Vida Diaria

por Rosa Elena González

Se quedara sin Buen Fin…

Sin Buen Fin se quedara el exalcalde de San Carlos, de acuerdo a juristas para el próximo jueves en la cárcel aun estará y las ofertas no podrá aprovechar, desde la penal poco se puede comprar.

Seguramente escuchó y vio muchas veces en los medios de comunicación que se acercaba el Buen Fin, pero jamás se imaginó que para él llegaba un Mal fin de semana.

A SAMUEL “N” el jueves pasado le promocionaron una detención y comenzó el mal fin, el Buen Fin inicia el próximo jueves y el exalcalde de San Carlos lo quisiera en los días más baratos del año es que le oferten libertad.

Para el ex edil de San Carlos los días serán caros, de entrada tiene que pagar abogados para que lleven su defensa, entender que cada quien es responsable de sus actos, por eso, si SAMUEL “N” actuó mal su delito debe pagar, los corruptos y ladrones ya no deben estar bajo el manto de la impunidad.

Pero no solo SAMUEL tendrá mal fin de semana, créame que más de tres ex ediles que hicieron uso indebido de los dineros del pueblo y abusaron de su poder, al ver que la Fiscalía Anticorrupción va en serio ya comenzaron a temblar, saben que igual pueden ser llamados a cuentas, tal y como debe ser para que respondan por su mal proceder.

Por lo pronto el ex edil de San Carlos puede contar que no tendrá buen fin, aunque hoy este en el área de no procesados puede ser que para el siguiente fin de semana ya tenga que convivir con la población penitenciaria donde no hay privilegios y hasta un mal gesto puede ser tomado como afrenta entre los reos.

Dicen que el cordón se rompe por lo más delgado, entonces no dude que si ya cayó el primer ex edil, aunque sea de un municipio pequeño, pues pueden caer en las redes de la justicia los peces gordos, es decir, los ex mandatarios municipales que se sirvieron con la cuchara grande y fueron tan descarados que no les importó sus corrupciones quedaran al descubierto.

Hombres y mujeres que le apostaron a que jamás se acabaría la impunidad, que siempre gozarían de blindaje, como es el caso de GUSTAVO TORRES SALINAS de quien la misma alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA, dijo ese municipio endeudado dejo y hasta los clips se llevó.

Por cierto, después de que MADGALENA PERAZA diera a conocer las corrupciones de su antecesor suena hasta irresponsable que se le dé cabida en el PRI a TORRES SALINAS, al también conocido como el mata viejitas puede ser llamado ante la justicia, de entrada sus cuentas no son tan claras y eso sería un golpe innecesario para el tricolor.

Al darles cabida en el tricolor a personajes como TORRES SALINAS o RAMON GARZA BARRIOS otro que hizo historia con la gran deuda que dejo en Nuevo Laredo y que no aclaró, es ponerle otro clavo al ataúd del PRI pero, como dijera la NANA GOYA, esa ya es otra historia.

Por lo pronto, mientras los ciudadanos esperábamos el Buen Fin más de tres exalcaldes esperan no les llegue su mal fin, ya vieron que SAMUEL no tendrá Buen Fin y eso les tiene mortificados.

