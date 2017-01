VIDA DIARIA

Un cáncer de Gobernador…

Verdadero ente del mal, peor que un cáncer, fue el gobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE.

Lunes, aparecía una información que llenaba de horror, aseguraban que el Gobernador de Veracruz MIGUEL ANGEL YUNES LINARES denunciaba que en el gobierno de JAVIER DUARTE a los enfermos de cáncer les suministraban agua destilada en lugar de quimioterapias.

Maldito, mal nacido, corrupto, inhumano, así le llaman a DUARTE y no es para menos, pero hasta esos adjetivos le quedan cortos, es más, hasta parecen piropos para el hombre que se atreve a dañar a inocentes.

Asegura YUNES que un estudio realizado por un laboratorio sobre el uso de medicamentos clonados para la atención de niños con cáncer reveló que los pacientes sólo recibían dosis de agua destilada en lugar del medicamento prescrito para combatir la enfermedad, eso en no tener temor a DIOS.

“Esto nos parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños y se está terminando de analizar y, en su momento, se presentan las denuncias”, dijo YENES, ojalá un día DUARTE reciba castigo divino porque está visto que las autoridades federales no hacen nada para llamarle a cuentas y responda por todos sus delitos.

Ojala también todos los involucrados sean encarcelados y paguen en prisión, cierto, nadie podrá regresarles la salud a quienes dejaron que la enfermedad continuara o se agravara por no recibir el medicamento adecuado, pero algo de alivio recibirán los familiares al ver que los inhumanos pagaran encarcelados el mal que hicieron.

¿Creerán estas personas que a ellos o sus familias no pasaran por un problema de salud similar?, quizá piensen que con dinero todo lo podrán solucionar pero no, hay ocasiones que ni todo el dinero del mundo es suficiente para regresarle la salud a un ser querido, además el cáncer del alma no se cura con nada y tarde o temprano se paga.

Dicen que nadie se va de esta vida sin pagar por las malas acciones, que incluso en ocasiones la factura es muy alta, claro igual no es bueno desear el mal a nadie pero en el caso de DUARTE y cómplices por la acción que cometieron en contra de las personas, sobre todo niños con cáncer, ojala y paguen en carne propia todas sus maldades.

Sin duda alguna lucrar con la salud es un gran negocio para los desalmados y corruptos, acá en Tamaulipas tampoco han cantado mal las rancheras, en la administración de EUGENIO HERNANDEZ FLORES se adquirieron vacunas para la influenza caducadas, en lotes de rebaja pero que facturaron a costo normal.

Fueron muchos los millones de pesos que dijeron se habían pagado por las vacunas de la influenza y así atender la contingencia, pero la verdad es que no costaban ni siquiera el 25 por ciento de lo facturado, incluso había lotes que se recibieron de desecho por caducos y así fueron suministrados.

En la administración de EGIDIO TORRE CANTU también muchas fueron las voces que acusaban a personajes de la Secretaria de Salud que se enriquecían enfermando a Tamaulipas, un personaje de apellido SALINAS fue uno de los grandes beneficiados.

Se hablaba, desde medicamentos caducos, empresas de amigos y familiares que facturaban al doble las medicinas, bodegas con material médico desperdiciado para hacer nuevamente la compra, mucho lucro a costa de la salud de los tamaulipecos, donde más de tres reconocidas familias victorenses hicieron millonarios.

No en balde de la noche a la mañana aparecieron un montón de farmacias y distribuidoras de material médico en Tamaulipas para que los amigos y hasta familiares de los exgobernadores lucraran con la salud.

Quizá diga usted que no hay comparación entre facturas alteradas y las vacunas en contra la influenza vencidas adquiridas y aplicadas en Tamaulipas con el agua destilada suministrada como quimioterapia en Veracruz, pero si hay relación porque todas las acciones eran para que se enriquecieran corruptos que atentaban contra la salud de la ciudadanía.

En fin, la situación es que acaban de descubrir otra atrocidad de JAVIER DUARTE pero, créame, si el gobierno federal no le detiene para quitarle el dinero robado al Estado y con el cual puede solucionar algunos problemas de la población, menos le llamaran a cuentas por dejar que los veracruzanos enfermaran o perdieran la vida por mala atención médica, fue un cáncer de gobernador y las secuelas siguen causando estragos.

