VIDA DIARIA

por Rosa Elena González

Ya no será candidato…

No cabe duda que la soberbia no es buena consejera y eso seguramente hoy lo tiene bien claro EUGENIO HERNANDEZ FLORES que presumió mucho su amparo de no detención y otros 30 más que traía en la bolsa y hoy está en prisión.

A pesar de tener una ficha roja vigente y ser requerido por las autoridades del vecino país del norte, como él pensaba en México no pasaría nada, EUGENIO se paseaba por todo el país y se dejaba ver en la capital tamaulipeca cada que se le antojaba, pero como dijera la abuela, “tanto fue el cántaro al agua hasta que se rompió”.

Suceda lo que suceda con el caso EUGENIO HERNANDEZ FLORES, que a decir de varios juristas no la tiene fácil, es decir, seguirá tras las rejas, les cambia el panorama a los priistas, a unos para bien a otros para mal.

Porque, aunque usted no lo crea, la detención de EUGENIO también beneficia a muchos priistas, ¿por qué?, pues porque de entrada le dejan claro que él no es el dueño de los grupos políticos tricolores de Tamaulipas y en segunda es uno menos con quien tienen que negociar espacios políticos del tricolor.

Otra es que aunque logre recuperar su libertad, que se ve difícil que suceda en poco tiempo, lo que no podrá recuperar es el derecho de pelear por una candidatura, aunque sea de Senador, dijo el vecino, pues los mismos priistas han gritado una y otra vez que para la próxima contienda vigilaran muy bien que sus candidatos no tengan señalamientos legales, menos haber estado en prisión.

Además la ley es clara, se suspenden los derechos al estar en prisión, es decir, no tiene derecho a votar ni ser votado.

Por lo tanto es uno menos en la lista, EUGENIO no podrá ser candidato a Senador ni a nada, en el penal no hay elecciones, bueno, quizá sí, pero no partidistas.

El que también puede quedar fuera de la lista de candidatos es el Dr. XICOTENCATL GONZALEZ URESTI, corrían los rumores de que XICO podía ser una de las cartas que postularía el PAN para una diputación, pero el galeno, a pesar de tener una responsabilidad de tiempo completo como es el estar al frente de una institución hospitalaria, se dejó ver acompañando a JAIME RODRIGUEZ “EL BRONCO” en su registro como candidato a la Presidencia de la República.

¿Creerá XICO que de verdad es independiente?, quizá en su ideología política aun así lo sienta pero tiene una responsabilidad que cumplir y no se manda solo.

Entonces, aparte de EUGENIO HERNANDEZ quizá XICO tampoco aparezca en las boletas electorales el próximo año, andarse exhibiendo en eventos públicos con el BRONCO cuando tiene una responsabilidad que cumplir en el Estado le puede dejar fuera de la jugada.

En fin, la situación es que con el proceso que EUGENIO HERNANDEZ enfrenta, lo más probable es que ya no será candidato.

Mientras XICO por andar de acomedido con el BRONCO desatendiendo su responsabilidad en el Estado, su aspiración de aparecer nuevamente en la boleta se le puede caer.

