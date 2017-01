VIDA DIARIA

TRUMP recibirá y mantendrá al CHAPO…

Pues como no hay plazo que no se cumpla ni tiempo que no se llegue hoy toma protesta como nuevo presidente de Estados Unidos de Norte América DONALD TRUMP, ¿Cómo le irá a México con él?, no lo sabemos aún.

Una cosa es lo que se diga en campaña y otra muy distinta lo que realmente se vaya poder realizar, por ejemplo, hay temor de una repatriación masiva que colapse las fronteras mexicanas, la hay, pero de eso a que se haga realidad todavía falta.

Es mucha mano de obra calificada y barata, los gringos no hacen los trabajos que realizan los latinos, aunque TRUMP diga que son un mal, son necesarios.

Muchos de los comentarios de DONALD TRUMP para los mexicanos han sido bastante ofensivos, incluso ha dicho que no quiere delincuentes de este país en el suyo, pero como dicen que lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener pues quien sabe que ocurra.

Por lo pronto justo hoy, mientras DONALD TRUMP llega a Washington proveniente de Nueva York, JOAQUIEN GUZMAN LOERA, EL CHAPO, llega a Nueva York.

Venganza latina, durante 20 años TRUMP tendrá viviendo bajo cielo Estadounidense a JOAQUIN GUZMAN LOERA, y a ese ni modo que quiera regresarlo a México, así es que tendrá que darle de almorzar, comer y cenar.

Aunque bueno, a personajes como El CHAPO si los quieren allá, representan mucho dinero.

El CHAPO GUZMAN es extraditado porque es requerido por una Corte Federal de Distrito en Texas por los delitos de asociación delictuosa, ¿no podrán llevarse también a varios Diputados y Senadores?, digo, por aquello de sus alianzas delictivas contra la salud, ¿y qué tal si también se llevan a JAVIER DUARTE?, lavado de dinero, ¿TOMAS YARRINGTON a qué hora?, esos también significan dinero.

En fin, la situación es que hoy el vecino país del norte cambia de presidente, se va el hombre más popular del mundo, BARACK OBAMA, y llega el más confrontado de los últimos tiempos, DONALD TRUMP.

Se dice que habrá más gente en las calles de Estados Unidos protestando por la llegada de DONALD TRUMP que personas acompañándolo en su toma de protesta.

¿Qué pasará con todas las amenazas de TRUMP contra nuestro país?, no lo sabemos, poco a poco lo iremos viendo, lo único cierto es que los mexicanos deben de estar unidos suceda lo que suceda.

De entradita ya se ve que no es tanto el odio a los latinos, será una latina la encargada de los asuntos de medios y relaciones públicas del magnate, hoy metido a presidente, DONALD TRUMP.

Lo cierto es que es mucha la expectación que hay en el mundo entero con respecto a las primeras acciones de gobierno de TRUMP, los mercados bursátiles registran gran movimiento, tristemente en eso a México no le va muy bien, con un peso con poco poder adquisitivo frente al dólar y el retorno de capitales extranjeros a su origen, más la inseguridad, el panorama no es muy alentador.

Pero bueno, esperemos que TRUMP tenga algo de lo que los políticos mexicanos tienen de sobra, cinismo, que no cumpla sus promesas, que todos sus dichos no se conviertan en hechos, no se tenga una deportación porque eso equivaldrá a mayor gente desempleada, demanda de más servicios de vivienda salud, puede crecer más la inseguridad y, para colmo, no se tendrán las remesas.

Ahora que si TRUMP no sabe cómo es eso de faltar a las promesas como regalo le podemos mandar a ENRIQUE PEÑA NIETO para que le dé una explicadita de cómo hacerle para hacer todo lo contrario de lo que prometió en campaña.

