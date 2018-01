VICTORIA Y ANEXAS

Ambrocio López Gutiérrez/TRES BUENOS CANDIDATOS

Ante una precampaña llena de descalificaciones entre los aspirantes presidenciales, me gustaría proponer que valoremos también las virtudes si pretendemos que nuestro sistema de partidos siga funcionando. Me complace compartir que los líderes partidistas hacen la lucha para sobrevivir y han integrado tres importantes coaliciones: PRI-PVEM-PNA que propone a José Antonio Meade Kuribreña, exsecretario de Hacienda; PAN-PRD-PMC que abandera Ricardo Anaya Cortés, expresidente del albiazul en el país, y MORENA-PES-PT que tiene a la cabeza a Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Contamos entonces con tres cuadros calificados para Los Pinos pues vale subrayar que JAMK ha sido muy versátil ya que fue miembro de gabinete panista y priista, sin embargo, se declara sin partido, se ha formado en instituciones privadas y/o extranjeras y ocupa un honroso tercer lugar en las encuestas. El panista RAC es el más joven, es egresado de una universidad pública, la Autónoma de Querétaro; habla varios idiomas, tiene el mérito de haber echado de su partido a varios tipos de cuidado como Felipe Calderón y Javier Alarcón. Otra medalla es que supo “enamorar al PRD de Alejandra Barrales y al PMC de Dante Delgado. Su debilidad es que carece de experiencia de gobierno, quizá por eso va en segundo lugar.

AMLO es el aspirante más experimentado y consistente, va arriba en todas las encuestas, tiene en un puño a su partido; se vio pragmático al aceptar la alianza con el PES y agradecido por la lealtad del PT. También es el más veterano de los precandidatos, se ha rodeado de cuadros de todas las edades y, a veces, adopta poses paternales para “regañar” a priistas y panistas. Se ha ensañado con Aurelio Nuño al que llama “Ñoño” y con Meade al que define como “pirrurris” aunque las redes sociales han sido implacables al apodar a cuadros tricolores como las tres carabelas: la Niña, la Pinta y la Santamarica (en obvia referencia a Aurelio Nuño, JAMK y Enrique Ochoa Reza a quien también lo comparan con Clavillazo.

Frente a AMLO, RAC y JAMK queda muy poco espacio para independientes. Por cierto, el precandidato del PRI a la Presidencia aseguró que no existe ninguna ruptura con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El aspirante incluso sostuvo que mantiene una relación de afecto y amistad con el exfuncionario federal. “No hay ruptura, hay diálogo, hay afecto, hay amistad, hay espacios de encuentro y sobre todo hay convicción de que México necesita un buen proyecto”, expresó.Meade se refirió al tema durante una entrevista televisiva, horas antes de que Reforma revelara que Osorio dejaría la SG para buscar un escaño.

El pasado 26 de noviembre, previo al destape de Meade, el entonces responsable de la política interior informó a sus colaboradores que no sería designado como el abanderado presidencial del tricolor. Aurelio Nuño, coordinador de campaña de JAMK, afirmó que están convencidos de que ganarán las próximas elecciones porque tienen al mejor preparado y con la experiencia necesaria; que el precandidato del PRI tiene la visión más completa; por un lado, de las complejidades y de la gran diversidad que tiene nuestro país y por lo tanto de sus retos, de sus problemas y cómo solucionarlos, pero también del mundo.

“Tiene la visión correcta de los grandes retos y de las complejidades del siglo XXI y en ese aspecto tendremos al candidato que logrará convencer a la mayoría de la población y en ese sentido somos muy optimistas de lo que va a venir en este año”, aseveró en entrevista para DN40. Por otro lado, dio la bienvenida a Javier Lozano, quien jugará un papel importante en la parte de comunicación, mensaje y difusión de la campaña, asimismo cumplirá funciones como vocero. Reconoció además que hoy en día las campañas tienen una gran complejidad y se tiene que estar trabajando en distintos frentes para que las ideas y los mensajes que se tienen en la campaña puedan llegar a todos los lugares del país y a toda la población.

Según impacto.mx, el coordinador de campaña indicó que las redes sociales jugarán un papel importante, sin embargo, dijo, el reto de una campaña en estos días es poder tener la capacidad de diversificarse y de saber entender los diversos lenguajes para que el mensaje que se tiene pueda llegar en sus distintas formas. Nuño informó que están en pláticas con Nueva Alianza y el Partido Verde para definir, en los pazos que marca la ley, el nombre de la coalición que representan.

