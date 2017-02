VIDA DIARIA

Rosa Elena González

¿Qué está pasando con estos chamacos?

Qué está sucediendo con la juventud, por qué estamos fallando como sociedad, por qué hemos permitido que se relajen tanto los valores, que la inconsciencia rebase límites.

Hace un mes aproximadamente una alarmante información de 27 casos de niñas embarazadas en una secundaria de Tampico encendía las alertas, se trataba de jovencitas, casi niñas, que habían dejado de jugar muñecas para jugar al amor a temprana edad, cuando aún no se tiene conciencia entre el hacer y el deber.

Preocupante era la cifra de 27 niñas con embarazos precoces en tan solo dos secundarias, jovencitas que cambiaran sus vidas porque como a toda a acción hay una consecuencia ahora, aun ni siquiera llegaban a la edad de las ilusiones, los 15 años, se enfrentarían a la responsabilidad de cuidar muñecos de carne y hueso.

Aun no nos reponíamos de la impresión cuando aparece otra información y ésta más alarmante, también en el sur de Tamaulipas, pero ahora en Altamira, Aldama y González, ahí resulta que a pesar de ser municipios más tradicionales que Tampico, la cifra de niñas embarazadas rebasa toda imaginación.

Datos concretos de la Jurisdicción Sanitaria número 12, ubicada en Altamira, Tamaulipas, señalan que atienden a 272 niñas con embarazos.

Si, así como lo lee, 272 mujercitas embarazadas, la cifra es bastante alarmante, de esos casos identificados, tan solo de Altamira hay 182 niñas que adelantaron su ciclo de ser madres, en Aldama reciben atención o seguimiento de su embarazo 44 y en el municipio de González otras 48 jovencitas embarazadas.

Lo peor es que la mayoría de los casos las niñas apenas alcanzan los trece años, es alarmante la situación, más porque en la mayoría de los casos es problema de educación, muchas de las niñas han abandonado la instrucción escolar por responsabilidades que les han encomendado sus padres, falta de recursos económicos o ya no pueden continuar sus estudios.

Aunado a la falta de estudios, está el que muchos de los padres de estas niñas trabajan buena parte del día y no se ocupan en darles, aunque sea un poco de tiempo de calidad a sus hijas, saber que hacen o cuál es su comportamiento, la falta de comunicación entre padres e hijos también conlleva a que los y las chicas tengan relaciones sexuales sin medir las consecuencias a más temprana edad.

¿Qué van hacer estas chiquitas con sus hijitos?, quien sabe, es un hecho que la mayoría de ellas aun no tienen idea de la gran responsabilidad que es tener un hijo, alimentarlo, educarlo y procurarle asistencia médica.

Muchas de ellas aun no experimentan todos los cambios de su anatomía, su cuerpo no está en condiciones para un embarazo y menos un parto.

Además el problema no son solo los embarazos, que a decir verdad ya es bastante alarmante la situación, muchos de los niños que nacerán no tendrán buena atención de sus padres, algunos quedaran por ahí a la buena de DIOS o a cargo de los abuelos que ya no están en condiciones de educar y mantener a nietos.

Luego estos niños crecen y algunos correrán con la buena suerte de que sus madres, aunque sean jóvenes, tengan un gran sentido de responsabilidad y se esfuercen por salir adelante, educarlos y llevarlos por el camino del bien, para que no repitan esquemas.

Pero definitivamente otros crecerán con malas compañías, enrolándose en acciones inadecuadas, repitiendo esquemas, sintiendo rencores con la vida que les tocó vivir razón por la que se tiene que trabajar en conjunto, padres de familia, instituciones, ministros de credo, sociedad en general, para dar mayor instrucción educativa a las nuevas generaciones, reforzar los valores, enseñarles a respetarse y cuidar su cuerpo, que tengan conciencia que para todo hay tiempos y espacios.

Urge ponerle aunque sea un poco más de atención a nuestros niños y jóvenes para que tengan una vida más sana y vivan sus ciclos correctamente, si no se puede tiempo de cantidad si tiempo de calidad, la comunicación es fundamental para que el día de mañana no se pregunten ¿Qué estamos haciendo como sociedad, qué está pasando con estos chamacos?

