Vida Diaria

Rosa Elena González

Desobediencia presidencial…

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen” dijo PEÑA NIETO cuanto tomo protesta como Presidente de México, quizá la guardo tan bien que no la encuentra, porque hasta ahorita no se ha visto que la aplique como debe de ser.

“Prometo desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la Republica que el pueblo me ha conferido y si así no lo hiciere que la nación me lo demande” se le escucho decir a ENRIQUE PEÑA en el Congreso de la Unión ¿Que paso, porque no cumple?

Una y otra vez el pueblo le pide, toda la nación le demanda a PEÑA NIETO cumpla leal y patrióticamente su compromiso de velar por este país y los mexicanos, sino puede que renuncie, pero no hace caso.

Entonces, deberíamos los mexicanos demandarle por desobediencia, por no cumplir y faltarle al juramento que hizo al tomar protesta, la nación demanda sea el Presidente constitucional que necesitamos, y él sigue de desobediente.

Un pueblo enardecido exige que PEÑA NIETO deje de maltratar a los mexicanos y ofertar la patria pero hasta parece que el hombre se empeña en que crezca el descontento popular.

El país convulsionándose, manifestaciones, bloqueos, desabasto de combustibles, grandes pérdidas económicas por paros, el dólar en casi 22 pesos, pueblo peleando contra pueblo por culpa del gobierno y sus gasolinazos y el presidente sale a dar un mensaje a la nación y en lugar de apaciguar los candentes ánimos del respetable encolerizado por las acciones del sistema y el vandalismo, enfureció más a los mexicanos que le gritan, YA BASTA.

Pero bueno, no solo peña nieto le ha faltado el respeto a este país, al ver el mensaje de peña nieto, así en minúsculas porque es el tamaño del presidente que tenemos, y las imágenes que muestran a gente saqueando, golpeando elementos policiacos y hasta haciendo participes a los niños de los actos vandálicos decimos, que hicimos mal, porque que suceden esas cosas en México y nos contestamos, sencillo porque no hemos sabido elegir buenos gobernantes, tenemos el gobierno que merecemos.

Como estará la situación que después del mensaje de peña nieto a la nación y que los medios de comunicación nacional e internacional mostraran las imágenes de los destrozos todos los actos vandálicos que son capaces de cometer muchos ciudadanos, TRUMP declara que ya no pedirá a México que haga el muro, seguramente no quiere correr riesgos, no sea que lo hagan de mala calidad, se queden con el material o le dejen fisuras por donde filtrarse.

Pudiéramos decirlo en broma pero quizá tenga sentido y TRUMP quiera asegurarse que el muro este como él lo requiere y quizá hasta le aumente unos cuantos metros más después de enterarse de todos los disturbios y saqueos que inconscientes están haciendo en México, vestidos de manifestantes mientras el presidente de este país sigue desobedeciendo el mandato popular.

Vergüenza da peña nieto pero también vergonzoso es el comportamiento de oportunistas, grupos de choque, anarquistas, saqueadores, vándalos o como quiera llamarle a todos los que destrozaron establecimientos, robaron, agredieron.

No hay mucha diferencia entre peña nieto y los vándalos a uno y otros les mueve la ambición, ni él ni ellos piensan en las consecuencias que tienen para el país las malas acciones o estrategias mal estructuradas.

En fin, la situación es que peña nieto no está cumpliendo su promesa de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la republica que la ciudadanía le confirió, el pueblo se lo demanda, le exige que cumpla o se vaya pero él desobedece el mandato popular.