Para el precandidato del PAN, Ricardo Anaya, el caso de corrupción del ex gobernador Javier Duarte “va a acompañar al PRI porque Duarte es del PRI y porque el PRI representa justamente la corrupción de Javier Duarte, el gobernador más corrupto en la historia de México”. “La gran diferencia, cuando gana el Frente, es que se rompe el pacto de impunidad. Es que quienes han cometido actos de corrupción terminan en la cárcel y devuelven lo robado, esa es la enorme diferencia. “Eso sólo ha pasado en Quintana Roo, donde ganamos nosotros; en Chihuahua, donde ganamos nosotros; y aquí en Veracruz, donde ganamos nosotros.

Vean el caso de Coahuila, donde gana el PRI lo que hay es un pacto de impunidad, premian a los corruptos inclusive con cargos, como ha ocurrido recientemente con Rubén Moreira. Donde nosotros ganamos se hace justicia “afirmó. Al acompañar al precandidato al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes -hijo del gobernador-, Anaya sostuvo que “este gobierno priista a nivel federal ha sido un auténtico desastre, un desastre de corrupción, un desastre de ineficacia, y lo decimos con los datos, con las cifras en la mano… “Datos de Transparencia Internacional, no lo decimos nosotros, lo dice Transparencia Internacional, hoy México con estos gobiernos priistas ocupa en materia de sobornos, en materia de corrupción, el último lugar (SIC) de todos los países de América Latina y el Caribe.

En aristeguinoticias.com se divulgó; De ese tamaño ha sido la corrupción de este gobierno federal priista”. “En materia de desigualdad, ya somos el país más desigual de todos los países de la OCDE, ya no hay un país en el que la brecha, entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen prácticamente nada, sea más grande. Se ha precarizado el salario, cuando la gente dice no me alcanza para sostener a mi familia, la gente lo dice con absoluta razón”, anotó. “Ha aumentado la violencia prácticamente en todo el país, ha aumentado en 30 de las 32 entidadesfederativas, es un fracaso absoluto la estrategia federal de combate a la violencia y de combate al crimen. Frente a esta realidad absolutamente dolorosa, nosotros vamos a trabajar para resolver el problema”, finalizó el precandidato.

Para elmundodecordoba.com, AMLO aseguró que hay empresas que están haciendo labor de guerra sucia en su contra. El precandidato presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia detalló que la empresa Cambridge estaba contratando a profesionales en dólares para hacer trabajo de guerra sucia. “Hay empresas, como la del ex secretario particular de Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz, que hacen perfiles en mi contra y empresas que hicieron un documental”. De gira por Veracruz, el tabasqueño pidió que no se permita la injerencia de ningún gobierno extranjero en las elecciones del próximo primero de julio, aunque dijo que hasta ahora no tiene indicios de la intervención.

El de MORENA se refirió al tema luego de que el Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el General McMaster, dijera que Estados Unidos ha percibido señales iniciales de que el Gobierno de Rusia está interviniendo en las campañas presidenciales de este año en México. “Pero no los gobiernos, no tengo yo información, desde luego debe investigarse y no permitirse”, agregó. En entrevista con medios locales, el abanderado de la alianza Morena-PT-PES criticó la postura del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien elogió las reformas estructurales aprobadas por el actual Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Gurría trabaja en un organismo internacional y son los promotores de las llamadas reformas estructurales, y tiene que defenderlas. “En el País tiene que haber una agenda propia, a partir de los problemas de México y tiene que ser una agenda que empiece por combatir la corrupción y acabar con la impunidad”, añadió. Acompañado por el precandidato a la gubernatura veracruzana, Cuitláhuac García, y la diputada federal Rocío Nahle, AMLO dijo que ahora solo se castiga a los que se caen de la gracia de los poderosos, a los que no tienen agarraderas y se les convierte en chivos expiatorios”, según publicó Reforma.

“Agarran a uno, dos, tres gobernadores, los meten a la cárcel. Los exhiben, son en efecto chivos expiatorios, para que la gente quede tranquila y siga la misma corrupción”, comentó en la comunidad de Las Vigas. En el caso de Veracruz, dijo, son lo mismo Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. Recordó que el actual mandatario panista fue exhibido con un reloj valuado en 6 millones de pesos. “Imagínense a un gobernante con un reloj de 6 millones de pesos, ¿cuál es la diferencia con Duarte? “Estoy esperando a ver que presente la denuncia, porque sí quiero saber cuánto cuesta ese reloj”, apuntó.

Correo: amlogtz@gmail.com