VICTORIA Y ANEXAS

Por su experiencia como médico especialista y funcionario, acostumbrado a oír los problemas de la gente y buscar una solución, vecinos y padres de familia de Miguel Alemán ofrecieron su respaldo a Américo Villarreal Anaya, candidato a senador por la coalición Morena-PT-PES. De visita en esa ciudad fronteriza, el victorense recorrió la colonia Unidad Revolucionaria, donde saludó a los residentes y les comunicó los objetivos del proyecto de nación encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de recuperar la seguridad, apoyar a los jóvenes y crear empleos.

Como se trata de una nueva forma de gobernar, que pone a la persona en el centro de la toma de decisiones, se requiere la unidad del senado y de la Cámara de Diputados con esta visión para superar el atraso que se ha mantenido por años, agregó. El doctor AVA se detuvo casa por casa, en talleres mecánicos y pequeños comercios de este sector, acompañado por Juliana Elizondo Guerra, candidata a diputada federal por el distrito 02 de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Previamente, atendió a representantes de la prensa y les habló del avance de los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, que han sumado respaldos y seguidores desde la franja fronteriza hasta la zona conurbada del sur de Tamaulipas. Américo Villarreal continuaría con un programa de recorridos, reuniones y visitas en ciudades de la frontera, a solicitud de líderes y ciudadanos que desean acercarse a su proyecto, antes de viajar a la capital del estado.

Como parte del Movimiento de Regeneración Nacional, que propone bajar el costo del IVA y el precio de los combustibles, AVA visitó la zona comercial de Reynosa y se reunió con empresarios del sector para acordar acciones que impulsen la economía. Después de atender a los medios de comunicación, el doctor Villarreal Anaya recorrió la zona comercial de Reynosa, donde habló con encargados de negocios y compradores, a quienes dijo que el proyecto encabezado por AMLO se centra en la recuperación de la seguridad y la economía.

Posteriormente, acompañado por Armando Zertuche Zuani, candidato a la diputación federal por el distrito IX de la misma coalición, inició una caminata por el fraccionamiento Buganvilias, donde saludó y conversó con vecinos y jefas de familia acerca de los programas para ayudar a los jóvenes. Más tarde, el aspirante al Senado se reunió con miembros de la Cámara de Comercio de Reynosa, y hablaron de los distintos planteamientos para reactivar el consumo en la zona fronteriza, como disminuir 50 por ciento la tasa del IVA en esta franja.

También dialogaron sobre los costos de la gasolina, y el interés de López Obrador y las fórmulas electorales de Morena de igualar el precio del combustible al mismo que ofrezcan en la línea fronteriza de Estados Unidos. En la reunión con los empresarios, Américo Villarreal estuvo acompañado Ramón Gómez Leal, candidato a la alcaldía de Reynosa de la alianza “Juntos Haremos Historia”.

ALEJANDRO GUEVARA Cobos sostuvo una reunión con Promotores Educativos de la región cañera a quienes conminó a reflexionar sobre el momento político que vive el PRI. El político mantense les manifestó que todos somos gente de paz y de tranquilidad, por lo que el objetivo general de los candidatos priistas de esta zona y de todo el estado es que a Tamaulipas le vaya bien.

En este sentido, el candidato a senador destacó que tanto él como Tino Sáenz, candidato a diputado federal por el sexto distrito y Julio Portales, candidato a alcalde por El Mante, cuentan con la experiencia necesaria que los respalda para sacar adelante a la ciudadanía de los problemas que hoy lo aquejan para que puedan cambiar y transformar la vida de todos. “Nosotros, todos tenemos un objetivo general y es que a Tamaulipas le vaya bien, que a los municipios les vaya bien, porque nosotros somos gente de paz, con más de 20 años de experiencia en el servicio público que nos respaldan para trabajar en beneficio de todos”, señaló

En este sentido, AGC afirmó que la política no pude ser de los que están experimentando con la administración pública, porque esta no se aplica con ocurrencias sino con la experiencia que da el haber hecho las cosas y haberlas hecho bien. En otro tema, el priista aseguró que le da mucha tristeza que sus adversarios no hayan aceptado participar en un debate, ni hacerse el antidoping ni presentar su declaración patrimonial 3 de 3 y menos la 7 de 7, como él.

Añadió que el objetivo de esta petición es para que los tamaulipecos estén seguros de que sus candidatos tienen las manos limpias, “que estén seguros de que hay un balance completo entre lo que ha entrado a nuestras arcas personales y lo que de ellas ha salido”. Guevara Cobos, agradeció a las y los jóvenes promotores educativos por su participación y la red que están conformando a favor del priismo de la región, “todos ustedes son una red real dentro de sus comunidades y ustedes saben que nosotros le apostamos a la educación, que nosotros gobernamos para todos, y sabemos que para que la gente esté bien hay que gobernar para todos, porque nos queda claro que los del PRI, somos los mejores”, apuntó.

En su gira por la frontera, el candidato al senado, AGC se reunión con integrantes del Sindicato Único de los Trabajadores Electricistas de la República Mexicana de la Sección 94 y con habitantes de las colonias Módulo 2000, Constitución, Rancho Grande, Aquiles Serdán y 10 de mayo de Reynosa. Ante los presentes, el priista reconoció que se están viviendo momentos difíciles porque están cansados de las políticas fallidas, como las que se están viviendo actualmente en Reynosa, por lo que les aseguró que para resolver sus problemas se necesita actitud y sobre todo de la experiencia de los candidatos tricolores, por lo que hizo un llamado a votar por el PRI para que juntos, recuperen la seguridad y la tranquilidad.

