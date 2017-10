VIDA DIARIA

ROSA ELENA GONZÁLEZ

Se les acabo el tiempo…

Se acabó el tiempo para el registro de independientes a una diputación federal, de los nueve distritos electorales que estarán en disputa en Tamaulipas el próximo año solo hubo un participante, 8 espacios quedaron desiertos.

El pasado miércoles a las 12 de la noche se cerró la ventanilla para los aspirantes a las diputaciones federales de manera independiente y solo el victorense FRANCISCO ARELLANO CONDE quedó inscrito, hubo otro personaje de Tampico que horas antes del cierre se acercó al INE, solicito la información y no regresó.

¿Qué sucedió?, quien sabe, quizá se les fue el tiempo y ni cuenta se dieron que se cerraban los registros o tal vez lo que feneció fue la euforia de sentirse broncos.

Lo cierto es que poco interés hubo por una candidatura independiente, los líderes sociales desperdiciaron la oportunidad de aparecer en las boletas o, más aun, de ganar una elección ahora que la ciudadanía no quiere saber nada de partidos políticos.

Cierto es que en Tamaulipas fue el mismo FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ quien mando al diablo la figura independiente y, después de eso, la gente difícilmente volverá a dar crédito a la palabra.

Aunque a decir verdad también quien mando al diablo la figura independiente fue el PRI al romper sus candados y anunciar que abriría las puertas a todos aquellos que quisieran participar enfundados en el tricolor aunque nunca hubieran comulgado con esa ideología, es decir abrieron las puertas a las candidaturas ciudadanas dentro del tricolor.

La verdad es que el pueblo ya no cree en los partidos políticos, es un hecho que le apostarán más a los personajes que a las siglas, pero también es verdad que los que quieren participar en la contienda electoral por una diputación federal saben que no las llevan todas de ganar, que para hacer proselitismo necesitan estructura y a muchos se les dificulta comenzar a organizarla por lo que prefieren no participar de manera independiente.

Otra verdad es que igual son pocos los que quieren invertirle a una aventura porque no saben si tendrá buen término, de ahí que muchos, aunque les gustaría aparecer en la boleta electoral del próximo año por una diputación federal y ya están ciertos que su partido político no los postulará, no se atrevieron a registrarse como candidatos independientes.

Ahora habrá que ver cuánto será el financiamiento público que entregue el INE a FRANCISCO ARELLANO CONDE para hacer proselitismo en la búsqueda de la diputación federal, se supone que al no haber más aspirantes tendrá más.

Dirán muchos que es empresario y que sabe en lo que se enrola al registrarse como candidato independiente a una diputación federal y si, es verdad, pero también es verdad que nadie quiere arriesgar su patrimonio.

En fin, la situación es que para quienes querían entrar a la puja por una Diputación Federal de manera independiente se les acabo el tiempo, ayer se cerró el registro para esa figura.

Quién sabe si sea porque la figura independiente a pesar de ser de estreno ya esté desgastada o porque faltaron valientes, pero el único que se registro fue FRANCISCO ARELLANO CONDE, va por el V Distrito con cabecera en Ciudad Victoria.

Serán ocho de los nueve distritos los que se quedaran sin candidato independientes a una diputación federal, ya se les acabo el tiempo.

