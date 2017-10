Vida Diaria

Rosa Elena González

Alcalde insensato…

Con JUAN DIEGO GUAJADO ANZALDUA nos pasa lo mismo que a la rana René, se quisiera no darle importancia a sus tonterías pero luego vemos que cada vez comete más barbaridades y se nos pasa.

El alcalde de Rio Bravo tal parece que prefiere tener sus cinco minutos de fama por sus tonterías que aplicarse y que la gente lo vea como un edil serio, preocupado y ocupado por el bienestar del municipio que preside.

Cuando se pensaba que ya se había visto todo de JUAN DIEGO, ahora aparece con una nueva ocurrencia o insensatez, después de lanzarse al estrellato con su videoclip cómico-musical, sintiéndose GLORIA GAYNOR, con el que salto a la fama nacional a través de las redes sociales, sale con una tontería que raya más en lo irresponsable y burlón.

Mire, sucedió el pasado lunes, pero hoy aún siguen los reclamos de su graciosa intervención en las redes sociales, resulta que mientras Rio Bravo tenía un rojo amanecer y las familias estaban encomendándose a DIOS y rezando para que terminara la ola de violencia que azotaba a la ciudad, el insensato no tuvo más ocurrencia que mediante el facebook desear a su pueblo un buen inicio de semana.

Las reacciones de los riobravenses no se dejaron esperar e inmediatamente le cuestionaron a JUAN DIEGO su irresponsabilidad y el no tener ni idea de lo que sucedía en el pueblo.

Los riobravenses se sintieron ofendidos al ver la publicación de su alcalde, lo peor es que el edil tardo en enterarse de su insensatez, paso más de una hora para que saliera a disculparse dejando claro que no está al tanto de lo que pase con su gente, no le duele el dolor de su pueblo, no se preocupa ni ocupa por las emergencias de su municipio.

En su disculpa JUANDIEGO alega que la publicación ya estaba programada, es tonto o quiere verla la cara a su gente, si realmente vive en Rio Bravo y es él quien maneja sus redes sociales y está atento de lo que sucede en su pueblo se hubiera dado cuenta que prevalecía la violencia, que los enfrentamientos armados estaban a lo largo y ancho de la ciudad.

Pero bueno, que se le puede pedir a un personaje irresponsable que no es ni la caricatura de lo que fue su hermano JUAN ANTONIO.

Insistimos, con JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA, estamos como la rana René, a veces ya no se le quisiera poner atención a las insensateces que dice, luego aparece con otra gracia y se nos pasa.

