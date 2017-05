Vida Diaria

Rosa Elena González

No estorbes MAKI, no estorbes…

Mucha razón tiene el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, quienes no quieran tomar su responsabilidad y ponerse a trabajar para acabar con los grandes males que aquejan Tamaulipas y se vaya reestructurando el tejido social que se hagan a un lado, que no estorben.

Aquí aplica y bien el refrán popular que reza “Mucho ayuda el que no estorba” y es que ya no se requieren figuras de ornato, administraciones de simulación que hagan como que hacen, hoy lo que se necesita, urge, que los tres órdenes de gobierno trabajen parejo para lograr la paz en todos los municipios de Tamaulipas.

Todos, los tres órdenes de gobierno e incluso la ciudadanía tienen que asumir su responsabilidad, si cada quien hacer lo que le corresponde se tendrá un Tamaulipas más seguro, se van a recuperando nuestros espacios y se tendrá un mejor lugar para vivir e invertir.

No se trata madamas de nosotros, se tiene que pensar también en las nuevas generaciones, en el Tamaulipas que queremos para ellos.

Nada es posible si un eslabón de la cadena no ensambla como debe ser, pero definitivamente la primera instancia es la autoridad municipal, es en los municipios donde tienen que comenzar a trabajar y denunciar lo que sucede para que se actué en consecuencia, primero está el bien de su pueblo, no se vale que como PILATOS se laven las manos.

En Reynosa las cosas no andan nada bien, MAKI ORTIZ a pesar de ser la primer autoridad y la que debería encabezar los esfuerzos para recuperar la paz de su pueblo se lava las manos y se sienta a mirar en lugar de actuar, lo peor de todo es que quienes sufren las consecuencias de su indiferencia, inoperatividad y rencores es el pueblo que no tiene la culpa que ella no sepa conciliar ni trabajar en conjunto.

Luego, la alcaldesa, deja entrever que no tiene buena relación con el Gobierno, si fuera un poquito sensible dejaría a un lado su orgullo, soberbia, y se sumaría a las acciones por el bien del pueblo.

Además ella sabía a lo que se enfrentaría, los problemas en Reynosa no son de ahora, así es que no se vale que finja demencia que no se esconda, la violencia en ese municipio es real, reales tienen que ser las buenas acciones para combatirla.

No vale que quiera hacerse la mártir o hasta alegar que hay violencia política en su contra, como panistas debería aprender un poquito de LETY SALAZAR, ella si supo lo que era amar a DIOS en tierra de indios, la envestida del gobierno estatal en su contra fue real y la dejaron sola con el problema pero la alcaldesa se fajo las faldas y le hiso frente a la problemática.

Acá en Reynosa las cosas son diferentes el gobernador no la ha dejado solo al municipio con el problema por lo tanto la alcaldesa no puede ni debe quejarse, lo que tiene que hacer es dejar sus caprichos y no escuchar tanto a sus malos asesores.

Debería entender que las acciones en conjunto dan mejor resultado, que las autoridades trabajen en común acuerdo por el bien del pueblo la gente lo agradece, así es que cordura señora, cordura, los reynosences no son culpables de sus frustraciones políticas.

Los reynosences votaron por MAKI para que dirigiera con bien los destinos de ese terruño pero les está quedando a deber, ella sigue viendo y dejando pasar, se excusa en que no tiene ni macanas para enfrentar a los entes del mal, pero los oriundos de ese municipio dicen que lo que no tiene son ganas de dar la cara, de enfrentar las contingencias.

Si bien es cierto el triunfo de MAKI ORTIZ fue gracias que se montó en el oleaje del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA igual la gente le dio su confianza y no se vale que ahora quiera que le resuelvan todo.

Si no puede con el paquete pues que se regrese a su curul en la cámara alta, allá no tendrá problemas, qué necesidad hay de que este enfrascada en desacuerdos que solo entorpecen las acciones.

MAKI ORTIZ siempre le ha jugado las contras al Gobernador, seguramente ahora no es la excepción, cuando quería ir en primer lugar en la formula a la senaduría hizo de todo para que CABEZA DE VACA quedara mal con la militancia, no lo logro, igual hizo alianzas traicionando a su partido, así es que no se duda que ahora este traicionando hasta al pueblo que le favoreció con el voto, quizá de rebote, pero al fin y al cabo ella se convirtió en la autoridad municipal y como tal debería de asumir su responsabilidad.

Pero si no puede o no quiere, pues como reza el refrán, mucho ayuda el que no estorba.

