, apuntó que los motivos que expone en su carta de renuncia le recuerdan la teoría de los perros y el filete.

“Cuando vemos un grupo de perros hambrientos en la calle, son muy solidarios, pero si les avientas un filete en medio van a dar una buena pelea entre ellos; la lucha por el poder es, precisamente, ese filete y lo que fue sorprendente fue que la unión del Frente lo proyectó inmediatamente en las encuestas, incluso por encima de Andrés Manuel López Obrador, y la decisión de Margarita Zavala, creo que, aconsejada por su marido, ha hecho pensar a los expertos qué va a pasar con los votos, cuántos le podrá quitar al PAN y al Frente, y si esta acción favorece los intereses del PRI”, completó Serbolov.

Así, consideró el analista, se puede repetir lo sucedido en la pasada elección a gobernador en el Estado de México, en donde apuntó que las encuestas previas mostraban un alto rechazo hacia el PRI, “de 75 a 80 por ciento de expresiones negativas de gente que no quería que siguiera gobernando, sin embargo, acaba ganando”, explicó; esto se debió, indicó, a que “en política solo hay una operación válida: sumar; ya los más hábiles saben dividir y restar, pero la operación básica es sumar y lo que el PRI hizo en el Estado de México fue dividir a la oposición y fue con una alianza que le permitió que obtuviera un triunfo discutido”.

Por lo anterior, continúo, el PRI sabe que hay un divorcio entre ellos y la sociedad, “como no se había visto en muchos años, pero saben que para mantener el poder, sus intereses y el modelo derivado de las reformas que hicieron, necesita jugar a la astucia política, y esto requiere dividir a la oposición y en este caso Margarita fue la tonta útil que finalmente le está haciendo el caldo gordo al PRI, en sus oficinas eran los que estaban más felices con esa decisión”; según Serbolov, “si Margarita no lo hizo con un fin perverso, sí lo hizo tontamente, porque quizá como nunca antes un Frente Opositor estaba señalado en las encuestas a obtener la presidencia”.

Acerca del escenario que se podría adelantar para el proceso electoral de 2018, el analista aseguró que, por el nivel de incertidumbre existente, los eventos que están sucediendo hacen difícil prever el futuro; “no habíamos llegado a una fecha en la cual no se tenía claro quién era el tapado; algunos pensaban que la contienda iba a ser con un candidato antisistema contra el PRI, pero el surgimiento del Frente hizo que se pensara en una pelea entre 3, pero la renuncia de Margarita hizo que todo regresara al escenario anterior”, concluyó Serbolov.

La salida de Margarita Zavala de Acción Nacional, pese a que se quiso presentar como uno de los mayores rompimientos en la historia del partido, en realidad se trata de una renuncia más al no obtener una candidatura, como ha sucedido en el pasado con casos como el de Luisa María Calderón o Juan Bueno Torio; lo llamativo de su caso no es tanto su antigüedad en el PAN, sino que se trata de una aspirante a una candidatura presidencial, con un currículum discreto con ninguna elección ganada en las urnas, pese a lo cual fue diputada local y federal, así como directora jurídica del CEN y secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer, además de su paso por Los Pinos como primera dama.

En la historia panista, las renuncias de mayor repercusión —y que no tuvieron como trasfondo la lucha por una candidatura— se ubican, la primera de ellas, en la década de los años sesenta en la cual el grupo de jóvenes comandado por Hugo Gutiérrez Vega y Alejandro Avilés pugnaban por la incorporación del partido (AN) a la democracia cristiana, algo con lo que no estaba de acuerdo el presidente nacional de ese entonces Adolfo Christlieb Ibarrola; la discusión perdida y la negativa a que el PAN se uniera a dicha corriente provocaron la salida de los liderazgos mencionados, junto con un grupo de militantes que se incorporaron a otras fuerzas o abandonaron la política para siempre.

Más tarde, a finales de la década de los años 80, en la presidencia de Luis H Álvarez, un grupo de panistas mostró su desacuerdo por la cercanía que la dirigencia blanquiazul mostraba con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; Bernardo Bátiz y Jesús González Schmal encabezaron lo que se denominó Foro Doctrinario y Democrático, al cual se sumaron los excandidatos presidenciales Pablo Emilio Madero y José González Torres, este último también expresidente del partido; la inconformidad derivó en la renuncia de dichos militantes.

Ahora, MZ renuncia al PAN para competir por la vía independiente —aunque ha recibido ofertas de participar bajo las siglas del PES—, en un momento en que las encuestas muestran que su idea de que es la rival que más apoyo tiene de los electores no es tan cierta; si bien la encuesta del GCE la ubica —en el careo con Ricardo Anaya por el Frente, José Antonio Meade por el PRI y López Obrador con Morena-PT—, en el segundo lugar con 19.4 por ciento de las preferencias; el estudio de Buendía & Laredo ofrece otro escenario; en el mismo, Zavala obtiene solo 8 por ciento de los respaldos de los electores, por 24 por ciento de Ricardo Anaya con el Frente, 20 por ciento de Osorio Chong con el PRI, y 25 por ciento de AMLO.

