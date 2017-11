VIDA DIARIA

ROSA ELENA GONZÁLEZ

¿Ese es el interés por Tamaulipas?

Se reunieron en la CDMX el Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y legisladores federales oriundos de tierras cuerudas.

Motivo de la reunión, trabajar en conjunto para integrar el presupuesto 2018 para Tamaulipas, defender las partidas federales y pelear aumentos en rubros donde hay acciones pendientes y requieren con urgencia ser tratadas, como es el caso de la seguridad, obra pública e infraestructura carretera.

En torno al Gobernador estuvieron en la reunión 11 de los 15 diputados federales que tiene Tamaulipas, entre ellos EDGAR MELHEM SALINAS, Coordinador de la bancada priista en San Lázaro, RAFAEL MENDEZ SALAS del PANAL y ABDIES PINEDA MORIN de Encuentro Social, buena representación para buenos acuerdos más allá de ideologías políticas.

Los legisladores que brillaron por su ausencia fueron BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, MARIA ESTHER CAMARGO FELIX, MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE y GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ, ¿No que tienen mucho compromiso e interés porque le vaya bien a Tamaulipas?, ya ve que no.

Los tres priistas alegan haber tenido agendas apretadas en sus comisiones, pamplinas, desde que se inventaron los pretextos, pero bueno, pero del que de plano no se supo nada fue de GUSTAVO CARDENAS.

El que los cuatro legisladores antes mencionados no estuvieran en la reunión donde se trataron asuntos de suma importancia para nuestro Estado demuestra la poca sensibilidad política y el nulo compromiso que tienen con la tierra que les ha dado tanto. ¿Y aun así tienen la intención de ser candidatos a Senadores? Vergüenza es la que deberían tener.

Seguramente no faltara quien de ellos diga que no fue requerido pero, de entrada, para atender el interés común de nuestro Estado no se requiere invitación, se necesita convicción, además los priistas ni excusa tienen, su coordinador estaba al pie del cañón.

Dicen que estaban los que se necesitaban y los que faltaron ni falta harán, pero no, la realidad es que todos deben tomar su responsabilidad, que se sumen a los esfuerzos para bien de Tamaulipas y su gente, los irresponsables ausentes le deben mucho al Estado.

Igual dirán muchos que no todos los diputados o diputadas que estaban en la reunión le sirven de mucho a Tamaulipas y quizá tengan razón, pero de perdido a los presentes se les vio la intención o hicieron acto de presencia para aparecer en la foto, ahí estaban y de algo servirán.

Como irresponsables, desobligados, buenos para cobrar y malos para llegar acuerdos de beneficio para los tamaulipecos es como se retrataron los legisladores ausentes.

Velar y defender por los intereses de Tamaulipas no es cuestión de colores, ni caprichos, es su responsabilidad, reiteramos, no hay nada más importante que hubieran tenido que hacer ese día que estar presente y comprometerse por los tamaulipecos, además para eso se les paga.

Lo peor es que seguramente los cuatro ausentes aparecerán en escena pronto queriendo nuevamente que la ciudadanía les dé un voto de confianza a sus proyectos.

¿Esos son los representantes populares que Tamaulipas merece?, obviamente no, aquí se requiere que por lo menos desquiten su sueldo y atiendan los temas fundamentales para nuestro Estado, como lo es el tema del presupuesto.

Desobligados, resentidos e irresponsables ya no se requieren, se necesitan legisladores comprometidos, que vean más allá de las ideologías políticas y sus intereses personales, aquí se necesita el procurar el bien común y no el personal o de grupitos.

Cierto, quizá más de dos de los legisladores que estuvieron en la reunión no tienen la capacidad para pelear nada para Tamaulipas y tal vez los cuatro ausentes tengan mayor capacidad de gestión lo malo es que solo para sus santos recen, al no asistir dejan claro el poco interés que tienen porque a Tamaulipas y a su gente le vaya bien, y así para nada le sirven al Estado desde ninguna trinchera.

