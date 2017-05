Vida diaria

Rosa Elena González

Ahora es cuando…

“Ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo”, dice el dicho y ese refrán popular les puede aplicar bastante bien a priistas y panistas.

A los panistas porque ahora que están en el poder tienen la oportunidad de fortalecer las estructuras de su partido, que las acciones de las mujeres y jóvenes de ese instituto político comiencen a dar buen color porque si bien es cierto contaban con acción femenil y juvenil también es verdad que poco ruido hacían, quizá tenían presencia al interior de su partido pero la ciudadanía poca constancia tenia de que existían.

También ahora el PAN puede hacer equipo para acrecentar sus seguidores, con los comisionados de las zonas rurales, las cámaras de industria y comercio, comenzar a realizar eventos e invitar a las ONG para que participen con ellos, tienen más oportunidad de que la ciudadanía vea que el partido está en acción.

Igual ahora el PAN tiene más control de sus legisladores, cuentan con líder político, no están solos y es menester trabajar con las acciones que les marque el su Instituto político.

No pueden ni deben los panistas, porque ganaron la elección pasada, tirarse a la hamaca, al contrario están obligados a reforzar sus acciones a trabajar para que entreguen buenos resultados en el 2018

Sería desastroso que después de un gran triunfo perdieran espacios el próximo año, el 2018 será su prueba de fuego, demostraran de que están hechos, tienen en puerta la elección de 43 alcaldías, en algunas seguramente le apostaran a la reelección pero ahí se deben aplicar para no salir con cuentas mochas.

Cierto en los municipios seguramente no alcanzaran la votación con la que ganaron el año pasado porque la verdad es que muchos candidatos se fueron en el oleaje ganador del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y ya solos quien sabe cómo les vaya de ahí que todos los comités municipales del PAN y su directiva estatal deben de alinear sus estrategias.

Igual tienen que pelear 9 distritos federales y 2 espacios en la Cámara alta, mucho dependerá de los candidatos que lancen al ruedo pero también del trabajo y operatividad del partido y, claro, de los resultados que den las autoridades emanadas del PAN en cada municipio.

Más aun, los panistas tienen que recordar que en las dos elecciones pasadas para la Presidencia de la República los candidatos del PAN obtuvieron una muy buena cosecha de votos en Tamaulipas, siendo oposición ganaron, por lo tanto ahora que son gobierno no pueden perder.

Están prácticamente obligados a trabajar para superar la cantidad de votos que los tamaulipecos emitieron para FELIPE CALDERON HINOJOSA y JOSEFINA VAZQUEZ MOTA.

En tanto los priistas también tienen una gran oportunidad enfrente pero muchos no la han visto y otros no la han querido valorar, en primera, ya no serán el clarín que salga al balcón a cantar las buenas del sistema, ahora su canto puede ser para hacerse escuchar.

Gran oportunidad para las nuevas generaciones del tricolor, más porque los malos cuadros del PRI se están alejando solos por malagradecidos o porque no les gusta trabajar, se van y eso es bueno porque se abren más espacios para los jóvenes y las mujeres que de verdad le han apostado por muchos años a su partido y no han sido tomadas en cuenta.

Quizá no se acaben, pero si disminuyen y muchos los parientes, amigos y hasta amantes que obtienen candidaturas solo porque son los recomendados del primer priista del Estado aunque muchos no sepan ni para qué sirve la política, no tienen oficio ni beneficio para la sociedad.

Es la oportunidad que tienen los priistas para demostrar de que están hechos, ser una oposición responsable porque hoy lo que menos quiere el pueblo es violencia política, de eso ya tuvimos bastante, pero si puede el PRI reagruparse con los hombres y mujeres que son leales a su partido.

Los espacios ahora pueden ser destinados a las nuevas generaciones o la gente que está al pie del cañón, ganado o perdido el tricolor.

Aún tienen buenas estructuras, sus sectores definidos, solo falta que todos se pongan a trabajar como debe de ser y demostrar que el PRI puede espacios recuperar, necesitan nuevos rostros, gente con arrojo, premiar la lealtad, tienen en puerta la elección del próximo año y en ella deben comenzar a trabajar ya.

Difícil para el PRI será el 2018, a nivel nacional corren en riesgo no solo de perder la Presidencia de la República sino irse hasta tercer lugar, en Tamaulipas más que pelear los votos para él o la presidenciable, en lo que se tienen que enfocar es en reestructurar el partido, elegir buenas cartas femeninas y masculinas para las alcaldías y sus cabildos, claro que donde más tendrán que aplicarse es en los 9 Distritos federales que estarán en disputa.

Bueno hasta mucho dependerá de quienes vayan en las lista de plurinominales para que puedan hacer frente a la contienda y aportarle votos a su candidato a la Presidencia de la Republica.

Deben de entender los priistas que de las derrotas también se aprende, que lo sucedido el año pasado les sirva de experiencia, ya no vale en ellos las simulaciones, ahora tienen que tener bien claro con que pueden hacer frente a la contienda del año entrante, con cuanto cuentan y para que les alcanza.

Así es que en el PAN y el PRI deben ponerse a trabajar enserio ya, para unos y otros como dijera el dicho, ahora es cuando…