Guevara Cobos destacó que el PRI cuenta con los mejores candidatos, y puso como ejemplo a Serapio Cantú Barragán, de quien dijo es uno de los expresidentes municipales a los que nunca han acusado ni por corrupción ni por impunidad, “aquí nos está dando la cara, que estamos seguros de que, de la mano de Serapio, en Reynosa vamos a ganar”. Invitó a los presentes a analizar los contrastes que hay en el origen, propuestas, familia, el curricular, experiencia, lealtad y del conocimiento que tienen de Reynosa y de Tamaulipas entre los candidatos de los diferentes partidos, y en base a ello puedan emitir su voto, “sé que ustedes están hechos de una sola madera, y aunque les ofrezcan el oro y el moro, están comprometidos para hacer ganar al PRI”, expresó.

En un comunicado se afirma que “los del PRI estamos hechos de la misma sangre, por eso somos una familia que el primero de julio nos vamos a sacar la espina, vamos a ganar porque los tenemos a ustedes en nuestro partido y porque tenemos mejores candidatos”. Por su parte, Serapio Cantú Barragán, candidato a la presidencia municipal de Reynosa, invitó a los presentes a redoblar esfuerzos para sacar adelante la fórmula que encabeza José Antonio Meade como candidato a la presidencia de la República, asegurando que tiene claro que van a ganar.

Pidió a los presentes que el día de la elección no se vayan a dejar y que defiendan sus casillas y su integridad, porque la gente que batalla para llegar como ellos y como Alejandro Guevara, que empezó de cero, no se deben dejar amedrentar por los contrincantes “No tengo la menor duda que vamos a ganar, sólo les pido una cosa, que así como van a votar por los diputados federales, por Benito por el segundo distrito y Gustavo por el noveno, así como van a votar por ellos quiero que voten por los senadores, por mi amigo Alejandro Guevara y por Yahleel Abdala, pero sobre todo, les encargo mucho a José Antonio Meade”. “Si ganamos, ganamos con toda la estructura de nuestro partido porque no pienso perder, ni que pierdan nuestros candidatos”, terqueó muy convencido.

EN TAMPICO, LA maestra Magdalena Peraza Guerra, indicó que continuará trabajando para detonar el turismo en nuestra ciudad de la mano de mayor seguridad. “Tenemos que impulsar el turismo, Tampico es una ciudad con esa vocación, aquí no tenemos industria, ganadería, ni agricultura, por eso tenemos que apostarle al turismo, y tenemos que seguir trabajando en el tema de la seguridad si queremos que a la ciudad lleguen inversiones y venga gente a visitarnos”.

La abanderada priista propuso desarrollar importantes proyectos turísticos necesarios para la ciudad como lo son: la conclusión de los mercados municipales que no han podido ser concretados por el gobierno del Estado desde hace casi 4 años; remodelar las fachadas de los edificios históricos; así como hacer semipeatonal la calle Carranza del centro de Tampico hasta la Isleta Pérez. Asimismo, dentro de muy poco la calle Aduana se convertirá en un corredor turístico desde la Plaza Hijas de Tampico hasta el paseo del canal de La Cortadura porque se deben de desarrollar nuestros atractivos.

La candidata se reunió con integrantes de la asociación de hoteles del sur de Tamaulipas, donde la abanderada tricolor refrendó su total respaldo a este sector productivo de la ciudad.Mediante esta reunión la maestra abordó temas como: la conclusión de los nuevos mercados; reconversión del puerto; mejoramiento de vialidades; remodelación de las fachadas del centro histórico; fomentar la realización de convenciones; e impulsar la llegada de cruceros nacionales.

“Vamos a buscar que puedan salir cruceros de Tampico por toda la zona del Golfo de México hacia el sur de la república mexicana, y por qué no hasta el caribe; es un proyecto que estamos aterrizando, cuando iniciemos el gobierno vamos a tener ya contacto con algunas empresas”, puntualizó. La abanderada tricolor escuchó cada una de las inquietudes de los dueños de los hoteles de nuestra región, ofreciéndoles trabajar para fortalecer el rubro turístico y el desarrollo económico de la ciudad. “Otro proyecto en el que insistieron es que continúe la marca Tampico – Miramar, los dueños de hoteles han estado en contra de la desaparición de esa marca porque actualmente no hay ninguna marca posicionada; y sobre todo insistieron en que debemos de trabajar en unidad los tres municipios del sur de Tamaulipas”.

EN VICTORIA, EDUARDO Gattás Báez, encabezó una conferencia de prensa acompañado de un diputado de MORENA y de la abanderada a diputada, Reyna Garza donde expuso un optimista proyecto para resolver, con recursos federales, la escasez de agua en la ciudad capital. Una veintena de reporteros y columnistas se apersonaron en el encuentro con los aspirantes de “Juntos Haremos Historia” donde pudimos saludar a viejos camaradas de oficio como Alberto Guerra Salazar, Felipe Martínez Chávez, Melitón Guevara Castillo, Arnoldo García Cázares, Aníbal Martínez González, Ricardo Vázquez, Abel Castillo, Gilda Terán, Alejandro Govea Torres, José Luis Ávila Hinojosa, entre otros. Saludos a todos.

