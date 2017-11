Vida Diaria

Rosa Elena González

Que Guajardo si fue, dice sus regidores…

Aunque JUAN DIEGO cante “Yo no fui” sus regidores dicen que sí, que él sí fue quien apenas iniciando su administración metió a la nómina municipal un montón de aviadores y hace malos manejos de los recursos del municipio.

“Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, tú me tienes que creer a mí”, dice parte de la canción que fue un éxito en voz de PEDRO INFANTE, misma que luego interpretó PEDRO FERNANDEZ y que ahora JUAN DIEGO ANZALDUA, Alcalde de Rio Bravo, utiliza para su nuevo videoclip, que más que interpretación parece una excusa anticipada.

“Ay mama que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui”, canta desde el miércoles pasado JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA y lo hace en la burra, así le llaman a un camión escolar que sirvió de escenario para el nuevo videoclip del alcalde.

Seguramente la misma canción de “Yo no fui” quiso GUAJARDO cantarle a los funcionarios de la Auditoria Superior del Congreso del Estado que el mismo miércoles arribaron a la presidencia municipal atendiendo demandas de los mismos regidores del cabildo de JUAN DIEGO quienes señalan irregularidades en la administración actual de Río Bravo.

Se habla que GUAJARDO tendrá que aclarar por qué existen un montón de personas que cobran en la tesorería municipal sin devengar su salario, aviadores pues, al menos ese es uno de los señalamientos de corrupción que le marcan regidores a JUAN DIEGO.

Pero también se habla de irregularidades en obra pública, compras y tesorería municipal que merecen una exhaustiva revisión porque no cuadran las cuentas por lo que se presume hay malos manejos de los dineros del erario.

Aunque GUAJARDO, desde temprana hora, comenzó a cantar “Yo no fui” no convenció a los de la Auditoria Superior y ahora su administración estará en revisión.

Más que andar promocionándose en las redes sociales o tratando de convencer a la gente que no hace mal las cosas, lo que debió hacer el alcalde es aplicarse, en lugar de andar cantando debió emplear su tiempo en administrar bien el municipio y no andar de afrentosito.

En el video de GUAJARDO aparecen los niños de una institución educativa y claro que es bueno que todo alcalde tenga cercanía con la niñez de su municipio, pero eso debe ser siempre, verles un día para sacar provecho y grabar el remate de un video cómico musical no es atender sus necesidades ni velar por su bienestar.

¿Qué a los niños se les veía contentos en la grabación?, obviamente, pues a todo niño que le indican tendrá una participación con su autoridad municipal le alegra, no saben de qué puede haber maldad.

Pero bueno, al que seguramente no le duró todo el miércoles la alegría, después de que maliciosamente lanzo en las redes sociales su nuevo video cómico musical, fue a GUAJARDO, luego de que le avisaron que los funcionarios de la Auditoria en su oficina se apersonaron.

Quizá JUAN DIEGO ya presentía que algo así sucedería pues señalamientos ya traía y esa fue una de las razones de su video, prácticamente curándose en salud, queriendo excusarse con la ciudadanía que si les van a contar cosas malas de él manden a todos a volar y digan que él no fue.

En fin, la situación es que el miércoles a temprana hora JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA apareció en las redes sociales con un nuevo video, en la grabación el edil “maneja” un autobús escolar llamado la burra mientras canta un éxito de PEDRO INFANTE y PEDRO FERNANDEZ, canción titulada “Yo no fui” y lo hace para tener otra vez sus cinco minutos de fama en las redes sociales.

Ese mismo miércoles al rayar el sol la gente comprendió que además de promoción lo que GUADARDO quería con la canción era excusarse, pues sabía que hasta la presidencia llegaría la Auditoria Superior para comenzar la revisión de sus cuentas.

Quedo claro que el “Yo no fui” de GUADARJO a los de la Auditoria no convenció y aunque en la burra el cantó, también tendrá que cantar y los señalamientos que pesan en su contra aclarar.

“Mira muchacho que yo no fui”, le pueden cantar los auditores a JUAN DIEGO a la hora de sus cuentas revisar, y si, la Auditoria Superior del Estado no es quien le incrimina, bueno, no aún, hasta hoy son los propios regidores del cabildo de GUAJARDO quien le pusieron el dedo y pidieron se investigara por presuntos pagos de un motón de aviadores y malos manejos del dinero del pueblo de Rio Bravo.

