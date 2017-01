VIDA DIARIA

Rosa Elena González

No siente lo duro, sino lo tupido…

La sabiduría popular sentencia, cuando llegan todas las calamidades, que no se siente lo duro sino lo tupido y justo así es como se siente el pueblo mexicano en estos tiempos, totalmente noqueado, lo más triste es que no puede protegerse porque no sabe por dónde llegará el golpe.

Lo peor es que las altas luminarias del poder, las que son las causantes de la mayoría de las desgracias que se sufren en este bello país, cínicamente se burlan del pueblo.

Mire nada más, mientras el pueblo mexicano siente que llegaron los cuatro jinetes del apocalipsis con hambre, muerte y caos, los funcionarios se preocupan por sus venalidades.

En este bello país tal parece que llegó el caballo rojo con su jinete, el caos, provocado por quienes se empeñan en maltratar al pueblo, Igual galopa el caballo negro que trae el hambre a cuestas y cabalga sin descanso porque cada vez es más la gente que no tiene pan en su mesa.

El caballo bayo con el jinete de la muerte sigue galopante en todo el territorio mexicano, a su paso va dejando tristeza y desesperación, la irresponsabilidad de las autoridades lo han hecho indomable.

Mientras que el caballo blanco, el de la victoria, trae de jinetes a las altas luminarias del poder quien desde lejos ven como este país se convulsiona.

¿Por qué lo decimos?, pues porque mientras el país sufre con inseguridad, desempleo e inflación, a los próceres de la política federal les preocupa más andar haciendo campaña con las desgracias de la gente que ocuparse en generar condiciones para que se pueda vivir en paz.

En completa indefensión se siente el pueblo, desamparados ante los duros golpes que le asesta el sistema quien en teoría debería de velar por la gente. ¿Para qué demonios sirven los diputados y Senadores?

Cierto, solo para velar pos sus intereses personales, de grupos o de sus partidos políticos, por ejemplo, en estos tiempos en que el pueblo se siente agraviado, mientras en todo México crece el descontento por el aumento a las gasolinas y se registran manifestaciones esperando que el Gobierno Federal atienda la petición de que ya no se registren gasolinazos nuestros representantes populares parece duermen el sueño de los justos.

Al respecto del aumento a las gasolinas y como si quisieran agudizar más el rencor del pueblo en contra del gobierno federal, JOSE MEADE, el Secretario de Hacienda, dice que el incremento a los combustibles es por el bien de los mexicanos, que nuestros hijos y nietos lo agradecerán.

Para no variar el peor presidente que ha tenido esta patria, VICENTE FOX, declara que los gasolinazos no afectan a toda la ciudadanía, solo a los que traen coche, cuanta locura.

Es obvio que con el aumento a las gasolinas se incrementará el costo del transporte público, por ejemplo acá, en la capital tamaulipeca, los concesionarios ya analizan el asunto, obvio no querrán perder.

Pero no solo es el aumento a la gasolina, que ya se ejecutó, lo más agresivo apenas inició el año, también anuncian que subirá el gas LP y que pagaremos más cara la energía eléctrica y mientas el pueblo ve que se desfonda, su ya descocido bolsillo, las altas luminarias del poder ni sudan ni se acongojan, total, hasta sus gastos corren a cuenta del trabajador que paga impuestos.

Si, parece llego el apocalipsis, el jinete negro del hambre avanza, continua la inseguridad a lomo del caballo bayo, el caos de la carestía se siente en cada rincón de esta patria mientras que entre sollozos, indignación y desesperación el pueblo se lamenta lo que sucede en este bello país y solo le piden a DIOS que este México lindo y querido despierte y se trepe en el caballo blanco y lleve la victoria a los mexicanos que ya no sienten lo duro sino lo tupido.

Me gusta: Me gusta Cargando...