VIDA DIARIA

Rosa Elena González

¿Quién se acordó de ellos?

“Te escribí una carta y no me contestaste”, dice popular canción, y seguramente no hay contestación porque aquel hombre que antes se esperaba con emoción y que hasta nuestra casa llegada con buenas nuevas hoy ya no tiene esa comisión.

Hace varias lunas que el cartero no es esperado con emoción porque los whatsapp, o los inbox en el mensajero del Facebook hacen su función, la carta escrita en papel, al igual que los carteros, pasó a la historia.

El domingo 12 de noviembre fue el Día del Cartero y nadie lo celebro, las viejas generaciones lo olvidaron y las nuevas no celebran algo que no conocieron.

Hoy el cartero ya no es mensajero de buenas noticias, solo trae las cuentas por pagar, ya no se escucha el silbato sonar para entregar la carta del amor lejano, el familiar o la buena amistad.

Solo queda recordar que El Día del Cartero y del Empleado Postal fue establecido el 12 de noviembre de 1931 en México para reconocer la labor que realizan los carteros llevando los mensajes a la sociedad; fue en ese mismo año cuando los empleados postales festejaron por primera vez.

En el año de 1947 se imprimió un timbre dedicado al cartero y por lo general un mes antes de la celebración se imprime la leyenda, “12 de noviembre Día del Cartero” en los sobres de la correspondencia, pero si no llega el cartero menos nos dimos cuenta si aún se impone la estampilla conmemorativa.

Se sabe que el Día del Cartero fue promovido en reconocimiento a dos carteros que salvaron la correspondencia en situaciones críticas; uno en un tren dinamitado por los revolucionarios y otro que cubría la correspondencia con su gorra y su saco para que no se mojara.

La existencia de los carteros en México se remonta a antes de la llegada de los españoles; los prehispánicos utilizaban el servicio de postas que era llevado a cabo por corredores rápidos y fuertes que recorrían grandes distancias para llevar las noticias de un tlatoani, o rey, a otro.

El servicio postal se estableció durante el Imperio de Maximiliano; se empezaron a colocar los buzones y a usar los sobres postales, hace como 20 años aún se podían encontrar los buzones por diferentes partes de la ciudad, como había confianza y seguridad, ahí la ciudadanía dejaba su carta con timbre y remitente.

Cierto, la misiva tardaba y la contestación no era rápida, la inmediatez era tratada a través del telegrama que igual entregaban los empleados del Servicio Postal.

A pesar de la aparición de los medios de comunicación modernos, ningún medio ha logrado reemplazar totalmente al sistema de correos; que actualmente también hace uso de la tecnología, ofrece su página web y hasta funciona como servicio bancario, pero el cartero hoy es poco valorado.

Aunque entregar cartas de amor ya no es su función y lo que nos traen a casa solo es la notificación de los adeudos pendientes, igual soportando las inclemencias del tiempo y hasta la indiferencia de la gente, contra todo, los carteros existen.

Ellos, los carteros, aún se les ve realizar su labor a pie, en bicicleta o en motocicleta para lograr llevar la correspondencia hasta cada hogar y aunque su día pasó sin recordar aún se les puede felicitar.

Me gusta: Me gusta Cargando...