VIDA DIARIA

Mañana es el día de la MORENA…

ROSA ELENA GONZÁLEZ

No, no vaya a creer que fue día de MORENA, del partido del PEJE, aunque eso es lo que el tabasqueño quisiera, tener su gran día y que la mayoría de los mexicanos lo festejemos.

Pero no, aun la MORENA del PEJE no llega a su día glorioso, y como en política hoy día nada esta estricto puede ser que si los priistas, panistas y aliados juegan bien sus estrategias nunca lo sea.

Del día que le hablamos es del 12 de diciembre, día de la GUADALUPANA, fecha en que los creyentes de la fe católica festejan a la VIRGEN MORENA.

Seguramente hay gente para quien no signifique nada la fecha y otros, todavía peor, dirán que fue el inicio del periodo Guadalupe-Reyes, de la fiesta y el alcohol, pero para los creyentes de la fe católica es una fecha muy significativa, es el día de la VIRGEN DE GUADAUPE.

Y es que todo ser humano tiene la necesidad de creer en algo o en alguien, tal vez por ello buena parte de los mexicanos fincamos nuestra fe en la GUADALUPANA, a ella nos encomendamos en los momentos más difíciles de nuestras vidas, se le pide que, como madre, cubra con su manto al hijo ausente, que abogue ante DIOS por nosotros, más en estos tiempos que se siente se está en un valle de lágrimas, que la única protección que se tiene es la divina.

Lo malo es que en ocasiones los mexicanos abusamos, queremos que la VIRGEN nos conceda milagros sin esforzarnos.

El milagro que quisiéramos hoy día es tener tranquilidad y buenos representantes populares y seguramente esa petición será la que resonara desde la noche del 11 de diciembre en todo México, pero que nosotros con nuestro voto debemos hacer efectiva en la próxima elección.

Cierto y aunque se diga en broma la verdad es que también hay quienes piden el milagro de sacarse la lotería, volverse millonario sin trabajar, conformistas y flojos, incluso quieren que la GUADALUPANA les resuelva sus problemas económicos en lugar de buscar trabajo, no señores, bien dice la sentencia bíblica ayúdate que DIOS y la VIRGEN les ayudaran, o lo que es lo mismo, trabajen para lograr lo que quieren, bastante bendición es estar vivos y con todos los sentidos activos.

Mañana como cada año los mexicanos estaremos de fiesta, guadalupanos o no se festeja el día de la VIRGEN morena, la GUADALUPANA, a la que se le tiene respeto y fe, en este bello país.

Decimos que guadalupanos o no festejan el día, porque para los trabajadores de las instituciones bancarias sean de la religión que sean la fecha es conmemorativa, la toman de asueto, igual se ven vendedores de antojitos mexicanos también aprovecharon el momento de la gran misa a las 12 de la noche aunque juren en la virgen no creen.

Cierto es que de una manera u otra festejamos el día de la GUUADALUPANA, claro los guadalupanos más, pero todos los mexicanos la fecha conmemoramos.

Es un hecho que en religión y política no todas podemos estar de acuerdo, se respetan todos los cultos, pero en lo particular da gusto ver que la devoción por la VIRGEN DE GUADALUPE es fuerte, no solo es la necesidad de creer en algo, se siente que para muchos el ser GUADALUPANO es algo esencial.

Por lo tanto mañana estaremos de fiesta es día de la Morena del Tepeyac.

